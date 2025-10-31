دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کو شکست، آسٹریلیانے 4 وکٹوں سے فتح حاصل کی، ابھیشیک شرما کی شاندار اننگز رائیگاں
Published : October 31, 2025 at 6:19 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا نے میلبورن میں کھیلے دوسرے ٹی ٹیوئنٹی مقابلے میں ہندوستان کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس سے ہندوستان سیریز میں 1-0 سے پیچھے ہے۔ اس میچ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم 18.4 اوورز میں 8 گیندیں باقی رہتے 125 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی۔ آسٹریلیا نے بھارت کا 126 رنز کا ہدف 13.2 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے میچ 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ ہیزل ووڈ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔
مچل مارش نے 46 رنز کی شاندار اننگز کھیلی
آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ اور مچل مارش نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 4.3 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 51 رنز جوڑے۔ ہندوستان کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب ہیڈ کو ورون چکرورتی نے 28 رنز پر آؤٹ کیا۔کپتان مچل مارش اس کے بعد 46 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے، انہیں کلدیپ یادیو نے آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش انگلش نے 20 رنز بنائے۔ مچل سٹارک نے 14 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی اور کلدیپ یادیو نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
ابھیشیک شرما نے نصف سنچری اسکور کی
بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما نے 37 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ہرشیت رانا نے بھی 33 گیندوں میں 3 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 35 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز دوہرے ہندسے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ نے 3 جبکہ زیویئر بارٹلیٹ اور نیتھن ایلس نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔
آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا
اس سے قبل میچ میں بھارت کے کپتان سوریہ کمار یادو اور آسٹریلیا کے کپتان مچل مارش ٹاس کے لیے میدان میں آئے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔
ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ٹیم انڈیا نے کینبرا کی طرح اسی پلیئنگ الیون کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس دوران آسٹریلیا کی پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی۔ میتھیو شارٹ نے جوش فلپ کی جگہ لی۔
دونوں کپتانوں نے ٹاس پر کیا کہا؟
ٹاس جیتنے کے بعد مچل مارش نے کہا کہ ہم پہلے بولنگ کریں گے، پچ اچھی لگ رہی ہے، امید ہے کہ 40 اوورز تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہماری ٹیم میں ایک تبدیلی ہے، شارٹ نے فلپ کی جگہ لی ہے۔
سوریہ کمار یادو نے کہا، "ہم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خوش ہیں۔ ہم اس طرح کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ شبمن جانتے ہیں کہ کس طرح رنز بنانا ہے۔ اس کے ساتھ، آپ کو وکٹوں کے درمیان بھی تیزی سے دوڑنا ہے۔ ہم ایک ہی ٹیم سے کھیل رہے ہیں۔"