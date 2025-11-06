بھارت نے آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی
بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کیرارا میں کھیلا گیا،جس میں بھارتی ٹیم جیت کا پرچم لہرایا۔
Published : November 6, 2025 at 10:08 PM IST
حیدرآباد: بھارت نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے چوتھے میچ میں آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے دی۔ کوئنز لینڈ کے کارارا اوول گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں ٹیم انڈیا ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 8 وکٹ پر 167 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے جیتنے کے لیے دیے گئے 168 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 18.2 اوورز میں صرف 119 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو چار میچوں کے بعد سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ اب سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ 8 نومبر کو برسبین میں کھیلا جائے گا جہاں بھارت کے پاس سیریز جیتنے کا موقع ہوگا۔
Timber strike \|/@chakaravarthy29 gets the BIG wicket of Glenn Maxwell 🙌#TeamIndia have Australia 6️⃣ down now!— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
Updates ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX #AUSvIND pic.twitter.com/PivI19bFO5
آسٹریلیا کی بیٹنگ فلاپ ہوگئی
آسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش اور میتھیو شارٹ نے اننگز کا آغاز کیا۔ شارٹ 25 رنز بنانے کے بعد رخصت ہوئے، جب کہ مارش نے 30 رنز بنائے، جو اننگز میں کسی بھی آسٹریلوی بلے باز کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ جوش انگلش نے 12، ٹم ڈیوڈ نے 14، جوش فلپس نے 10، مارکس اسٹوئنس نے 17 اور گلین میکسویل نے 2 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے واشنگٹن سندر نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں۔ اکشر پٹیل اور شیوم دوبے نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ اور ورون چکرورتی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
شبمن گل نے سب سے زیادہ رنز بنائے
اس میچ میں بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 6.4 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 56 رنز جوڑے۔ بھارت کو پہلا جھٹکا ابھیشیک کی صورت میں لگا۔ وہ 28 رنز بنا کر ایڈم زمپا کی گیند پر ڈم ڈیوڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد شیوم دوبے 22 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔
اس دوران ٹیم کی جانب سے نائب کپتان شبمن گل نے سب سے زیادہ 46 رنز بنائے۔ انہوں نے 39 گیندوں پر 4 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ ان کا اسٹرائیک ریٹ 117.94 تھا۔ سوریہ کمار یادو نے 20، تلک ورما نے 5 اور جیتیش شرما نے 3 رنز بنائے۔
Innings Break!#TeamIndia post a total of 167/8 on the board.— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
Shubman Gill top scores with 46 runs.
Scorecard - https://t.co/Iep4K7ytVn #TeamIndia #AUSvIND #4thT20I pic.twitter.com/XfDwD9bRCz
زمپا اور ایلس نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں
واشنگٹن سندر پھر 12 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ سندر کے بعد ارشدیپ بھی بغیر کوئی رن بنائے پویلئین واپس چلے گئے۔ ٹیم کی جانب سے ورون چکرورتی نے ایک رن اور اکشر پٹیل نے 21 رن بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زمپا نے 4 اوورز میں 45 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ نیتھن ایلس نے بھی 4 اوورز میں 21 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