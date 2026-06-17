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فٹ بال کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا لطف اٹھائیں؛ بھارت آج تین میچ کھیل رہا ہے، جانیں کب اور کہاں دیکھ سکیں گے یہ مقابلے؟

تین ہندوستانی کرکٹ ٹیمیں بدھ (17 جون) کو مختلف ٹورنامنٹس میں میدان میں اتریں گی۔

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ہندوستان آج تین میچ کھیلے گا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 17, 2026 at 10:02 AM IST

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فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ارد گرد جوش و خروش کے درمیان، ہندوستانی شائقین کرکٹ ایکشن سے محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ آج (17 جون) ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کا ایک خاص دن ہے۔ شائقین کو ہندوستانی ٹیموں کے کل تین میچ دیکھنے کو ملیں گے۔ مخالفین اور میچ کے اوقات سے متعلق تفصیلات ذیل میں فراہم کی گئی ہیں۔ ہندوستان کی سینئر مردوں کی ٹیم، خواتین کی ٹیم، اور ہندوستان 'اے' ٹیم سبھی ایکشن میں ہوں گی۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں خواتین کی ٹیم نیدرلینڈز سے ٹکرائے گی جبکہ مردوں کی ٹیمیں ون ڈے میچ کھیلیں گی۔

سہ فریقی سیریز

انڈیا اے بمقابلہ افغانستان اے (IND A بمقابلہ AFG A)

سری لنکا میں تین ممالک کی 'اے' ٹیموں پر مشتمل جاری ون ڈے سہ فریقی سیریز میں آج پانچویں میچ میں ہندوستان 'اے' کا مقابلہ افغانستان 'اے' سے ہوگا۔ میچ دمبولا میں صبح 10 بجے شروع ہونا ہے۔ تلک ورما اس سہ فریقی سیریز میں انڈیا 'اے' ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں، جس میں سری لنکا 'اے' اور افغانستان 'اے' بھی شامل ہیں۔

بھارت کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ ایک فتح ان کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات کو نمایاں طور پر بڑھا دے گی، جب کہ شکست انہیں سیریز سے باہر کرنے کے دہانے پر لے آئے گی۔ ہندوستانی ٹیم پہلے ہی تین میچ کھیل چکی ہے جس میں ایک جیت اور دو میں شکست ہوئی ہے۔ IND A بمقابلہ AFG A: ممکنہ پلیئنگ الیون

بھارت: پربھسمرن سنگھ (وکٹ کیپر)، ویبھو سوریاونشی، رتوراج گایکواڑ، تلک ورما (کپتان)، آیوش بدونی، سوریانش شیڈگے، نشانت سندھو، انود رائے، ارشد خان، وپراج نگم، یش ٹھاکر۔

افغانستان: عمران میر (کپتان)، حسن عیسیٰ خیل، خالد تانیوال، اعجاز احمد احمد زئی، بحر شاہ، اسحاق رحیمی (وکٹ کیپر)، خلیل گرباز، ظاہر خان، عبداللہ احمد زئی، محمد ابراہیم، فرمان اللہ صافی۔

IND A بمقابلہ AFG A میچ کہاں لائیو سٹریم کیا جائے گا؟

انڈیا اے اور افغانستان اے کے درمیان میچ سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا، جبکہ لائیو اسٹریمنگ سونی ایل آئی وی ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔

دو طرفہ سیریز

IND vs AFG 2nd ODI: انڈیا بمقابلہ افغانستان دوسرا ون ڈے میچ

ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جاری تین ون ڈے میچوں کی دو طرفہ سیریز کے دوسرے میچ میں شبمن گل کی قیادت میں ٹیم انڈیا کا مقابلہ حشمت اللہ شاہدی کی قیادت میں افغانستان کی ٹیم سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے لکھنؤ میں شروع ہوگا۔ تین میچوں کی اس ون ڈے سیریز میں ٹیم انڈیا پہلے ہی ایک میچ جیت چکی ہے اور اس کا مقصد یہ دوسرا میچ جیت کر سیریز پر قبضہ کرنا ہے۔

IND بمقابلہ AFG ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ

بھارت اور افغانستان کے درمیان اب تک کل 5 ون ڈے میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ ہندوستان نے ان میں سے 4 میچ جیت کر اپنا تسلط برقرار رکھا ہے۔ ایک میچ چھوڑ دیا گیا۔ افغانستان نے ابھی تک بھارت کے خلاف ایک بھی ون ڈے میچ نہیں جیتا ہے۔

IND بمقابلہ AFG دوسرا ون ڈے: ممکنہ پلیئنگ الیون

ہندوستان: شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، کے ایل راہول، شریاس آئیر، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، واشنگٹن سندر، نتیش کمار ریڈی، ہرشا دوبے، گرنور برار، آرش سنگھ، کرشنا کرشنا۔ افغانستان: رحمان اللہ گرباز (وکٹ کیپر)، ابراہیم زدران، صدیق اللہ اتل، رحمت شاہ، حشمت اللہ شاہدی (کپتان)، محمد نبی، راشد خان، عظمت اللہ عمرزئی، اے ایم غضنفر، محمد سلیم صافی، ضیاء الرحمان شریفی۔

IND بمقابلہ AFG میچ کہاں لائیو سٹریم کیا جا سکتا ہے؟

دونوں ٹیموں کے درمیان میچ سٹار اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا، جبکہ لائیو سٹریمنگ Jio Hotstar ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔

خواتین کا T20 ورلڈ کپ

IND W بمقابلہ NED W: بھارت بمقابلہ نیدرلینڈ

ہندوستانی خواتین ٹیم اور ہالینڈ کے درمیان خواتین کے T20 ورلڈ کپ کا ایک میچ آج شام 7:00 بجے IST پر کھیلا جائے گا۔ یہ بھارت کا ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ ہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی کھیل میں پاکستان کے خلاف شاندار فتح کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ ہندوستانی خواتین ٹیم کا مقصد یہ میچ بھی جیتنا ہوگا۔ یہ میچ انگلینڈ کے شہر ہیڈنگلے میں کھیلا جائے گا۔

IND W بمقابلہ NED W: Probable Playing XI

بھارت: اسمرتی مندھانا، شفالی ورما، جمیما روڈریگس، ہرمن پریت کور (کپتان)، بھارتی فلملی، ریچا گھوش (وکٹ کیپر)، دیپتی شرما، اروندھتی ریڈی، شریانکا پاٹل، سری کرانتی چرن، سری چرن۔

نیدرلینڈز: اسٹیری کالس، سانیا کھورانہ، فوبی مولکن بوئر، بابیٹ ڈی لیڈے (وکٹ کیپر)، روبین رجکے، آئرس زوولنگ، ہیدر سیگرز، فریڈریک اوورڈجک، کیرولین ڈی لینج، سلور سیگرز، ازابیل وین ڈیر ووننگ۔

IND W بمقابلہ NED W میچ کی لائیو سٹریمنگ

یہ میچ اسٹار اسپورٹس نیٹ ورک پر براہ راست نشر کیا جائے گا، اور لائیو اسٹریمنگ جیو ہاٹ اسٹار ایپ اور ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ میچ دوردرشن کے اسپورٹس چینل پر بھی نشر کیا جائے گا۔

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