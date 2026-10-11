بھارت اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی آج، رنوں کی ہوگی بارش، دیکھیں دونوں ٹیموں کی ممکنہ پلیئنگ الیون
بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پانچ میچوں کی T20I سیریز کا تیسرا میچ اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
Published : October 11, 2026 at 3:29 PM IST
اندور، مدھیہ پردیش: بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز فی الحال 1-1 سے برابر ہے۔ اب تک دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا ہے۔ پہلے دو میچوں میں بلے بازوں نے انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جب کہ گیند بازوں کو کافی جدوجہد کرنی پڑی ہے۔
اس سیریز میں بھارت کی بلے بازی تو شاندار رہی ہے، لیکن ٹیم کو اپنی گیند بازی اور فیلڈنگ میں سدھار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ رانچی میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتی گیند باز جس طرح سے بڑا اسکور بچانے میں ناکام رہے، اس سے ٹیم مینجمنٹ کی تشویش بڑھ گئی ہے۔
سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے 171 رن محض 2 وکٹیں کھو کر ہی ہدف کو پار (تعاقب) کر لیے تھے، جب کہ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے 250 رنوں کا پہاڑ جیسا ہدف صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اندور میں کتنے رنز بنتے ہیں۔
Touchdown Indore 📍 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/UiPlQCiFa9— BCCI (@BCCI) October 10, 2026
اندور میں ہوگی رنوں کی برسات
سیریز کا تیسرا میچ اندور کے ہوہلکر اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے۔ یہ بھارت کے سب سے چھوٹے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈز میں سے ایک ہے، جس کی اسکوائر باؤنڈریز محض 56 میٹر جتنی چھوٹی ہیں۔ اس لیے یہاں پر رنز کی زبردست برسات ہونے کا پورا امکان ہے۔ یہ یقینی طور پر دونوں ٹیموں کے بلے بازوں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہوگا، لیکن جو ٹیم تمام شعبوں میں اچھا پرفارم کرے گی، وہی فتح حاصل کرے گی۔ فیلڈنگ میں بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیم کو خاص فائدہ پہنچے گا۔ دونوں ٹیموں نے اب تک اہم مواقع پر کچھ کیچز چھوڑے ہیں، جو ان پر بھاری پڑے ہیں۔
کپتان شائی ہوپ شاندار فارم میں
بھارت کو شائی ہوپ کی زبردست فارم سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان نے اس دورے پر اب تک دو سنچریاں اسکور کی ہیں اور وہ ایک بار پھر بڑی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ گیند بازی بھارت کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے اور ٹیم اس میچ میں اسے درست کرنے کی کوشش کرے گی۔ مینک یادو نے پچھلے میچ میں تین وکٹیں لے کر بھارت کو اچھا آغاز فراہم کیا تھا، لیکن باقی گیند باز رن ریٹ کو روکنے میں ناکام رہے اور ویسٹ انڈیز نے ابتدائی جھٹکوں کے باوجود زبردست واپسی کرتے ہوئے ریکارڈ ہدف کا تعاقب کیا۔ بھارت کو اپنے اہم گیند باز ارشدیپ سنگھ سے بہتر کارکردگی کی امید ہوگی، جنہوں نے دو میچوں میں 79 رن دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی ہے۔ بھارت چاہے گا کہ مینک یادو اپنی اچھی فارم کو جاری رکھیں۔
Locked at 1-1 after two high-octane clashes! 💥 With the 5-match series level, who pulls ahead in Indore tonight? 🧐 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/dFyBbNLAkn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
بھارت کی پلیئنگ-11 کیسی ہوگی؟
بھارت اب تک سنجو سیمسن اور ابھیشیک شرما کی اوپننگ جوڑی پر انحصار کرتا آیا ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ دوسرے T20I میں سیمسن کی جگہ ویبھو سوریاونشی کو موقع دیا جائے گا، لیکن ٹیم مینجمنٹ کمیٹی نے سیمسن پر اپنا بھروسہ برقرار رکھا۔ سیمسن نے بھی مایوس نہیں کیا اور ایک دھواں دھار اننگز کھیلی۔ سیمسن نے 41 گیندوں میں 82 رن بنا کر پلیئنگ XI میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان بلے باز ویبھو سوریاونشی کو شاید ایک بار پھر باہر بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ رانچی میں دوسرے میچ کے بعد بھارتی کوچ گوتم گمبھیر نے بھی کہا تھا کہ مڈل آرڈر میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹاپ آرڈر میں نہیں۔ یہ واضح ہے کہ فی الحال اوپننگ جوڑی میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
دونوں ٹیموں کی ممکنہ پلیئنگ-11 (Probable Playing XI)
|ٹیم، بھارت (India)
|ٹیم، ویسٹ انڈیز (West Indies)
|شریس ائیر (کپتان)
|شائی ہوپ (کپتان اور وکٹ کیپر)
|ابھیشیک شرما
|کامیل پورن (وکٹ کیپر)
|سنجو سیمسن
|شمرون ہیٹمائر
|ایشان کشن
|روومین پاول
|تلک ورما
|شیرفین ردرفورڈ
|شیوم دوبے
|روسٹن چیز
|نمن دھیر
|روماریو شیفرڈ
|اکشر پٹیل
|گڈاکیش موتی
|ارشدیپ سنگھ
|شمر اسپرنگر
|کلدیپ یادو
|اکیل حسین
|مینک یادو
|شمر جوزف
- میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے شروع ہوگا۔