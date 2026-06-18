خواتین کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری جیت، نیدرلینڈ کو پچیانوے رنز سے دی شکست
IND W بمقابلہ NED W: ہندوستانی خواتین ٹیم کے 209 کے جواب میں نیدرلینڈز 114 پر ڈھیر ہو گئی۔
Published : June 18, 2026 at 9:56 AM IST
لیڈز: ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستانی خواتین ٹیم کی شاندار کارکردگی جاری ہے۔ بدھ کی رات (17 جون) ہندوستان نے ٹورنامنٹ کے اپنے دوسرے میچ میں نیدرلینڈز کو 95 رنز سے شکست دی۔ اسمرتی مندھانا اور شفالی ورما نے میچ میں مضبوط اننگز کھیلی۔ مندھانا نے 74 رنز بنائے جب کہ شفالی نے 55 رنز اور 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس بڑی جیت کے ساتھ گروپ اے میں بھارت اور آسٹریلیا کے 4-4 پوائنٹس ہو گئے ہیں لیکن بہتر نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے بھارت پہلے نمبر پر چلا گیا ہے۔ ہندوستان کا نیٹ رن ریٹ +3.975 ہے، جب کہ آسٹریلیا کا نیٹ رن ریٹ +3.875 ہے۔
بھارت نے نیدرلینڈز کو 95 رنز سے شکست دی
میچ میں، پہلے بیٹنگ کے لیے مدعو کیے جانے کے بعد، مندھانا (47 گیندوں میں 11 چوکے اور ایک چھکا) اور شفالی (38 گیندوں میں 10 چوکے) نے نیدرلینڈز کے کمزور بولنگ اٹیک کو توڑ دیا، پہلی وکٹ کے لیے 115 رنز کی شراکت داری کی۔ اس سے ہندوستان کو پانچ وکٹ پر 209 رنز بنانے میں مدد ملی، جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مجموعی اسکور ہے۔ جواب میں ہالینڈ کی ٹیم 17.3 اوورز میں 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی جو کہ اس کی مسلسل دوسری شکست ہے۔ ٹیم کی جانب سے کپتان بابیٹ ڈی لیڈ نے 27 گیندوں پر 28 رنز بنائے۔
گیند بازوں میں سری چرنی سب سے کامیاب رہیں
پہلے میچ میں بنگلہ دیش سے ہارنے والے نیدرلینڈز کے بلے بازوں نے ابتدا میں محتاط انداز میں کھیلا۔ لیکن پھر، وہ وکٹوں کے مسلسل نقصان کی وجہ سے کوئی اہم شراکت داری قائم کرنے میں ناکام رہے۔ ٹیم کا کوئی بھی بلے باز ہندوستانی گیند بازوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ٹیم نے آخری سات وکٹیں 23 گیندوں میں گنوا دیں۔ ہندوستانی گیند بازوں میں سری چرنی سب سے کامیاب رہیں جنہوں نے چار اوورز میں 19 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔
شیفالی ورما یہ کارنامہ انجام دینے والی تیسری کھلاڑی بن گئیں
شیفالی ورما نے اپنی آل راؤنڈ کارکردگی سے ہالینڈ کی اننگز کو سمیٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نصف سنچری بنانے کے بعد انہوں نے 3.2 اوورز میں 20 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے وہ ہیلی میتھیوز اور سنی لوئس کے بعد خواتین کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں نصف سنچری بنانے اور تین وکٹیں لینے والی تیسری کھلاڑی بن گئیں۔ نندنی شرما نے تین اووروں میں 22 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کیں جب کہ تجربہ کار اسپنر دیپتی شرما نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ہندوستانی خواتین ٹیم کا اگلا مقابلہ 21 جون کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوگا۔