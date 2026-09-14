بھارت آٹھویں بار ویمنز ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا، فائنل میں سری لنکا کو 72 رنز سے شکست دے دی
بھارت کے 183 رنز کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم 20 اوورز میں 111 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔
Published : September 14, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 7:43 AM IST
دبئی: بھارتی ویمنز کرکٹ ٹیم نے اتوار کے روز دبئی میں کھیلے گئے فائنل میں سری لنکا کو 72 رنز سے شکست دے کر، شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت آٹھویں بار ویمنز ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا۔
اسمرتی مندھانا اور شیفالی ورما نے اوپننگ میں 129 رنز کی ریکارڈ شراکت داری قائم کر کے بھارت کو پانچ وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز تک پہنچایا، جس کے بعد سری چرنی نے چار اوورز میں 20 رنز دے کر چار اہم وکٹیں حاصل کر کے بولنگ اٹیک کی قیادت کی، جب کہ دیپتی شرما نے بھی اپنے چار اوورز کے اسپیل میں 19 رنز کے عوض تین وکٹیں لے کر ٹورنامنٹ کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
ہائی پریشر فائنل میں 184 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کو پہلے ہی اوور میں ابتدائی دھچکا لگا۔ امیشا دولانی نے چوکے کے ساتھ آغاز کیا، لیکن بھارتی تیز گیند باز کرانتی گوڈ نے زبردست واپسی کرتے ہوئے چوتھی ہی گیند پر انہیں بولڈ کر دیا اور ہدف کا تعاقب کرنے والی ٹیم کو دباؤ میں لا کھڑا کیا۔
اس کے بعد سری لنکا کی کپتان چامری اتاپتو نے وِشمی گونارتنے کے ساتھ مل کر اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اتاپتو نے پاور پلے کے دوران جارحانہ انداز اپنایا اور پانچویں اوور میں شیفالی ورما کو ڈیپ اسکوائر لیگ کے اوپر سے ایک چھکا اور ایک چوکا لگایا۔
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆 A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳 Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL https://t.co/O3KaZ0oA3p— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
سری لنکا نے پاور پلے کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 38 رنز بنا لیے تھے، لیکن بھارت کی نپی تلی گیند بازی نے سری لنکا مطلوبہ رن ریٹ حاصل کرنے سے روک دیا۔
فیلڈ کی پابندیاں (پاور پلے) ختم ہوتے ہی بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے اسپنرز کو گیند بازی پر لگایا، جس کے بعد سری چرنی اور دیپتی شرما نے تیزی سے مڈل اوورز پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ چرنی نے بار بار سری لنکن بلے بازوں کو پریشان کیا، جب کہ دیپتی نے دوسرے اینڈ سے کفایتی گیند بازی کرتے ہوئے دباؤ برقرار رکھا۔
مطلوبہ رن ریٹ 10 رنز فی اوور سے اوپر جانے کے بعد سری لنکا کی ٹیم مزید خطرات مول لینے پر مجبور ہو گئی۔ کپتان چامری اتاپتو 32 گیندوں پر 36 رنز بنا کر سب سے نمایاں بلے باز رہیں، جس کے بعد دسویں اوور میں دیپتی شرما نے انہیں آؤٹ کر دیا۔ دیپتی نے اسی اوور میں دوبارہ وار کرتے ہوئے وِشمی گونارتنے کو بھی پویلین کی راہ دکھائی، جس سے 10 اوورز کے بعد سری لنکا کا اسکور تین وکٹوں کے نقصان پر 63 رنز ہو گیا۔
سری چرنی نے 14ویں اوور میں ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے ہرشیتھا سماراوکرما کو 9 رنز پر آؤٹ کیا، اور پھر 16ویں اوور میں کویشا دلہاری (7) اور نیلاکشی کا سلوا (22) کو بھی پویلین بھیج دیا، جس کے باعث 16 اوورز کے بعد سری لنکن ویمنز ٹیم 102 رنز پر چھ وکٹیں گنوا کر شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔
