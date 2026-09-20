ویسٹ انڈیز نے دورہ بھارت کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا، ہولڈر کو آرام، پورن کو پہلی بار موقع ملا
ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان 27 ستمبر سے 17 اکتوبر تک تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی (T20I) میچ کھیلے جائیں گے۔
Published : September 20, 2026 at 1:56 PM IST
ویسٹ انڈیز نے ہفتے کے روز بھارت کے خلاف ہونے والی تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچز 27 ستمبر سے 17 اکتوبر کے درمیان آٹھ شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں فارمیٹس میں ٹیم کی کمان شائی ہوپ سنبھالیں گے۔ اسکواڈ میں سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ ہوم سیریز کے زیادہ تر اہم کھلاڑیوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 21 ستمبر کو کیریبین سے روانہ ہوگی اور 23 ستمبر کو تروواننت پورم پہنچے گی۔
ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ تجربہ کار آل راؤنڈر جیسن ہولڈر کو آرام دیا گیا ہے، جبکہ کامیل پورن کو پہلی بار ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہیں ون ڈے ٹیم میں جون کیمبل اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شمرون ہیٹمائر کی واپسی ہوئی ہے۔
کامیل پورن کا پہلا بلاوا (میڈن کال اپ)ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کے بعد اوپننگ بلے باز کامیل پورن کو پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے اس بلے باز نے کیریبین پریمیئر لیگ (CPL) کی آٹھ اننگز میں 159.64 کے اسٹرائیک ریٹ اور 39 کی اوسط سے 273 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ، تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کا تجربہ رکھنے والے کوینٹن سیمپسن بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔
کیمبل اور ہیٹمائر کی واپسیہیمسٹرنگ کی چوٹ کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ سیریز کے آخری دو میچ نہ کھیل پانے کے بعد، جون کیمبل ایک بار پھر ون ڈے ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ شمرون ہیٹمائر، جو نیوزی لینڈ سیریز کے آخری دو میچوں میں کھیلے تھے، انہیں کیریبین پریمیئر لیگ کے بعد فٹنس کی بحالی (ریکوری) کے لیے مزید وقت دیا گیا ہے اور وہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم کے ساتھ جڑیں گے۔ انہوں نے اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جون میں سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا۔