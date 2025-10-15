آخرکار بھارت اور پاکستان نے کھیل کے میدان میں ہاتھ ملایا، ویڈیو دیکھیں
میچ کے دوران ہندوستانی اور پاکستانی کھلاڑیوں نے مصافحہ کیا، جس سے ایشیا کپ کے دور میں ہاتھ نہ ملانے کا تنازع ختم ہوگیا۔
Published : October 15, 2025 at 10:56 AM IST
حیدر آباد: پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے میدان سے شروع ہونے والا ہاتھ نہ ملانے کا تنازع بالآخر ہاکی میچ کے دوران مصافحہ پر ختم ہوگیا۔ ملائیشیا کے شہر جوہر بہرو میں کھیلے جارہے سلطان آف جوہر کپ میں بھارتی اور پاکستانی کھلاڑیوں نے میچ سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ملایا۔
منگل 15 اکتوبر کو اس ٹورنامنٹ میں دونوں ممالک کے جونیئر کھلاڑی آمنے سامنے ہوئے۔ کوئی بھی ٹیم فتح یاب نہ ہوسکی، کیونکہ میچ 3-3 سے برابری پر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہندستانی ٹیم تین میچوں میں دو جیت اور ایک ڈرا کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اتنے ہی میچوں میں ایک جیت، ایک ہار اور ایک ڈرا کے ساتھ تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بھارت کے کل سات پوائنٹس ہیں جبکہ پاکستان کے چار پوائنٹ ہیں۔
𝐀 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐰𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 14, 2025
India bounce back from 0–1 down to share the spoils in a 3–3 thriller against Pakistan. 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/Yxd1KVSDTo
ہاتھ نہ ملانے کا تنازعہ کب شروع ہوا؟
دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان اس میچ میں مصافحہ کا واقعہ گزشتہ ماہ ہونے والے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ سے بالکل متصادم ہے، جہاں ہندوستانی اور پاکستانی کھلاڑیوں نے میدان میں کسی بھی قسم کی بات چیت سے گریز کیا۔ ایشیا کپ میں، سوریہ کمار یادو کی قیادت میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے آپریشن سندور کی وجہ سے اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ روایتی مصافحہ سے گریز کیا اور اپنی جیت کو پہلگام دہشت گردانہ حملے سے متاثرہ خاندانوں کے نام وقف کیا۔ ہندوستان نے بعد میں پی سی بی اور اے سی سی کے سربراہ محسن نقوی، جو پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی مرد کھلاڑیوں کی اس پالیسی کو خواتین کرکٹرز نے بھی فالو کیا اور ویمنز ورلڈ کپ 2025 میں بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔
اس کے برعکس ہندوستان اور پاکستان کی جونیئر ٹیموں کے درمیان سلطان آف جوہر کپ ہاکی میچ میں ماحول ہمیشہ کی طرح نارمل رہا۔ کھلاڑیوں نے قومی ترانوں کے بعد ہائی فائیو کا تبادلہ کیا اور سنسنی خیز 3-3 ڈرا کے بعد مصافحہ کیا۔ میچ سے قبل، پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے مبینہ طور پر اپنے کھلاڑیوں کو کسی بھی قسم کے تصادم سے بچنے اور صرف کھیل پر توجہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ اس اقدام نے میدان میں ایک باوقار اور کھلاڑیوں جیسا ماحول یقینی بنایا۔
یہ بھی پڑھیں: