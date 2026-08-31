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بھارت نے جیت کے ساتھ کیا ویمنز ایشیا کپ کا شاندار آغاز، تھائی لینڈ کو چورانوے رنز سے دی شکست

بھارت نے ویمنز ایشیا کپ کے اپنے پہلے میچ میں تھائی لینڈ پر 94 رنز کی شاندار جیت درج کی۔

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ویمنز ایشیا کپ میں بھارت نے تھائی لینڈ کو 94 رنز سے شکست دے دی۔ (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2026 at 10:38 AM IST

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دبئی: بھارت نے اتوار کے روز دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ پر 94 رنز کی شاندار فتح کے ساتھ ویمنز ایشیا کپ 2026ء میں اپنی مہم کا زبردست آغاز کیا۔ جیت کے لیے 160 رنز کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے، تھائی لینڈ کی ٹیم 16.1 اوورز میں صرف 65 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔

تھائی لینڈ کی جانب سے وکٹ کیپر بلے باز ننّاپت کونچاروینکئی (Nannapat Koncharoenkai) ہی واحد کھلاڑی تھیں جنہوں نے کچھ مزاحمت دکھائی اور 48 گیندوں میں 41 رنز بنائے۔ دوسری طرف، بھارت کی جانب سے شیفالی ورما نے اپنی 19ویں ٹی 20 انٹرنیشنل (T20I) نصف سنچری اسکور کی۔ اس کے بعد بھارتی گیند بازوں نے تھائی لینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کو تہس نہس کر دیا۔

شیفالی ورما کی 36 گیندوں میں 64 رنز کی اننگز

قبل ازیں، پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسمرتی مندھانا نے 10 گیندوں میں 19 رنز بنائے۔ ان کے بعد اپنا ٹی 20 انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والی پرتیکا راول 18 گیندوں میں 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ شیفالی ورما نے 36 گیندوں میں 64 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اس اننگز میں آٹھ شاندار چوکے اور تین چھکے لگائے۔

ind w vs tha w india start womens asia cup with a victory defeating thailand by 94 runs, Urdu News
بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ (IANS)

بھارتی بیٹنگ لڑکھڑا گئی
8.5 اوورز کے بعد بھارت کا اسکور 1/91 تھا اور ٹیم ایک بڑے اسکور کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اچانک وکٹیں گرنے سے اننگز کا رخ بدل گیا۔ 8.5 اوورز میں 1/91 کے اسکور سے بھارتی ٹیم 17.2 اوورز تک 9/137 پر پہنچ گئی، کیونکہ کئی کھلاڑی آسانی سے آؤٹ ہو گئے۔ اس دوران آل راؤنڈر دیپتی شرما بھی رن آؤٹ ہوئیں۔

لاؤمی کے چار اوورز میں 26 رنز دے کر 3 وکٹیں

کرانتی گوڑ نے آخری لمحات میں آٹھ گیندوں پر 15 رنز بنا کر بھارت کو 159 رنز کے مجموعی اسکور تک پہنچایا۔ تھائی لینڈ کی سولیپورن لاؤمی (Thipatcha Putthawong / Suleeporn Laomi) سب سے کامیاب گیند باز رہیں، جنہوں نے اپنے چار اوورز میں 26 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

تھائی لینڈ 65 رنز پر آل آؤٹ

بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کی ہدف کا پیچھا کرنے کی کوشش کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ آل راؤنڈر دیپتی شرما کی قیادت میں، گیند بازوں نے باقاعدہ وقفوں سے وکٹیں لیں اور تھائی لینڈ کو 16.1 اوورز میں محض 65 رنز پر ہی ڈھیر کر دیا۔

کونچاروینکئی واحد کھلاڑی تھیں جنہوں نے دیر تک مزاحمت کی اور 48 گیندوں پر 41 رنز بنائے، لیکن انہیں دوسرے اینڈ سے کوئی خاطر خواہ ساتھ نہ مل سکا اور بھارت نے 94 رنز سے ایک آسان فتح حاصل کی۔ دیپتی شرما اور نندنی شرما نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔

بھارت کا اگلا میچ ہانگ کانگ کے خلاف ہے، جو 3 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔

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