بھارت کو ملی ویمنز چیمپیئنز ٹرافی کی میزبانی، پاکستان ٹورنامنٹ سے ہوا باہر، جانیں کیوں؟
ویمنز چیمپیئنز ٹرافی 14 سے 28 فروری 2027 تک ممبئی اور وڈودرا میں کھیلی جائے گی۔
Published : September 3, 2026 at 11:24 AM IST
نئی دہلی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پہلی بار منعقد ہونے والی ویمنز چیمپیئنز ٹرافی کی میزبانی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اب سری لنکا کے بجائے بھارت میں منعقد ہوگا۔ دراصل آئی سی سی نے سری لنکا میں کرکٹ سے جڑے انتظامی تنازعات کے باعث اس سے میزبانی واپس لے لی ہے۔
ٹی 20 فارمیٹ میں کھیلا جانے والا یہ ٹورنامنٹ اگلے سال 14 سے 28 فروری 2027 تک ممبئی کے کرکٹ کلب آف انڈیا اور گجرات کے وڈودرا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
آئی سی سی نے کیا کہا؟
کرکٹ کی گورننگ باڈی آئی سی سی نے اپنے ایک بیان میں کہا، "یہ ٹورنامنٹ پہلے سری لنکا میں ہونا تھا، لیکن اب اسے بھارت میں منعقد کیا جائے گا کیونکہ سری لنکا کرکٹ آئی سی سی کی جولائی میں ہوئی سالانہ میٹنگ میں بتائی گئی ضروری اصلاحات کو ابھی تک پورا نہیں کر سکا ہے۔"
ICYMI the venues and dates of the inaugural ICC Women's Champions Trophy have been confirmed 📝— ICC (@ICC) September 3, 2026
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طے شدہ قوانین اور معیارات کی بنیاد
آئی سی سی نے اپنے بیان میں مزید کہا، "بورڈ نے نئے میزبان کے لیے بنگلہ دیش، بھارت اور جنوبی افریقہ کے ناموں پر غور کیا، لیکن طے شدہ قوانین اور معیارات کی بنیاد پر آئی سی سی نے بھارت کو سری لنکا کی جگہ نیا میزبان بنانے کی سفارش کی۔ آئی سی سی بورڈ نے دو ستمبر کو اس فیصلے کی منظوری بھی دے دی۔"
پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر
اس ٹورنامنٹ میں دنیا کی چھ بڑی ویمنز کرکٹ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ جن میں آسٹریلیا، انگلینڈ، بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے نام شامل ہیں۔ جبکہ پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ ان 6 ٹیموں کا انتخاب آئی سی سی ویمنز ٹی 20 رینکنگ کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور رینکنگ میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھی حصہ نہیں لے سکیں گی، کیونکہ ان کی رینکنگ بھی نیچے ہے۔
ویمنز چیمپیئنز ٹرافی کا فارمیٹ
یہ ٹورنامنٹ راؤنڈ رابن فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ یعنی تمام چھ ٹیمیں پہلے راؤنڈ رابن لیگ میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی۔ اس کے بعد، سرفہرست دو (top two) ٹیمیں 28 فروری کو فائنل کھیلیں گی۔
نئے دور کا آغاز
آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے بورڈ کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ ویمنز کرکٹ کے لیے ایک نئے اور دلچسپ دور کا آغاز ہے اور اس سے ویمنز کرکٹ کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
جے شاہ نے کہا، "آئی سی سی ویمنز چیمپیئنز ٹرافی 2027 ویمنز کرکٹ کے لیے ایک نئے اور دلچسپ دور کا آغاز ہوگی۔ یہ اس ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن ہوگا جس میں دنیا کی بہترین ٹیمیں ایک بڑے اور سخت مقابلے میں حصہ لیں گی۔ اس سے ان ٹیموں کو اپنی رینکنگ بہتر کرنے اور بین الاقوامی سطح پر جگہ بنانے کے لیے مزید حوصلہ افزائی ملے گی۔"
ہر سال ہوگا بڑا آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ
انہوں نے یہ بھی کہا، "اب ہر سال ایک بڑا آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ منعقد ہوگا۔ اس سے ویمنز کرکٹ کو مزید فروغ دینے، مقابلوں میں تسلسل لانے اور دنیا بھر کی خواتین کھلاڑیوں اور مداحوں کے لیے کرکٹ کو مزید مضبوط بنانے کا اچھا موقع ملے گا۔" واضح رہے کہ بھارت نے گزشتہ سال ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کی تھی اور بھارتی ویمنز ٹیم نے پہلی بار یہ خطاب اپنے نام کیا تھا۔