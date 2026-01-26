ETV Bharat / sports

بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے ریکارڈ کی برابری کرکے تاریخ رقم کر دی، جانئے کون سا ہے ریکارڈ؟

بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کو صرف 10 اوورز میں شکست دے کر کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔

بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے ریکارڈ برابری کرکے تاریخ رقم کر دی
بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے ریکارڈ برابری کرکے تاریخ رقم کر دی (Image : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 4:29 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 4:45 PM IST

نئی دہلی: ہندوستانی ٹیم نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ گوہاٹی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 154 رنز کا ہدف محض 10 اوورز میں صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ابھیشیک شرما اور سوریا کمار یادو نے اپنی طوفانی اننگز سے سب کو حیران کر دیا۔ ابھیشیک شرما نے 14 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی اور 340 کے اسٹرائیک ریٹ پر 20 گیندوں میں 68 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ کپتان سوریا نے 219 کے اسٹرائیک ریٹ سے 26 گیندوں میں 57 رنز بنا کر ٹیم کو ریکارڈ فتح سے ہمکنار کیا۔

بھارت نے پاکستان کا ریکارڈ برابر کر دیا

اس شاندار جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے پانچ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ ٹیم انڈیا نے اپنے پڑوسی پاکستان کے مسلسل سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ ہندوستان نے 2024 سے لگاتار 11 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے، جبکہ پاکستان نے 2016 اور 2018 کے درمیان لگاتار 11 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔

مسلسل سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے والی ٹیم

11 ہندوستان (2024-2026)

11 پاکستان (2016-18)

7 ہندوستان (2017-18)

6 ہندوستان (2019-21)

تیز ترین 150 سے زیادہ ہدف کا تعاقب

اس میچ میں ہندوستانی ٹیم نے 154 رنز کا ہدف 60 گیندیں باقی رہتے حاصل کیا جو کسی بھی ٹیسٹ ملک کے خلاف تیز ترین فتح ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے پاس تھا، جس نے 2024 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 37 گیندیں باقی رہ کر 150 سے زائد سکور کا تعاقب کیا تھا۔

نیوزی لینڈ کے خلاف کسی بھی ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے یہ فتح کا سب سے بڑا مارجن بھی ہے۔ اب تک، کسی بھی ٹیم نے ان کے خلاف 10 سے کم اوورز میں ہدف کا تعاقب نہیں کیا تھا۔

گھر پر ٹی ٹوئنٹی میں ہندوستان کا غلبہ

اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے گھر پر ایک اور ٹی 20 سیریز جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے گھر پر مسلسل سب سے زیادہ 10 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے۔ ہندوستان نے 2022 کے بعد سے گھر پر ایک بھی ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں ہاری ہے۔ اس کے پیچھے آسٹریلیا ہے جس نے 2006 سے 2010 کے درمیان لگاتار 8 گھریلو ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے۔

سب سے زیادہ مسلسل ٹی ٹوئنٹی سیریز گھر پر جیتی

10 انڈیا (2022-26)

8 آسٹریلیا (2006-10)

7 انڈیا (22-2019)

5 پاکستان (2008-18)

ٹی ٹوئنٹی میں کسی ہندوستانی کی طرف سے دوسری تیز ترین نصف سنچری

ابھیشیک شرما نے 340 کے اسٹرائیک ریٹ سے 26 گیندوں میں 68 رنز بنائے۔ انہوں نے 14 گیندوں میں اپنی نصف سنچری بھی مکمل کی، جو کسی ہندوستانی کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی میں دوسری تیز ترین ہے۔ یوراج سنگھ ٹاپ اسکورر رہے، انہوں نے 12 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ یہ دنیا کا تیسرا تیز ترین ففٹی ہے۔

ٹیسٹ کھیلنے والے ملک کے خلاف تیز ترین ففٹی

12 گیندیں، یوراج سنگھ بمقابلہ انگلینڈ، ڈربن 2007

13 گیندیں، جان فریلنک بمقابلہ زمبابوے، بلاوایو 2025

14 گیندیں، کولن منرو بمقابلہ سری لنکا، آکلینڈ 2016

14 گیندیں، ابھیشیک شرما بمقابلہ نیوزی لینڈ، گوہاٹی 2026

15 گیندیں، کوئنٹن ڈی کاک بمقابلہ ویسٹ انڈیز، سنچورین 2023

ایڈیٹر کی پسند

