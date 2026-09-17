سرفراز خان کو نائب کپتان کی ذمہ داری، بی سی سی آئی نے ون ڈے اسکواڈ کا کیا اعلان، دو کھلاڑی پہلی بار شامل
ٹیم انڈیا اس مہینے کے آخر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ون ڈے اور 5 میچوں کی ٹی 20 سیریز کھیلنے والی ہے۔
Published : September 17, 2026 at 1:43 PM IST
حیدرآباد: بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) نے بدھ کی رات ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے ون ڈے اور ٹی 20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ون ڈے ٹیم میں دو نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں پنجاب کے نوجوان آل راؤنڈر نمن دھیر اور جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کا نام شامل ہے۔
واضح رہے کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 27 ستمبر سے تین ون ڈے اور پانچ ٹی 20 میچ کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کے اس دورے کا پہلا ون ڈے میچ تروواننت پورم میں کھیلا جائے گا۔
🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
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کے ایل راہل بنے نائب کپتان
ون ڈے اسکواڈ میں مستقل نائب کپتان شریس ائیر کی عدم موجودگی میں کے ایل راہل کو ون ڈے ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت شریس ائیر ایشین گیمز میں ٹیم انڈیا کی قیادت کر رہے ہوں گے۔
رویندر جڈیجہ کی ون ڈے میں واپسی
ایشیائی کھیلوں کی ٹیم میں اکشر پٹیل کی موجودگی اور ہرش دوبے کے زخمی ہونے کی وجہ سے 37 سالہ تجربہ کار آل راؤنڈر رویندر جڈیجہ کی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ جڈیجہ کی وائٹ بال کرکٹ میں دعویداری رفتہ رفتہ کمزور پڑ رہی ہے، اس لیے 2027 کے ورلڈ کپ کو مدنظر رکھتے ہوئے جڈیجہ کے پاس خود کو ثابت کرنے کا یہ ایک سنہرا موقع ہے۔
پنت اور ہاردک نظر انداز
ٹیم کے تجربہ کار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا اور وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت مختلف وجوہات کی بنا پر ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے۔ ہاردک کے 20 ستمبر کو فٹ قرار دیے جانے کا امکان ہے لیکن قومی سلیکشن کمیٹی انہیں ٹیم میں اسی وقت منتخب کرے گی جب وہ بھارت ’اے‘ کے لیے 10 اوورز گیند بازی کر کے اپنی فٹنس ثابت کر دیں گے۔
سرفراز خان کو نائب کپتان کی ذمہ داری
دوسری طرف رشبھ پنت کے معاملے میں مانا جا رہا ہے کہ سلیکٹرز نے ٹیم مینجمنٹ کے اہم ارکان سے ملنے والے فیڈ بیک کو مدنظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کے کچھ اہم ارکان کا ماننا ہے کہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود پنت وائٹ بال کرکٹ میں اب تک اپنی صلاحیت کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے انہیں ون ڈے اسکواڈ میں نہیں رکھا گیا۔ پنت کو ایرانی کپ کے لیے ’ریسٹر آف انڈیا‘ کا کپتان بنایا جائے گا، جب کہ ممبئی کے شاندار بلے باز سرفراز خان کو نائب کپتان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
نتیش ریڈی ون ڈے ٹیم میں شامل
سلیکشن کمیٹی نے ایک اہم فیصلے کے تحت نتیش کمار ریڈی کو ایشین گیمز کے لیے منتخب کی گئی ٹیم سے ہٹا کر ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا ہے۔ اس کے پیچھے اہم وجہ ہاردک کی عدم موجودگی اور تیز گیند بازی کرنے والے آل راؤنڈرز کے متبادل کی کمی بتائی جا رہی ہے۔ ہاردک کی فٹنس کو لے کر مسلسل برقرار غیر یقینی صورتحال کے درمیان ریڈی کو ان کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ٹی 20 ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں
بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز ختم ہونے کے بعد پانچ میچوں کی ٹی 20 سیریز بھی کھیلے گی۔ جس کے لیے بورڈ نے ایشیائی کھیلوں کے لیے منتخب کی گئی ٹی 20 ٹیم کو ہی برقرار رکھا ہے۔ صرف یش ٹھاکر اور وپراج نگم کی جگہ مینک یادو اور پرنس یادو کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ٹیم انڈیا کا ون ڈے اسکواڈ
شبھمن گل (کپتان)، روہت شرما، وراٹ کوہلی، رتوراج گائیکواڑ، کے ایل راہل (نائب کپتان)، دھرو جوریل، نتیش کمار ریڈی، رویندر جڈیجہ، کلدیپ یادو، پرسدھ کرشنا، گرنور برار، محمد سراج، عاقب نبی، یشسوی جیسوال اور نمن دھیر۔
ٹیم انڈیا کا ٹی 20 اسکواڈ
شریس ائیر (کپتان)، ابھیشیک شرما، ویبھو سوریاونشی، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، تلک ورما (نائب کپتان)، شیوم دوبے، کلدیپ یادو، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، روی بشنوئی، نتیش کمار ریڈی، ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو اور مینک یادو۔
بھارت بنام ویسٹ انڈیز سیریز کا شیڈول
- پہلا ون ڈے: 27 ستمبر (دوپہر 2 بجے) تروواننت پورم
- دوسرا ون ڈے: 30 ستمبر (دوپہر 2 بجے) – گوہاٹی
- تیسرا ون ڈے: 3 اکتوبر (دوپہر 2 بجے) نیو چنڈی گڑھ
ٹی 20 شیڈول
- پہلا ٹی 20: 6 اکتوبر (شام 7 بجے) – لکھنؤ
- دوسرا ٹی 20: 9 اکتوبر (شام 7 بجے) – رانچی
- تیسرا ٹی 20: 11 اکتوبر (شام 7 بجے) – اندور
- چوتھا ٹی 20: 14 اکتوبر (شام 7 بجے) – حیدرآباد
- پانچواں ٹی 20: 17 اکتوبر (شام 7 بجے) – بنگلورو