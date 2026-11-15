بھارت نے نیوزی لینڈ کو 22 رنز سے شکست دے کر سیریز 1-3 سے جیت لی: ارشدیپ سنگھ کی شاندار بولنگ
ارشدیپ سنگھ کی عمدہ بولنگ کی بدولت بھارت نے نیوزی لینڈ کا اپنی سرزمین پر مسلسل 11 سیریز ناقابلِ شکست رہنے کا سلسلہ توڑ دیا۔
Published : November 15, 2026 at 4:01 PM IST
حیدرآباد : بھارت نے پانچویں اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی (ون ڈے) میچ میں نیوزی لینڈ کو 22 رنز سے شکست دے کر ون ڈے سیریز 1-3 سے اپنے نام کر لی۔ اتوار کو ماؤنٹ منگنوئی میں کھیلے گئے سیریز کے اس فیصلہ کن میچ میں بلے بازوں کی جانب سے محض 209 رنز کا انتہائی ناکافی مجموعہ ترتیب دیے جانے کے بعد بھارتی ٹیم نے شاندار واپسی کرتے ہوئے یہ فتح حاصل کی۔ ارشدیپ سنگھ نے 30 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کر کے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا، جس کی بدولت بھارت نے نیوزی لینڈ کا اپنی سرزمین پر مسلسل 11 سیریز ناقابلِ شکست رہنے کا سلسلہ توڑ دیا۔
اس سے قبل بھارت نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی نیوزی لینڈ کو 2-3 سے شکست دی تھی۔ 209 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی فاسٹ بولرز نے کیوی بلے بازوں پر شکنجہ کسے رکھا اور وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کی گرفت مضبوط رکھی۔ 210 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 48.1 اوورز میں 187 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس میں ڈین فاکس کرافٹ 31 رنز کے ساتھ نمایاں اسکورر رہے۔ نیوزی لینڈ کے ابتدائی چار بلے بازوں وِل ینگ، ٹِم سائفرٹ، نِک کیلی اور ڈین فاکس کرافٹ کو اچھا آغاز تو ملا لیکن وہ اسے میچ جتوانے والی بڑی اننگز میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔
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اس سے قبل بھارت کی بیٹنگ ایک بار پھر غیر متاثر کن رہی اور پوری ٹیم محض 209 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل (46) اور ایشان کشن (46) ہی قابلِ ذکر اننگز کھیل سکے۔ ایک مرحلے پر بھارتی ٹیم پر 200 رنز کا ہندسہ عبور نہ کر پانے کا شدید خطرہ منڈلا رہا تھا، تاہم ارشدیپ سنگھ (14) اور محمد سراج (14 ناٹ آؤٹ) کے چند جارحانہ شاٹس کی بدولت ٹیم یہ سنگِ میل عبور کرنے میں کامیاب رہی۔
اسکور: بھارت 42.1 اوورز میں 209 رنز اسکور کئے، نیوزی لینڈ 48.1 اوورز میں 187 رنز بنائے۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کو 22 رنز سے شکست دی۔