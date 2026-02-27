ETV Bharat / sports

حالیہ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اسکور، بھارت کی امیدیں ابھی بھی زندہ، زمبابوے کو بہتر رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل کی راہ ہوئی آسان

زمبابوے، بھارت کے 256 کے جواب میں 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 184 رنز ہی بنا سکی۔

بھارت بمقابلہ زمبابوے (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 27, 2026 at 9:48 AM IST

5 Min Read
ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم، چنئی: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اپنے دوسرے اور اہم سپر 8 میچ میں، ہندوستان نے زمبابوے کو 72 رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا۔ ہندوستان کو اب T20 ورلڈ کپ کے ٹاپ فور میں پہنچنے کے لیے اپنے آخری سپر 8 میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دینا ہوگی۔ یہ میچ یکم مارچ کو کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا جانا ہے۔

چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آج کے میچ میں زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوور میں 4 وکٹ پر 256 رن بنائے۔ یہ موجودہ T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کا سب سے زیادہ اور ٹورنامنٹ کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔

برائن بینیٹ کی 97 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز

جواب میں زمبابوے کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز ہی بنا سکی۔ برائن بینیٹ نے 59 گیندوں پر 97 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 8 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ کپتان سکندر رضا نے بھی 21 گیندوں پر 31 رنز بنائے جو ان کی ٹیم کے لیے اس میچ میں ان کا دوسرا سب سے بڑا اسکور ہے۔

ہندوستان کی جانب سے ارشدیپ سنگھ سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ورون، اکشر اور دوبے نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ

اس سے قبل ہاردک پانڈیا کے 23 گیندوں پر 50 رنز اور تلک ورما کے 16 گیندوں پر ناقابل شکست 44 رنز نے بھارت کے سب سے زیادہ ٹوٹل میں اہم کردار ادا کیا۔ زمبابوے کی جانب سے ٹینوٹینڈا ماپوسا، بلیسنگ مزاربانی، رچرڈ نگروا اور سکندر رضا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ہاردک کو ان کی شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

IND بمقابلہ ZIM: ہندوستان کے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی

  1. سوریہ کمار یادو 13 گیندوں پر 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
  2. سنجو سیمسن 15 گیندوں پر 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
  3. ابھیشیک شرما 30 گیندوں پر 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
  4. ایشان کشن 24 گیندوں پر 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

انڈیا کی پلیئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیاں

ہندوستانی ٹیم نے اپنی پلیئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ واشنگٹن سندر کی جگہ اکشر پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، جب کہ سنجو سیمسن کو رنکو سنگھ کی جگہ پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ میچ ہندوستان کے لیے بہت اہم تھا، کیوں کہ اسے سیمی فائنل میں جانے کے لیے زمبابوے کو ہرانا ضروری تھا۔

کھیل کا لطف اٹھائیں اور باقی سب کچھ بھول جائیں

قبل ازیں ٹاس کے موقع پر ہندوستانی کپتان سوریا نے کہا، "ہم پہلے بیٹنگ کرنے کا سوچ رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ آج رات ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ چاہے آپ جیتیں یا ہاریں، آپ اس سے کچھ سیکھیں، بہتر ہے کہ پچھلے میچ میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں، ہم پچھلے ایک سال کی طرح کھیلیں گے۔ کھیل کا لطف اٹھائیں اور باقی سب کچھ بھول جائیں"۔

اتنی ہی گرمی محسوس ہو گی جتنی ہم محسوس کر رہے ہیں

زمبابوے کے کپتان سکندر رضا نے ٹاس جیتنے کے بعد کہا کہ "چنئی کی یہ پچ نم لگ رہی ہے اور ہم پہلے بولنگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تیز گیند بازوں کو بہترین موقع دینا چاہتے ہیں، اگر ہم بھارت کو کم ٹوٹل تک محدود کر سکتے ہیں تو اس کا بہت اچھا مطلب ہو گا۔ ہمارے مخالفین کو بھی اتنی ہی گرمی محسوس ہو گی جتنی ہم محسوس کر رہے ہیں۔"

IND بمقابلہ ZIM سپر 8: دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون ٹیم

زمبابوے کی پلیئنگ الیون: تادیواناشے مارومانی (وکٹ کیپر)، برائن بینیٹ، ڈیون مائرز، ریان برل، سکندر رضا (کپتان)، ٹونی منیونگا، تشنگا موسیکیوا، بریڈ ایونز، ٹینوٹینڈا مافوسا، بلیسنگ مزاربانی، رچرڈ نگروا۔

انڈیا کی پلیئنگ الیون: سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، ابھیشیک شرما، ایشان کشن، سوریہ کمار یادو (کپتان)، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکشر پٹیل، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ۔