اس کے اگلے ہی اوور میں شیفالی ورما نے ہاسینی پریرا کو محض ایک رن پر آؤٹ کیا، جب کہ سری چرنی نے دوبارہ آ کر سوگندیکا کماری کو آؤٹ کر کے اپنی چار وکٹیں مکمل کیں۔ انہوں نے اپنے چار اوورز کے اسپیل میں 20 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کر کے شاندار گیند بازی کا اختتام کیا۔
پریما راوت نے متھالی ایودھیا کو صفر پر آؤٹ کیا، جس کے بعد دیپتی شرما نے کوشنی نتھیانگنا کو 9 رنز پر پویلین بھیج کر سری لنکا کی بقیہ اننگز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ میزبان ٹیم آل آؤٹ ہو گئی، جس کے ساتھ ہی بھارتی ویمنز ٹیم نے 72 رنز کی شاندار فتح حاصل کر کے ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا۔
اس سے قبل، شیفالی ورما اور اسمرتی مندھانا کی بھارتی اوپننگ جوڑی نے تاریخ رقم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی بدولت بھارت نے سری لنکا کے سامنے ایک چیلنجنگ ہدف رکھا۔ شیفالی نے 39 گیندوں پر نو چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 68 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی اور محض 24 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی، جب کہ اسمرتی نے بھی 39 گیندوں پر پانچ چوکوں اور تین چھکوں کے ساتھ 59 رنز کی جاندار اننگز کھیلی۔
شیفالی کی 24 گیندوں پر بننے والی یہ نصف سنچری ویمنز ایشیا کپ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری ہے، جس انہوں نے سال 2022 کے ایڈیشن میں سری لنکا ہی کے خلاف اسمرتی مندھانا کی 25 گیندوں پر بنائی گئی نصف سنچری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس دائیں ہاتھ کی بلے باز نے رواں ایڈیشن میں اب تک تین بار 50 سے زائد رنز اسکور کیے ہیں، جو کہ کسی بھی ایک ویمنز ایشیا کپ ایڈیشن میں کسی کھلاڑی کی جانب سے سب سے زیادہ کا مشترکہ ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل چامری اتاپتو نے بھی سری لنکا کی سال 2024 کی فاتحانہ مہم کے دوران تین نصف سنچریاں بنائی تھیں۔ وہ پانچ میچوں اور اننگز میں 47.20 کی اوسط اور 171.01 کے اسٹرائیک ریٹ سے 236 رنز بنا کر اس سال ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی ہیں۔ ان کی اس کارکردگی میں تین نصف سنچریاں شامل ہیں اور ان کا بہترین اسکور 68 رہا۔
All smiles in Dubai 😁 A dominating show by #TeamIndia as they beat Sri Lanka by 7⃣2⃣ runs to clinch their 8⃣th #WomensAsiaCup title 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL https://t.co/vwLmZZcUUD— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
پہلی وکٹ کے لیے ان کی 129 رنز کی اوپننگ شراکت داری ویمنز ایشیا کپ کی تاریخ میں کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے بڑی شراکت داری ہے، جس نے جیمیما روڈریگز اور دیپتی شرما کی جانب سے سال 2022 کے ایڈیشن میں متحدہ عرب امارات کے خلاف قائم کردہ 128 رنز کی شراکت داری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کسی بھی ویمنز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے فائنل میں ہونے والی سب سے بڑی شراکت داری بھی ہے، جس نے سال 2016 کے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف ویسٹ انڈیز کی اسٹار کھلاڑیوں ہیلی میتھیوز اور اسٹیفنی ٹیلر کی 120 رنز کی شراکت کا ریکارڈ پیچھے چھوڑ دیا۔
اسمرتی اور شیفالی ویمنز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں چھ بار 100 یا اس سے زائد رنز کی شراکت داریاں قائم کر چکی ہیں، جس کے ساتھ ہی انہوں نے اس فارمیٹ میں کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے زیادہ سنچری شراکت داریاں قائم کرنے کا یو اے ای کی ایشا اوزا اور تیرتھا ستیش کا ریکارڈ برابر کر دیا۔
