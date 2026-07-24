پہلا ٹی ٹوئنٹی: بالرز اور سوریاونشی کی قیادت میں بھارت نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں زمبابوے کو سات وکٹوں سے شکست دی
بھارت نے زمبابوے کو سات وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔
Published : July 24, 2026 at 3:10 PM IST
ہرارے، زمبابوے: تیز گیند بازوں میانک یادو اور پرنس یادو نے تیز گیند بازی کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد اوپنر ویبھو سوریاونشی کی طوفانی نصف سنچری کی بدولت ہندوستان نے جمعرات کو یہاں پہلے ٹی ٹوئنٹی (T20I) کرکٹ میچ میں زمبابوے کو سات وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔
زمبابوے کے 126 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ہندوستان نے سوریاونشی (50 رنز، 19 گیندوں، چار چھکوں، چار چوکوں) اور ایشان کشن (35 رنز، 24 گیندوں، تین چوکوں، دو چھکے) کی اننگز کی بدولت 13.2 اوورز میں تین وکٹوں پر 126 رنز بنا کر آسان جیت درج کی۔ کپتان شریس ائیر نے بھی ناقابل شکست 28 رنز بنائے۔
1st T20I. India Won by 7 Wickets https://t.co/NKa0znQQ3H #TeamIndia #ZIMvIND #1stT20I— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
بھارتی گیند بازوں کا تیز گیند بازی کا مظاہرہ
اس سے قبل ہندوستان نے زمبابوے کو مایانک (18 رن پر دو وکٹ) اور پرنس (19 رن پر دو وکٹ) کی تیز گیند بازی سے زمبابوے کو سات وکٹوں پر 125 رنز تک محدود کر دیا۔ روی بشنوئی اور شیوم دوبے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
ویسلے مادھویرے اور تادیوناشے مارومنی نے اچھا کھیلا
زمبابوے نے 14ویں اوور میں 64 رنز پر پانچ وکٹیں گنوائیں، اس سے پہلے ویسلے مادھویرے (39 رنز، 34 گیندوں، تین چوکے، ایک چھکا) اور تادیوناشے مارومنی (27 ناٹ آؤٹ، 20 گیندوں، دو چوکوں، ایک چھکے) نے چھٹے وکٹ کے لیے 58 رنز جوڑ کر ٹیم کو قابل احترام اسکور تک پہنچایا۔ سوریاونشی نے رچرڈ نگروا کی گیندوں پر لگاتار دو چھکے اور ایک چوکا لگا کر ہندوستان کو اڑتا ہوا آغاز فراہم کیا۔
زمبابوے کو ابتدائی کامیابی
بلیسنگ مزارابانی (2/26) نے ابھیشیک شرما (01) کو بریڈ ایونز کے ہاتھوں کیچ کروا کر زمبابوے کو ابتدائی کامیابی دلائی۔ سوریاونشی نے ایونز پر لگاتار گیندوں پر ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا، جب کہ پانچویں اوور میں ہندوستان کی نصف سنچری تک پہنچانے کے لیے مزارابانی کی بال پر دو چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا۔
پاور پلے میں ہندوستان ایک وکٹ پر 66 تک پہنچا
کشن نے نیومین نیاموری کی گیند پر تین چوکے لگائے اور پاور پلے میں ہندوستان کو ایک وکٹ پر 66 تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سوریاونشی نے نگاراوا کی گیند پر اپنی پہلی بین الاقوامی نصف سنچری 18 گیندوں میں مکمل کی۔ 15 سالہ کھلاڑی مردوں کی بین الاقوامی کرکٹ میں نصف سنچری بنانے والے کم عمر ترین بلے باز بن گئے۔ تاہم، وہ اگلی ہی گیند پر ڈیپ تھرڈ مین پر کران کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔
کپتان ائیر نے نگاراوا پر چوکا لگا کر اپنا کھاتہ کھولا اور پھر ایونز کی گیند پر چوکا لگایا۔ کشن نے ایونز کی گیند پر چھکا بھی لگایا۔ آئیر نے 11ویں اوور میں نیاموری پر چوکا لگا کر ٹیم کو 100 سے تجاوز کر دیا۔ مزاربانی نے ایشان کو آؤٹ کیا، لیکن شریس ائیر نے تلک ورما کے ساتھ مل کر ٹیم کو فتح دلائی۔
میزبان ٹیم تین وکٹوں پر 26 رنز تک پہنچی
اس سے قبل شریس ائیر نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو بیٹنگ کی دعوت دی اور گیند بازوں نے کپتان کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے پاور پلے میں میزبان ٹیم کو تین وکٹوں پر 26 رنز تک پہنچا دیا۔ میانک نے میچ کی پہلی ہی گیند پر برائن بینیٹ (0) کو آؤٹ کیا، جو وکٹ کیپر کشن کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ آن فیلڈ امپائر نے انہیں آؤٹ نہیں کیا تھا لیکن ڈی آر ایس کے بعد فیصلہ ہندوستان کے حق میں چلا گیا۔
145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ
میانک تقریباً دو سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں۔ ان کی گزشتہ سال اسٹریس فریکچر کی سرجری ہوئی تھی اور واپسی پر اس نے مستقل طور پر 145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کی۔ ڈیبیو کرنے والے بین کرن (10) نے ڈیبیو کرنے والے تیز گیند باز اشوک شرما پر لگاتار دو چوکے لگائے اور پرنس یادو کی گیند پر مڈ وکٹ پر ویبھو سوریاونشی کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔
ریان برل اور ویزلی مادھویرے نے اننگز کو آگے بڑھایا
ڈیون مائرز (06) کو شیوم دوبے کے ہاتھوں کیچ کروا کر میانک نے زمبابوے کو تیسرا جھٹکا دیا۔ کپتان سکندر رضا (04) نے پرنس کی گیند پر چوکا لگایا لیکن وہ دوبے کی گیند پر متبادل کھلاڑی سورانش شیڈج کے ہاتھوں کیچ ہو گئے، جس سے زمبابوے آٹھویں اوور میں چار وکٹوں پر 32 رنز پر پست ہو گیا۔ اس کے بعد ریان برل اور ویزلی مادھویرے نے اننگز کو آگے بڑھایا۔ برل نے 11ویں اوور میں دوبے کی اننگز کا پہلا چھکا لگا کر ٹیم کی نصف سنچری مکمل کی۔
زمبابوے نے سنچری 18ویں اوور میں مکمل کی
تاہم برل اور مادھویرے رن ریٹ کو تیز کرنے میں ناکام رہے۔ دباؤ میں، برل نے روی بشنوئی پر بڑا شاٹ لگانے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ وہ لانگ آن باؤنڈری پر تلک ورما کے ہاتھوں کیچ ہو جائیں۔ انہوں نے 35 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا۔
مدھورے نے اشوک پر لگاتار دو چوکے اور بشنوئی پر ایک چھکا لگا کر رن ریٹ کو تیز کرنے کی کوشش کی۔ مارومنی نے بھی دوبے کی گیند پر چھکا لگایا۔ زمبابوے کی سنچری 18ویں اوور میں آئی۔ مادھویرے اننگز کے آخری اوور میں دو رن لینے کی کوشش میں رن آؤٹ ہو گئے۔