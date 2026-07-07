چار نئے کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا مضبوط، چھ کھلاڑیوں کو دیا گیا آرام
بھارت اور زمبابوے کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا آغاز 23 جولائی سے ہوگا۔
Published : July 7, 2026 at 11:30 AM IST
ممبئی: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) نے پیر (6 جولائی) کو زمبابوے کے خلاف تین میچوں کی T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا۔ چار نئے کھلاڑی (ہرش دوبے، پربھسمرن سنگھ، یش ٹھاکر، اشوک شرما) کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جب کہ رنکو سنگھ اور میانک یادو کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
چھ کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا
قابل ذکر ہے کہ اس سیریز میں چھ کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔ ان میں اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، ارشدیپ سنگھ، ہرشت رانا، پرسید کرشنا، روی بشنوئی اور سنجو سیمسن شامل ہیں۔ یہ تمام کھلاڑی اس وقت پانچ میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ کے دورے پر ہیں۔
🚨 News 🚨#TeamIndia squad announced for the 3️⃣-match T20I series against Zimbabwe.— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
More Details ▶️ https://t.co/sC19D5eW8y#ZIMvIND pic.twitter.com/ctbM5gFMtY
چار نئے کھلاڑی کون ہیں؟
بائیں ہاتھ کے اسپنر ہرش دوبے نے جون میں دھرم شالہ میں افغانستان کے خلاف اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا تھا، 47 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ سری لنکا میں انڈیا اے کی 0-1 سے سرخ گیند پر سیریز جیتنے کا حصہ تھے، انہوں نے چار وکٹیں حاصل کیں اور 30 اور 29 رنز بنائے۔
دوبے کے ودربھ ٹیم کے ساتھی یش ٹھاکر نے سری لنکا میں انڈیا اے کی 50 اوور کی سہ فریقی سیریز کی جیت میں پانچ وکٹیں حاصل کیں اور اس کے بعد کی ریڈ بال سیریز میں اتنی ہی وکٹیں حاصل کیں۔
Several new faces included in India's 15-player squad for their T20I series against Zimbabwe 👀— ICC (@ICC) July 6, 2026
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سید مشتاق علی ٹرافی میں نمایاں
تیز گیند باز اشوک شرما نے زخمی یودھویر سنگھ چرک کی جگہ لینے کے بعد سہ فریقی سیریز کا واحد میچ کھیلا، انہوں نے 75 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل انہوں نے آئی پی ایل 2026 میں گجرات ٹائٹنز کے لیے چھ وکٹیں حاصل کی تھیں۔ فاسٹ باؤلر 2025/26 سید مشتاق علی ٹرافی میں نمایاں ہوئے، جہاں وہ دس میچوں میں 22 وکٹیں لے کر سب سے زیادہ وکٹ لینے والے کھلاڑی کے طور پر ابھرے۔
پنجاب کنگز کے لیے 14 میچوں میں 510 رنز
دوسری جانب، آئی پی ایل 2026 میں پنجاب کنگز کے لیے 14 میچوں میں 510 رنز بنانے کے بعد، وکٹ کیپر بلے باز پربھسمرن سنگھ نے سری لنکا میں انڈیا اے کی 50 اووروں کی سہ فریقی سیریز میں 2، 84 اور 11 رنز بنائے۔
IND بمقابلہ ZIM: T20I سیریز کا شیڈول
واضح رہے کہ بھارتی ٹیم 23، 25 اور 27 جولائی کو میچ کھیلے گی۔ تمام میچ ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے۔ ہندوستان نے آخری بار جولائی 2024 میں زمبابوے کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے سیریز 1-4 سے جیتی تھی۔
زمبابوے کے خلاف ہندوستانی T20I اسکواڈ
شریس ائیر (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، ابھیشیک شرما، تلک ورما (نائب کپتان)، ایشان کشن (وکٹ)، شیوم دوبے، سوریانش شیڈگے، رنکو سنگھ، ہرش دوبے، ورون چکرورتی، پرنس یادو، یش ٹھاکر، اشوک شرما، میانک یادو اور پربھسمرن سنگھ۔