اسمرتی اور شیفالی نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب وہ 105 اننگز میں 38.32 کی اوسط اور 8.26 کے رن ریٹ سے مجموعی طور پر 3,909 رنز بنا چکی ہیں، جس میں چھ سنچری اور 24 نصف سنچری شراکت داریاں شامل ہیں۔ اس فارمیٹ میں کسی دوسری جوڑی نے اب تک 3000 سے زائد رنز نہیں بنائے ہیں، اور کم از کم 1,500 رنز بنانے والی 14 جوڑیوں میں سے کوئی بھی آٹھ رنز فی اوور سے زیادہ کی رفتار سے رنز نہیں بنا سکی ہے۔
اگر میچ کی بات کی جائے تو بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ اسمرتی اور شیفالی کے درمیان 129 رنز کی اوپننگ شراکت داری کے بعد بھارتی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، جہاں کپتان ہرمن پریت کور (14 گیندوں پر 14 رنز) اور رِچا گھوش (13 گیندوں پر 17 رنز) بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہیں۔ تاہم، بھارتی فُلمالی کی جارحانہ اننگز (5 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 15 رنز ناٹ آؤٹ) نے بھارت کو 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز تک پہنچا دیا۔
سری لنکا کی جانب سے متھالی ایودھیا (چار اوورز میں 33 رنز کے عوض ایک وکٹ) اور چامری اتاپتو (چار اوورز میں 34 رنز کے عوض ایک وکٹ) سب سے کامیاب گیند باز رہیں۔
ہم نے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا: ہرمن پریت کی ٹیم کو داد
کپتان ہرمن پریت کور نے کہا کہ ان کی ٹیم کی یہ ریکارڈ ساز جیت ان اعلیٰ معیاروں پر مسلسل پورا اترنے کا نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے طے کیے تھے۔
انہوں نے کہا کہ "ہم نے اپنے لیے کچھ انتہائی اعلیٰ معیار طے کیے تھے، اور ہمیں روزانہ ان پر پورا اترنا تھا، اور میں اس بات سے کافی خوش ہوں کہ کس طرح ہم سب نے مل کر یہ کارکردگی دکھائی۔"
"ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، اور ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم ہے۔ میرے خیال میں ہم نے اپنے معیار کے مطابق کھیل پیش کیا کیونکہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم نے اسی بات پر بحث کی تھی۔ ہمارے کچھ خاص معیارات ہیں، اور ہمیں ہر روز ان پر پورا اترتے رہنا ہے۔"
"اور ہم سب جس طرح سے پرفارم کیا، اس سے بہت خوش ہیں۔ میرے خیال میں لڑکیوں نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، فائنل میں 184 رنز کا ہدف دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔"
اوپنرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ہرمن پریت نے کہا کہ "ہم سب جانتے تھے کہ واپسی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارے اوپنرز، اسمرتی اور شیفالی نے جس انداز میں بلے بازی کی، وہ ہمارے لیے واقعی ایک شاندار کام تھا۔"
"میرے خیال میں شیفالی کا ٹورنامنٹ بہت بہترین رہا، اور شیفالی جیسے کسی کھلاڑی کو ذمہ داری لیتے ہوئے اور بلے اور گیند دونوں سے اپنا کام کرتے ہوئے دیکھنا خوش آئند ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ میں ان سے اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اچھی کرکٹ کھیلنے کے بارے میں ہے، اور دن کے اختتام پر، میں مجموعی طور پر بہت خوش ہوں۔"
وہیں ہیڈ کوچ امول مُزمدا ر نے بھارتی ٹیم کی شاندار بلے بازی کو سراہا، جس میں انہوں نے خاص طور پر شیفالی ورما کی طاقت ور اور سحر انگیز کارکردگی، اسمرتی مندھانا کے منفرد اندازِ بیان اور ٹیم کے تین رُخی اسپن اٹیک کی خوب تعریف کی۔
انہوں نے میچ کے بعد کہا کہ "تمام کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف پر واقعی بہت فخر ہے۔ آج پچ شاندار تھی اور ہم نے بہترین کھیل پیش کیا۔ ہماری بلے بازی بہت مضبوط تھی اور ہم نے شروعات واقعی بہت شاندار کی تھی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر آپ گذشتہ دو ہفتوں کے دوران دیکھیں تو پچز تھوڑی دھیمی تھیں اور گیند کافی ٹرن ہو رہی تھی۔ اس لیے ایک بڑا اسکور بورڈ پر سجانا اور پھر اس کا دفاع کرنا۔۔۔ ہمارے پاس تین معیاری اسپنرز موجود تھے، اس لیے یہی ہماری حکمتِ عملی تھی"۔
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