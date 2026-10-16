بھارت کی بیٹر پونم راوت کا تمام بین الاقوامی فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
پونم راوت نے ایک جذباتی پوسٹ میں لکھا کہ ’اپنے ملک بھارت کی نمائندگی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے‘۔
Published : October 16, 2026 at 3:27 PM IST
حیدرآباد : بھارتی ویمنز کرکٹ ٹیم کی معروف ٹاپ آرڈر بیٹر پونم راوت نے انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے فوری طور پر ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ 2009 سے 2021 تک بھارتی ٹیم کی نمائندگی کرنے والی پونم راوت نے اپنے 12 سالہ بین الاقوامی کیریئر میں 4 ٹیسٹ، 73 ایک روزہ (او ڈی آئی) اور 35 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے۔ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے پونم راوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ میں لکھا کہ "بہت غور و فکر اور جائزے کے بعد، میں نے کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’اپنے ملک بھارت کی نمائندگی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ کرکٹ محض ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ اس نے میرے کردار کو نکھارا، مشکلات سے لڑنا سکھایا اور وہ یادیں دیں جو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہیں گی۔ جب بھی میں نے بھارت کی جرسی پہنی، فخر اور تشکر کے ساتھ پہنی۔‘ ایک روزہ کرکٹ پونم راوت کی سب سے بڑی پہچان رہی، جہاں انہوں نے 34.83 کی عمدہ اوسط کے ساتھ 2,299 رنز بنائے، جن میں 3 سنچریاں اور 15 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ وہ 2009، 2013 اور 2017 کے آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا حصہ رہیں۔
India Women international Punam Raut announces retirement from #cricket, as she looks to give back the game in different way. She represented #INDW in 112 matches across #Test, #ODI and #T20I, scoring 3,283 runs, with her last international match way back in 2021. #IndiaCricket | @BCCIWomen @raut_punam @ICC— The CricHub (@thecrichub_live) October 15, 2026
سال 2017 کے ورلڈ کپ کو اپنی زندگی کا یادگار ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارتی ٹیم فائنل میں معمولی فرق سے ٹرافی نہ جیت سکی، لیکن اس ٹورنامنٹ نے بھارت میں خواتین کی کرکٹ کا منظرنامہ یکسر بدل دیا اور نوجوان لڑکیوں کی نئی نسل میں کھیل کا نیا جذبہ پیدا کیا۔ یاد رہے کہ اس ورلڈ کپ میں پونم نے آسٹریلیا کے خلاف گروپ میچ میں شاندار سنچری جڑی تھی، جبکہ انگلینڈ کے خلاف لارڈز کے تاریخی فائنل میں وہ 86 رنز بنا کر بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ اسکور کرنے والی کھلاڑی تھیں۔
پونم راوت کے نام ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کا ایک عظیم ترین عالمی ریکارڈ بھی درج ہے۔ سال 2017 میں جنوبی افریقہ کے شہر پاٹشیف اسٹروم میں آئرلینڈ کے خلاف میچ کے دوران پونم راوت اور دیپتی شرما نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 320 رنز جوڑے۔ یہ مردوں اور خواتین دونوں کی ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں اس وقت کی سب سے بڑی اوپننگ شراکت داری تھی، جو آج تک ناقابل تسخیر ہے۔ اس میچ میں پونم نے 116 گیندوں پر 109 رنز بنائے تھے اور بعد میں ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئی تھیں۔
پونم کے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز اگرچہ صفر سے ہوا تھا، لیکن اپنے تیسرے ہی ٹیسٹ میں انہوں نے 2014 میں میسور کے مقام پر جنوبی افریقہ کے خلاف 130 رنز کی یادگار سنچری اسکور کی۔ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں انہوں نے چار ورلڈ کپ (2009، 2010، 2012 اور 2014) کھیلے اور 719 رنز اسکور کیے، جن میں 2009 میں پاکستان کے خلاف ناٹ آؤٹ 54 رنز اور 2014 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 56 رنز کی اننگز نمایاں رہیں۔
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اپنے الوداعی بیان میں انہوں نے گھریلو ٹیم ممبئی کرکٹ ایسوسی ایشن کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی دنوں میں جو مواقع اور رہنمائی انہیں ممبئی کرکٹ سے ملی، اسی نے ان کے بین الاقوامی سفر کی مضبوط بنیاد رکھی۔