ہندوستان سلطان اذلان شاہ ہاکی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل، کینیڈا کو 14-3 سے دی شکست
Published : November 29, 2025 at 10:47 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی سینئر مردوں کی ہاکی ٹیم ہفتہ کو ملائیشیا میں سلطان اذلان شاہ کپ کے لیگ میچ میں کینیڈا کو 14-3 سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ساتھ ہی فائنل میں جگہ حاصل کی۔
ہندوستانی ٹیم نے اپنے پانچ میچوں میں چار جیت اور ایک ہار کے ساتھ مجموعی طور پر 12 پوائنٹس حاصل کیے اور ٹیبل میں دوسرے نمبر پر رہی۔ بیلجیئم اتنے ہی میچوں میں 13 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ نتیجتاً، دونوں ٹیمیں اتوار کو ٹائٹل میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔
اس سے قبل جب دونوں ٹیمیں لیگ میچ میں آمنے سامنے ہوئیں تو ہندوستان کو بیلجیئم کے ہاتھوں صرف ایک گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت فائنل جیت کر اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔
ہندوستان نے کینیڈا کو 14-3 سے شکست دی
ہندوستانی ٹیم پورے میچ میں کینیڈا پر حاوی رہی اور چوتھے ہی منٹ میں ابتدائی گول کر کے اپنے ارادے واضح کر دیے۔ راجندر سنگھ نے پھر 10ویں منٹ میں ایک اور گول کیا۔ دوسری جانب کینیڈا نے 11ویں منٹ میں اپنے گول کا آغاز کیا لیکن چند منٹوں میں ہی جوگراج سنگھ اور امیت روہیداس نے 12ویں اور 15ویں منٹ میں مزید دو گول کر ڈالے۔
ہندوستان نے پہلے کوارٹر میں 4-1 کی برتری حاصل کی اور پھر دوسرے کوارٹر میں اپنی کارکردگی کو بہتر کیا۔ راجندر نے 24ویں منٹ میں، دلپریت سنگھ نے 25ویں منٹ میں اور جوگراج نے 26ویں منٹ میں دوسرا گول کیا۔
7-1 کی برتری کے ساتھ، ہندوستان کو روکنا مشکل تھا، لیکن کینیڈا نے تیسرے کوارٹر میں اپنے حملے کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے 35 ویں منٹ میں پنالٹی حاصل کی، جسے میتھیو سارمینٹو نے پوسٹ میں تبدیل کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی اور اسے 7-2 کردیا۔ دریں اثنا، جوگراج نے 39ویں منٹ میں ہیٹ ٹرک اسکور کی، اور سیلوم کارتی نے 43ویں منٹ میں ہندوستان کی برتری کو 9-2 تک بڑھا دیا۔
فائنل کوارٹر محض رسمی تھا، لیکن یہیں پر دونوں ٹیموں نے زیادہ گول کر کے مقابلے کو مزید تیز کر دیا۔ اس کوارٹر میں چھ گول کیے گئے۔ یہ سب 46 ویں منٹ میں امیت روہیداس کے پنالٹی کارنر سے شروع ہوا، اس کے بعد 50 ویں منٹ میں جوگراج کے پنالٹی اسٹروک میں تبدیلی ہوئی۔ دونوں ٹیموں نے پنالٹی کارنر کا کاروبار جاری رکھا اور کینیڈا نے بھی گول کیا، جیوت سوروپ سدھو کے گول نے اسکور 3-11 کر دیا۔
سنجے نے 56 ویں منٹ میں پنالٹی اسٹروک سے گول کر کے اسکور شیٹ پر اپنا نام درج کرایا، جبکہ ابھیشیک نے 57 ویں اور 59 ویں منٹ میں دو دو گول کر کے میچ کو 14-3 سے جیت کر ایک شاندار جیت پر ختم کیا۔