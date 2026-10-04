ایشین گیمز میں بھارت نے جیتے جملہ پچیاسی میڈل، دیکھیں کس کھیل میں ملا گولڈ؟
ایشیائی کھیلوں کی میڈل ٹیلی میں بھارت 21 گولڈ، 27 سلور، 37 برانز سمیت مجموعی طور پر 85 میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔
Published : October 4, 2026 at 12:29 PM IST
ناگویا (جاپان): ایشین گیمز 2026 کا آج آخری دن ہے اور اس دن بھارت کا کوئی میچ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کی میڈل ٹیلی میں کسی قسم کے اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 19 ستمبر سے شروع ہونے والے ان 20ویں ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی کارکردگی پچھلے ایشین گیمز کے مقابلے اتنی شاندار نہیں رہی، کیونکہ بھارت میڈل ٹیلی میں چوتھے نمبر پر تو ضرور موجود ہے لیکن اس کے تمغوں کی تعداد پچھلے ایشین گیمز کے مقابلے 22 میڈلز کم ہے۔
بھارت نے ایشین گیمز 2026 میں تیر اندازی، باکسنگ، ہاکی، کرکٹ، کشتی، شوٹنگ، کبڈی اور اسکواش میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم، بیڈمنٹن کے کھلاڑیوں نے سب سے زیادہ مایوس کیا کیونکہ اس کھیل میں بھارت کو صرف ایک میڈل مل سکا اور وہ بھی ٹیم ایونٹ میں آیا۔ اس کے علاوہ انفرادی (انڈیویجول) مقابلوں میں کوئی بھی میڈل حاصل نہیں ہو سکا۔ 2014 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت بیڈمنٹن کے سنگلز مقابلوں میں ایک بھی میڈل نہیں جیت پایا۔
کس کھیل میں ملا گولڈ؟
ایشین گیمز 2026 کے کل 43 کھیلوں میں سے بھارت نے 20 کھیلوں میں مجموعی طور پر 85 میڈلز حاصل کیے۔ واضح رہے کہ بھارت نے صرف 34 کھیلوں میں حصہ لیا تھا۔ تیر اندازی (آرچری) میں بھارت کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، جس میں بھارتی ایتھلیٹس نے 5 گولڈ سمیت کل 9 میڈلز جیتے۔ اس کے بعد شوٹنگ اور باکسنگ میں 3-3 گولڈ ملے، جب کہ کرکٹ، ہاکی، کبڈی اور کشتی (ریسلنگ) میں 2-2 گولڈ میڈلز جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ بھارت نے اس بار مجموعی طور پر 21 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے، جب کہ پچھلی بار بھارت نے ریکارڈ 28 گولڈ میڈلز جیتے تھے۔
تیر اندازی (آرچری): 5 گولڈ
- باکسنگ: 3 گولڈ
- شوٹنگ: 3` گولڈ
- کرکٹ: 2 گولڈ
- ہاکی: 2 گولڈ
- کبڈی: 2` گولڈ
- کشتی (ریسلنگ): 2 گولڈ
- گولف: 1 گولڈ
- ایتھلیٹکس: 1 گولڈ
پچھلے ایشین گیمز (ہانگژو 2023) میں کارکردگی
چین میں کھیلے گئے پچھلے ایشین گیمز 2023 میں بھارت نے تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی دستے نے 22 الگ الگ کھیلوں میں حصہ لیا تھا اور 28 گولڈ، 38 سلور، 41 برانز سمیت ریکارڈ 107 میڈلز جیتے تھے۔ لیکن اس بار کے ایشین گیمز میں بھارت 20 مختلف کھیلوں میں صرف 85 میڈلز ہی جیت سکا ہے۔
ایشین گیمز 2026 کی فائنل میڈل ٹیلی (Top 4 Countries)
جاپان کے شہر ناگویا میں کھیلے گئے ایشین گیمز 2026 کی میڈل ٹیلی میں چین کا دبدبہ برقرار رہا۔ چین 169 گولڈ سمیت مجموعی طور پر 341 میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میزبان ملک جاپان ہے، جس نے 83 گولڈ سمیت کل 269 میڈلز حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا (ساؤتھ کوریا) نے 39 گولڈ کے ساتھ مجموعی طور پر 150 میڈلز جیتے ہیں، جب کہ بھارت چوتھے نمبر پر رہا۔