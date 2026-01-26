بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے ریکارڈ کی برابری کرکے تاریخ رقم کر دی، جانئے کون سا ہے ریکارڈ؟
بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کو صرف 10 اوورز میں شکست دے کر کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔
Published : January 26, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 4:45 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ٹیم نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ گوہاٹی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 154 رنز کا ہدف محض 10 اوورز میں صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ابھیشیک شرما اور سوریا کمار یادو نے اپنی طوفانی اننگز سے سب کو حیران کر دیا۔ ابھیشیک شرما نے 14 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی اور 340 کے اسٹرائیک ریٹ پر 20 گیندوں میں 68 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ کپتان سوریا نے 219 کے اسٹرائیک ریٹ سے 26 گیندوں میں 57 رنز بنا کر ٹیم کو ریکارڈ فتح سے ہمکنار کیا۔
بھارت نے پاکستان کا ریکارڈ برابر کر دیا
اس شاندار جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے پانچ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ ٹیم انڈیا نے اپنے پڑوسی پاکستان کے مسلسل سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ ہندوستان نے 2024 سے لگاتار 11 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے، جبکہ پاکستان نے 2016 اور 2018 کے درمیان لگاتار 11 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔
مسلسل سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے والی ٹیم
11 ہندوستان (2024-2026)
11 پاکستان (2016-18)
7 ہندوستان (2017-18)
6 ہندوستان (2019-21)
تیز ترین 150 سے زیادہ ہدف کا تعاقب
اس میچ میں ہندوستانی ٹیم نے 154 رنز کا ہدف 60 گیندیں باقی رہتے حاصل کیا جو کسی بھی ٹیسٹ ملک کے خلاف تیز ترین فتح ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے پاس تھا، جس نے 2024 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 37 گیندیں باقی رہ کر 150 سے زائد سکور کا تعاقب کیا تھا۔
نیوزی لینڈ کے خلاف کسی بھی ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے یہ فتح کا سب سے بڑا مارجن بھی ہے۔ اب تک، کسی بھی ٹیم نے ان کے خلاف 10 سے کم اوورز میں ہدف کا تعاقب نہیں کیا تھا۔
گھر پر ٹی ٹوئنٹی میں ہندوستان کا غلبہ
اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے گھر پر ایک اور ٹی 20 سیریز جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے گھر پر مسلسل سب سے زیادہ 10 ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے۔ ہندوستان نے 2022 کے بعد سے گھر پر ایک بھی ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں ہاری ہے۔ اس کے پیچھے آسٹریلیا ہے جس نے 2006 سے 2010 کے درمیان لگاتار 8 گھریلو ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی ہے۔
Simply excellent, with 10 overs to spare! 👌— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
A whirlwind 8⃣-wicket victory for #TeamIndia in Guwahati 🥳
They clinch the #INDvNZ T20I series with an unassailable lead of 3⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/YzRfqi0li2@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zgp3FIz2o4
سب سے زیادہ مسلسل ٹی ٹوئنٹی سیریز گھر پر جیتی
10 انڈیا (2022-26)
8 آسٹریلیا (2006-10)
7 انڈیا (22-2019)
5 پاکستان (2008-18)
ٹی ٹوئنٹی میں کسی ہندوستانی کی طرف سے دوسری تیز ترین نصف سنچری
ابھیشیک شرما نے 340 کے اسٹرائیک ریٹ سے 26 گیندوں میں 68 رنز بنائے۔ انہوں نے 14 گیندوں میں اپنی نصف سنچری بھی مکمل کی، جو کسی ہندوستانی کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی میں دوسری تیز ترین ہے۔ یوراج سنگھ ٹاپ اسکورر رہے، انہوں نے 12 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ یہ دنیا کا تیسرا تیز ترین ففٹی ہے۔
ٹیسٹ کھیلنے والے ملک کے خلاف تیز ترین ففٹی
12 گیندیں، یوراج سنگھ بمقابلہ انگلینڈ، ڈربن 2007
13 گیندیں، جان فریلنک بمقابلہ زمبابوے، بلاوایو 2025
14 گیندیں، کولن منرو بمقابلہ سری لنکا، آکلینڈ 2016
14 گیندیں، ابھیشیک شرما بمقابلہ نیوزی لینڈ، گوہاٹی 2026
15 گیندیں، کوئنٹن ڈی کاک بمقابلہ ویسٹ انڈیز، سنچورین 2023