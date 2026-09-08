بھارتی کھلاڑی کو اشارہ کرنا پڑا بھاری، پاکستان کی کپتان پر آئی سی سی نے لگایا جرمانہ
بھارت کے خلاف میچ میں آئی سی سی (ICC) ضابطۂ اخلاق توڑنے پر فاطمہ ثناء پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔
Published : September 8, 2026 at 11:49 AM IST
دبئی: آئی سی سی نے پاکستان کی کپتان فاطمہ ثناء پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ (Demerit Point) دیا ہے۔ ان پر یہ کارروائی ہفتہ کے روز دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کے خلاف ویمنز ایشیا کپ گروپ A میچ کے دوران بھارتی سلامی بلے باز (اوپنر) شالی ورما کو آؤٹ کرنے کے بعد حد سے زیادہ جارحیت (Aggression) دکھانے پر کی گئی ہے۔ پاکستان یہ میچ 7 وکٹوں سے ہار گیا تھا۔
آئی سی سی نے کیا کہا؟
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ فاطمہ کو کھلاڑیوں اور کھلاڑیوں کے معاون عملے کے لیے آئی سی سی ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 2.5 کا مروجہ قانون توڑنے کا مجرم پایا گیا۔ یہ قانون بین الاقوامی میچ کے دوران کسی بلے باز کے آؤٹ ہونے پر ایسی زبان، حرکت یا اشارے کرنے سے متعلق ہے جو بلے باز کی توہین کرتے ہوں یا اسے جارحانہ ردِعمل پر اکسا سکتے ہوں۔
Fatima Sana has been sanctioned following an incident in Pakistan's Asia Cup contest against India.https://t.co/QfFS6ezNJT— ICC (@ICC) September 7, 2026
پویلین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیند آف دیا تھا
یہ واقعہ بھارت کے 56 رن کے ہدف کا تعاقب کرنے کے دوران دوسرے اوور کی آخری گیند پر پیش آیا، جب فاطمہ نے اوپنر شفالی ورما کو 'کاٹ اینڈ بولڈ' (اپنی ہی گیند پر کیچ) آؤٹ کرنے کے بعد پویلین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیند آف (Send-off) دیا تھا۔
یہ فاطمہ کا دوسرا جرم ہے
یہ 24 مہینوں کے اندر فاطمہ کا دوسرا جرم ہے، جس سے ان کے کل ڈی میرٹ پوائنٹس (Demerit Points) کی تعداد دو ہو گئی ہے۔ انہیں پچھلا ڈی میرٹ پوائنٹ 6 اگست 2025ء کو ڈبلن میں آئرلینڈ کے خلاف افتتاحی ٹی 20 انٹرنیشنل میچ کے دوران ملا تھا۔
فاطمہ نے اپنا جرم تسلیم کر لیا اور آئی سی سی کے میچ ریفریز کے انٹرنیشنل پینل کی سپریہ رانی داس کی طرف سے تجویز کردہ سزا کو قبول کر لیا، اس لیے کسی باضابطہ سماعت (Formal Hearing) کی ضرورت نہیں پڑی۔ آن فیلڈ امپائرز نمالی پریرا اور شتھرا ذاکر جیسی، تھرڈ امپائر رقیہ سلطانہ اور فورتھ امپائر رباب احسن نے ان کے خلاف الزامات عائد کیے تھے۔
پاکستان کا اگلا میچ
میدان سے باہر ملنے والی اس سزا کے باوجود، فاطمہ منگل (آج) کو ہانگ کانگ چین کے خلاف ہونے والے میچ میں پاکستان کی کپتانی کرنے کے لیے دستیاب رہیں گی۔ اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے تو وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، جب کہ سات بار کی فاتح بھارت اور دفاعی چیمپئن سری لنکا پہلے ہی وہاں اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں۔