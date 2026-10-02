بھارت نے جیتا بارہواں گولڈ، تیر اندازی کے بعد باکسنگ میں ملا گولڈ میڈل
ایشیائی کھیل دن 13: میڈل ٹیلی میں بھارت 70 تمغوں (12 گولڈ، 24 سلور، 34 برانز) کے ساتھ چھٹے (6ویں) نمبر پر ہے۔
Published : October 2, 2026 at 1:05 PM IST
ناگویا (جاپان): ایشین گیمز 2026 کے 13ویں دن (2 اکتوبر) کو بھارت نے شاندار آغاز کیا۔ بھارتی خاتون باکسر لولینا بورگوہین نے اپنا پہلا ایشین گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ اس سے قبل تیر اندازی میں ریکرو ٹیم نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی بھارت کے گولڈ میڈلز کی مجموعی تعداد 12 ہو گئی ہے اور وہ اب میڈل ٹیلی میں ساتویں سے چھٹے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔
لولینا نے جیتا گولڈ
بھارتی خاتون باکسر لولینا بورگوہین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 75 کلوگرام (75kg) کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ انہوں نے چین کی باؤ جیئی کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں میں اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ خواتین کی باکسنگ میں بھارت کا یہ صرف دوسرا گولڈ میڈل ہے۔ 2014 میں میری کام کے میڈل کے بعد یہ پہلا موقع ہے۔
یہ لولینا کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے۔ وہ بھارت کی تاریخ میں گولڈ اور سلور میڈل جیتنے والی اکلوتی خاتون باکسر بن گئی ہیں۔ اس سے قبل، ایشین گیمز باکسنگ میں 2 میڈلز (2014 میں گولڈ اور 2010 میں برانز) جیتنے والی واحد بھارتی خاتون باکسر میری کام تھیں۔
ریکرو مکسڈ ٹیم نے جیتا سلور میڈل
تیر اندازی (آرچری) میں بھارتی مکسڈ ریکرو ٹیم فائنل میں چین سے ہار گئی۔ جس کی وجہ سے دھیرج بوما دیورا اور کمکم موہوڈ کی جوڑی کو سلور میڈل پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی مکسڈ ٹیم اولمپک 2028 کا کوٹا حاصل کرنے سے بھی محروم رہ گئی۔ ریکرو آرچری میں یہ بھارت کا دوسرا میڈل ہے۔ اس سے قبل آج صبح خواتین کی ٹیم نے اپنے پہلے فائنل میں 10 بار کی چیمپیئن جنوبی کوریا کو ہرا کر ایشین گیمز میں اپنا پہلا گولڈ میڈل جیتا تھا۔
خواتین کی ریکرو ٹیم نے جیتا گولڈ
بھارتی خواتین کی ریکرو تیر اندازی ٹیم نے فائنل میں ورلڈ چیمپیئن جنوبی کوریا کو 5-3 سے ہرا کر ایشین گیمز میں اپنا پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ تجربہ کار انکیتا بھکت، کیرتی شرما اور 17 سالہ کمکم موہوڈ کی بھارتی تکڑی (ٹرائیو) نے دفاعی چیمپیئن جنوبی کوریا کو مات دی۔ اس سے قبل بھارت نے سیمی فائنل میں چین کو 5-1 سے ہرا کر پہلی بار ایشیائی کھیلوں کے فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ خواتین کی ریکرو ٹیم کا یہ گولڈ ایشیائی کھیلوں میں بھارت کا تیر اندازی میں چوتھا گولڈ ہے۔ اس سے قبل مردوں کی کمپاؤنڈ، خواتین کی کمپاؤنڈ اور مکسڈ کمپاؤنڈ ٹیموں نے بھی گولڈ میڈلز جیتے تھے۔ بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے 2023 کے ہانگژو ایشیائی کھیلوں میں برانز میڈل جیتا تھا۔
سابق عالمی نمبر ایک دیپیکا کماری کی جگہ کیرتی شرما
یہ جیت بھارتی خواتین کی تیر اندازی ٹیم کی مسلسل بہتر ہوتی ہوئی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ ریکرو ٹیم نے مئی میں شنگھائی میں پانچ سال کے طویل انتظار کو ختم کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھی بھارت نے جنوبی کوریا کو ہرایا تھا۔ شنگھائی میں گولڈ جیتنے والی بھارتی ٹیم میں اس بار بھی تقریباً وہی کھلاڑی شامل تھیں۔ ٹیم میں سابق عالمی نمبر ایک دیپیکا کماری کی جگہ کیرتی شرما کو شامل کیا گیا تھا، کیونکہ دیپیکا سلیکشن ٹرائلز کے ذریعے ایشیائی کھیلوں کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی تھیں۔
تیر اندازی میں بھارت کے 6 میڈلز مکمل
مجموعی طور پر، جاری کھیلوں میں تیر اندازی میں یہ بھارت کا چھٹا میڈل ہے، جس میں چار گولڈ، ایک سلور اور ایک برانز میڈل شامل ہے۔ پچھلے ایشین گیمز ہانگژو 2023 میں بھارت کی تیر اندازی کی مہم سب سے کامیاب رہی تھی، جس میں اس نے ریکارڈ نو میڈلز جیتے تھے - پانچ گولڈ، دو سلور اور دو برانز۔ کمپاؤنڈ تیر اندازوں نے تمام پانچوں گولڈ میڈلز جیتے تھے، جبکہ ریکرو ٹیموں نے ایک سلور اور ایک برانز میڈل حاصل کیا تھا۔