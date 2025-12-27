بھارتی خواتین ٹیم نے سری لنکا سے ایک اور سیریز جیت لی، کپتان ہرمن پریت کور نے دو بڑی کامیابیاں حاصل کیں
بھارت نے سری لنکا کے خلاف مسلسل چوتھی ٹی 20 سیریز جیت لی۔
Published : December 27, 2025 at 7:09 AM IST
بھارتی خواتین ٹیم نے تھرواننتھا پورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تیسرے ٹی 20 میچ میں سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم نے پانچ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں 112 رنز کا ہدف 6.4 اوورز باقی رہتے حاصل کر لیا۔ سری لنکا کے خلاف بھارتی کی یہ مسلسل چوتھی ٹی 20 سیریز جیت ہے۔
شیفالی ورما کی شاندار بلے بازی
شاندار فارم میں چل رہی اوپنر شیفالی ورما نے 42 گیندوں پر 79 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 11 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی شیفالی سری لنکا کے خلاف ٹی 20 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی بھارتی بلے باز بن گئیں۔ انہوں نے جمائمہ کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 2022 میں سری لنکا کے خلاف ناقابل شکست 76 رنز بنائے تھے۔
رینوکا اور دیپتی کی خطرناک بولنگ
اس سے قبل رینوکا سنگھ ٹھاکر نے چار اور دیپتی شرما نے تین وکٹیں لے کر سری لنکا کے بلے بازوں کی کمر توڑتے ہوئے ٹیم کو 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز تک محدود کر دیا۔ رینوکا نے چار اووروں میں 21 رن دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
ہرمن پریت کور نے دو بڑی کامیابیاں حاصل کیں
اس جیت کے ساتھ ہی ہرمن پریت کور نے ٹی 20 کرکٹ میں دو اہم سنگ میل حاصل کر لیے۔ اب وہ ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان سب سے زیادہ میچ جیتنے والی کپتان بن گئی ہیں۔ یہ ان کی 130 میچوں میں 77 ویں جیت تھی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ سابق آسٹریلوی کپتان میگ لیننگ کے پاس تھا جنہوں نے 100 میچوں میں 76 جیت درج کی ہے۔
خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں بطور کپتان سب سے زیادہ جیت
77 - ہرمن پریت کور - ہندوستان (130 میچز)
76 - میگ لیننگ - آسٹریلیا (100 میچز)
72 - ہیدر نائٹ - انگلینڈ (96 میچز)
68 - شارلٹ ایڈورڈز - انگلینڈ (93 میچز)
اس کے علاوہ ہرمن پریت کور خواتین کی T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے خلاف سب سے زیادہ جیت کے ساتھ کپتان بھی بن گئیں۔ کور کی بطور کپتان 20 میچوں میں سری لنکا کے خلاف یہ 16 ویں جیت تھی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ انگلینڈ کی سابق کپتان شارلٹ ایڈورڈز کے پاس تھا جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 24 میچوں میں 14 فتوحات حاصل کی تھیں۔
خواتین ٹی 20 میں بطور کپتان سب سے زیادہ جیت
16 - ہرمن پریت کور بمقابلہ سری لنکا (20 میچز)
14 - شارلٹ ایڈورڈز بمقابلہ آسٹریلیا (24 میچز)
14 - ہرمن پریت کور بمقابلہ بنگلہ دیش (17 میچز)
14 - ہیدر نائٹ بمقابلہ نیوزی لینڈ (15 میچز)
دیپتی شرما نے بھی تاریخ رقم کی
بھارتی آل راؤنڈر دیپتی شرما نے بھی میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی ٹی 20 کرکٹ میں 1,000 رنز اور 150 وکٹوں کا ڈبلز حاصل کرنے والی پہلی کرکٹر بن گئیں۔ مزید برآں، دیپتی خواتین کی ٹی 20 تاریخ میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والی کھلاڑی بن گئیں، جو آسٹریلیا کی میگن شٹ کی 151 وکٹوں کے برابر ہیں۔ سری لنکا کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ 28 دسمبر کو تھرواننت پورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
