آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2025 فائنل: بھارت نے جنوبی افریقہ کو جیت کےلئے 299 رنز کا ہدف دیا
ممبئی میں کھیلے جارہے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 299 رنز کا ہدف دیا۔
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2025 فائنل میں میزبان بھارت اور ساوتھ افریقہ کا رومانچک مقابلہ ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ قبل ازیں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بارش کی وجہ سے مقابلہ تاخیر کا شکار ہوا۔
بھارت کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، جنوبی افریقہ نے لورا وولوارڈ اور تزمین برٹس کے ساتھ اننگز کا آغاز کیا۔ جنوبی افریقہ نے 21 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 114 رنز بنائے۔ بھارت کو تیسری کامیابی سنی لوئس کی صورت میں ملی جنہیں شیفالی ورما نے 25 رنز پر آؤٹ کیا۔ اس وقت لورا وولوارڈ 63 اور ماریزان کپ 2 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ پہلی وکٹ رن آؤٹ کے ذریعے گنوائی۔ تزمین برٹس (23) امنجوت کور کی جانب سے براہ راست ہٹ تھرو سے آؤٹ ہوئیں۔
قبل ازیں ٹیم انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر شاندار 298 رن بنائے۔ ٹیم نے اوپنرز شفالی ورما اور اسمرتی مندھانا کی بدولت اچھی شروعات کی۔ شیفالی ورما نے 78 گیندوں میں 7 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 87 رنز بنائے، جب کہ اسمرتی مندھانا نے 58 گیندوں میں 8 چوکوں کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ ان دونوں کے علاوہ دیپتی شرما نے بھی نصف سنچری بنائی۔
دیپتی نے 58 گیندوں میں 3 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 58 رنز بنائے۔ جمائمہ روڈریگز نے 24، ہرمن پریت کور نے 20 اور ریچا گھوش نے آخری اوورز میں 3 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 24 گیندوں پر 34 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ افریقہ کی جانب سے ایابونگا کھاکا نے سب سے زیادہ 3 وکٹیں حاصل کیں۔ نونکولولیکو، نادائن ڈے اور چولی ٹریون نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
اسمرتی (434 رنز) نے خواتین کے ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی متھالی راج کا ریکارڈ توڑ دیا۔ متھالی نے 2017 کے ایڈیشن میں 409 رنز کے ساتھ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔
ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ میں سے کوئی بھی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچ سکی۔ بھارت کی ٹیم اس سے قبل دو مرتبہ فائنل کھیل چکی ہے لیکن دونوں بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈکپ کے فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب حاصل کی۔