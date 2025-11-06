ETV Bharat / sports

بھارت نے آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی

بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کیرارا میں کھیلا گیا،جس میں بھارتی ٹیم جیت کا پرچم لہرایا۔

بھارت نے آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی
بھارت نے آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی (Image Source: IANS)
November 6, 2025

حیدرآباد: بھارت نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے چوتھے میچ میں آسٹریلیا کو 48 رنز سے شکست دے دی۔ کوئنز لینڈ کے کارارا اوول گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں ٹیم انڈیا ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 8 وکٹ پر 167 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے جیتنے کے لیے دیے گئے 168 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 18.2 اوورز میں صرف 119 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو چار میچوں کے بعد سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ اب سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ 8 نومبر کو برسبین میں کھیلا جائے گا جہاں بھارت کے پاس سیریز جیتنے کا موقع ہوگا۔

آسٹریلیا کی بیٹنگ فلاپ ہوگئی

آسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش اور میتھیو شارٹ نے اننگز کا آغاز کیا۔ شارٹ 25 رنز بنانے کے بعد رخصت ہوئے، جب کہ مارش نے 30 رنز بنائے، جو اننگز میں کسی بھی آسٹریلوی بلے باز کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ جوش انگلش نے 12، ٹم ڈیوڈ نے 14، جوش فلپس نے 10، مارکس اسٹوئنس نے 17 اور گلین میکسویل نے 2 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے واشنگٹن سندر نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں۔ اکشر پٹیل اور شیوم دوبے نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ اور ورون چکرورتی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

شبمن گل نے سب سے زیادہ رنز بنائے

اس میچ میں بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 6.4 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 56 رنز جوڑے۔ بھارت کو پہلا جھٹکا ابھیشیک کی صورت میں لگا۔ وہ 28 رنز بنا کر ایڈم زمپا کی گیند پر ڈم ڈیوڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد شیوم دوبے 22 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔

اس دوران ٹیم کی جانب سے نائب کپتان شبمن گل نے سب سے زیادہ 46 رنز بنائے۔ انہوں نے 39 گیندوں پر 4 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ ان کا اسٹرائیک ریٹ 117.94 تھا۔ سوریہ کمار یادو نے 20، تلک ورما نے 5 اور جیتیش شرما نے 3 رنز بنائے۔

زمپا اور ایلس نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں

واشنگٹن سندر پھر 12 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ سندر کے بعد ارشدیپ بھی بغیر کوئی رن بنائے پویلئین واپس چلے گئے۔ ٹیم کی جانب سے ورون چکرورتی نے ایک رن اور اکشر پٹیل نے 21 رن بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زمپا نے 4 اوورز میں 45 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ نیتھن ایلس نے بھی 4 اوورز میں 21 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

