تیسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے درج کی ریکارڈ جیت، کپتان شائی ہوپ نے کھیلی ریکارڈ ساز اننگز
ویسٹ انڈیز نے نیو چنڈی گڑھ میں بھارت کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں 352 رنوں کا ہدف حاصل کرکے تاریخ رقم کردی ہے۔
Published : October 4, 2026 at 2:59 PM IST
ویسٹ انڈیز نے ہفتے کے روز نیو چنڈی گڑھ میں بھارت کو تین میچوں کی سیریز کے آخری ون ڈے میچ میں شکست دے دی۔ اگرچہ اس میچ کے نتیجے سے سیریز پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ بھارتی ٹیم پہلے ہی 2-0 کی ناقابلِ شکست برتری کے ساتھ سیریز اپنے نام کر چکی تھی، لیکن ویسٹ انڈیز نے اس میچ میں 352 رنوں کا بڑا ہدف کامیابی سے حاصل کر کے کئی ریکارڈز ضرور اپنے نام کر لیے۔
بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے روہت شرما اور رتوراج گائیکواڈ کی نصف سنچریوں (ہاٹ سنچریز) اور کے ایل راہول (KL Rahul) کی شاندار سنچری اننگز کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 351 رنوں کا بڑا اسکور بنایا۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اپنے کپتان شائی ہوپ کی ناٹ آؤٹ 162 رنوں کی دلیرانہ اننگز کی بدولت اس پہاڑ جیسے ہدف کو 48.2 اوورز میں محض 5 وکٹیں گنوا کر حاصل کر لیا۔ اس شاندار کارکردگی کی وجہ سے میچ میں کئی نئے ریکارڈز قائم ہوئے، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں:
ویسٹ انڈیز کا ون ڈے (ODI) تاریخ میں سب سے بڑا کامیاب رن چیز
کیربین ٹیم نے نیو چنڈی گڑھ میں 352/5 کا اسکور بنا کر ون ڈے کرکٹ کی اپنی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب رن چیز درج کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ آئرلینڈ کے خلاف تھا، جب انہوں نے سال 2019 میں 5 وکٹوں پر 331 رنوں کا ہدف چیز کیا تھا۔
352/5 بنام بھارت، نیو چنڈی گڑھ (2026)
328/5 بنام آئرلینڈ، ڈبلن (2019)
326/6 بنام انگلینڈ، نارتھ ساؤنڈ (2023)
322/5 بنام بنگلہ دیش، باسیٹیغے (2024)
309/6 بنام پاکستان، پروویڈنس (2017)
بھارت کے خلاف تیسرا سب سے بڑا کامیاب رن چیز
اس کے علاوہ، یہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کی طرف سے بھارت کے خلاف اب تک کا تیسرا سب سے بڑا کامیاب رن چیز ہے۔ اس فہرست میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلے نمبر پر ہے، جس نے سال 2019 میں موہالی کے میدان پر 359 رنوں کا ہدف حاصل کیا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ ہے جس نے سال 2025 میں 359 رن چیز کیے تھے۔
بھارت کے خلاف ون ڈے (ODI) میں سب سے بڑے کامیاب رن چیز
359 – آسٹریلیا، موہالی (2019)
359 – جنوبی افریقہ، رائے پور (2025)
352 – ویسٹ انڈیز، نیو چنڈی گڑھ (2026)
348 – نیوزی لینڈ، ہیملٹن (2020)
337 – انگلینڈ، پونے (2021)
ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کے لیے رن چیز کرتے ہوئے سب سے بڑا انفرادی (Individial) اسکور
ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ نے اس میچ میں 143 گیندوں پر 17 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ 162 رنوں کی ایک شاندار اور میچ جتاؤ اننگز کھیلی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے ہدف کا تعاقب (رن چیز) کرتے ہوئے سب سے بڑے انفرادی اسکور کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے، جو کہ کرس گیل کے نام ہے۔ گیل نے سال 2019 میں انگلینڈ کے خلاف رُن چیز کرتے ہوئے 162 رن بنائے تھے۔
162* – شائی ہوپ بنام بھارت، نیو چنڈی گڑھ (2026)
162 – کرس گیل بنام انگلینڈ، سینٹ جارج (2019)
153 – برائن لارا بنام پاکستان، شارجہ (1993)
149* – شیو نارائن چندرپال بنام بھارت، ناگپور (2007)
ون ڈے میں بھارت کے خلاف ویسٹ انڈیز کے بلے باز کا سب سے بڑا انفرادی اسکور:
اس شاندار اور تاریخی اننگز کی بدولت شائی ہوپ ون ڈے کرکٹ میں بھارت کے خلاف سب سے بڑی اننگز کھیلنے والے ویسٹ انڈیز کے بلے باز بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ڈیسمنڈ ہینس (Desmond Haynes) کے نام تھا، جنہوں نے سال 1989 میں ناٹ آؤٹ 152 رنوں کی اننگز کھیلی تھی۔