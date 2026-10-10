ویسٹ انڈیز کا تاریخی کارنامہ؛ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دو سو پچاس رنز کا تعاقب کر کے لکھی نئی تاریخ، شائی ہوپ نے کھیلی سنچری اننگز
کپتان شائی ہوپ کی سنچری کی بدولت ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹی20 میں 250 رن عبور (ہدف کا تعاقب) کر کے تاریخ رقم کر دی۔
Published : October 10, 2026 at 9:32 AM IST
رانچی، جھارکھنڈ: ریاست جھارکھنڈ کے رانچی میں ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا۔ جس میں کئی ریکارڈس بنے، اس میں زیادہ قابل ذکر کپتان شائی ہوپ کی اننگز رہی۔ جس میں کپتان شائی ہوپ کے ناٹ آؤٹ 102 رن کی مدد سے ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ریکارڈ 250 رن کا ہدف حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ ویسٹ انڈیز کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے بڑا کامیاب رن تعاقب ہے جب کہ ٹی20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا رن چیز ہے۔
رانچی میں کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میچ میں ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 249 رنوں کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کیا۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اس پہاڑ جیسے ہدف کو محض 18.3 اوورز میں 4 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔ اس فتح کا پورا کریڈٹ ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ اور شیرفین ردرفورڈ کو جاتا ہے۔ ہوپ نے 45 گیندوں میں 6 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ 102 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی۔ یہ ان کی ٹیم کی طرف سے دوسری سب سے تیز ترین سنچری تھی۔
A run-fest in Ranchi ends with West Indies scripting history and drawing level in the T20I series against India 💥 https://t.co/s2qiHD3Qzs— ICC (@ICC) October 9, 2026
شیرفین ردرفورڈ کے 37 گیندوں میں 84 رن
اس کے علاوہ شیرفین ردرفورڈ نے 37 گیندوں میں 84 رن بنائے، جس میں 7 چوکے اور 7 چھکے شامل تھے۔ ان دونوں اننگز کی مدد سے ویسٹ انڈیز نے آسانی سے پانچ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ بھارت نے سیریز کا پہلا میچ لکھنؤ میں 8 وکٹوں سے جیتا تھا۔ سیریز کا تیسرا میچ 11 اکتوبر کو اندور میں کھیلا جائے گا۔
بھارت کی طرف سے سنجو سیمسن 82 رن کی جارحانہ اننگز کے ساتھ فارم میں واپس لوٹے جب کہ شریس ائیر اور تلک ورما نے بھی کارآمد اننگز کھیلیں۔ لیکن ہوپ اور ردرفورڈ نے بھارت کے اسپن اٹیک کی دھجیاں اڑا دیں۔
Shai Hope continues his rich vein of form with a remarkable ton in Ranchi 😮💨💯 Read more 👉 https://t.co/wioaQA3yQL https://t.co/vZGHdwW6cV— ICC (@ICC) October 9, 2026
روماریو شیفرڈ کے دھواں دھار 13 گیندوں میں 34 رنز
ردرفورڈ نے کپتان کا پورا ساتھ دیا اور صرف 54 گیندوں میں 120 رن کی شراکت داری (Partnership) قائم کی۔ ردرفورڈ کو 38 کے اسکور پر اس وقت نئی زندگی ملی جب کلدیپ یادو کی گیند پر مینک یادو نے ان کا ایک آسان کیچ چھوڑ دیا۔ اس کیچ کو چھوڑنے کا بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ روماریو شیفرڈ نے آخر میں دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے 13 گیندوں میں 34 رن بنائے۔
اس سے پہلے، پچھلے چار میچوں میں خراب کارکردگی کے بعد سیمسن نے محض 21 گیندوں میں اپنی نویں ٹی ٹوئنٹی نصف سنچری (ففٹی) مکمل کی۔ انہوں نے ایشان کشن (22 گیندوں میں 43 رن) کے ساتھ مل کر 97 رن کی پارٹنرشپ کی۔ دونوں نے 11 اوورز کے بعد 12 کے رن ریٹ سے بھارت کو ایک وکٹ پر 139 رن تک پہنچایا۔ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ایشان نے اپنی اننگز میں 6 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔
شریس ائیر نے 18 گیندوں میں 40 رن بنائے جب کہ تلک ورما نے 18 گیندوں میں 44 رن کی اننگز کھیلی۔ ابھیشیک شرما 12 گیندوں میں 20 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔
Shai Hope continues his rich vein of form with a remarkable ton in Ranchi 😮💨💯 Read more 👉 https://t.co/wioaQA3yQL https://t.co/vZGHdwW6cV— ICC (@ICC) October 9, 2026
میچ میں بننے والے ریکارڈز:
یہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا سب سے کامیاب رن تعاقب ہے۔ پہلے نمبر پر 259 رن کا ہدف ہے، جسے جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز ہی کے خلاف سال 2023 میں حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد اب 250 رن کا ہدف کامیابی سے حاصل کر کے ویسٹ انڈیز نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے بڑے رن تعاقب
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں کامیابی سے حاصل کیے گئے سب سے بڑے ہدف (Target Chase) درج ذیل ہیں:
نمبر۔ ہدف، رنز۔۔۔۔۔ ٹیمیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مقام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سال
|1
|259
|جنوبی افریقہ بنام ویسٹ انڈیز
|سنچورین
|2023
|2
|250
|ویسٹ انڈیز بنام بھارت
|رانچی
|2026
|3
|244
|آسٹریلیا بنام نیوزی لینڈ
|آکلینڈ
|2018
|4
|244
|بلغاریہ بنام جبرالٹر
|صوفیہ
|2025
|5
|243
|بلغاریہ بنام سربیا
|صوفیہ
|2022
|6
|232
|ویسٹ انڈیز بنام جنوبی افریقہ
|جوہانسبرگ
|2015
|7
|230
|انگلینڈ بنام جنوبی افریقہ
|ممبئی
|2016
- 259 جنوبی افریقہ بنام ویسٹ انڈیز سنچورین 2023
- 250 ویسٹ انڈیز بنام بھارت رانچی 2026
- 244 آسٹریلیا بنام نیوزی لینڈ آکلینڈ 2018
- 244 بلغاریہ بنام جبرالٹر صوفیہ 2025
- 243 بلغاریہ بنام سربیا صوفیہ 2022
- 232 ویسٹ انڈیز بنام جنوبی افریقہ جوہانسبرگ 2015
- 230 انگلینڈ بنام جنوبی افریقہ ممبئی 2016
مجموعی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ کا 7واں سب سے بڑا رن تعاقب
اگر ڈومیسٹک اور فرنچائز لیگز سمیت تمام ٹی ٹوئنٹی میچوں کی تاریخ دیکھی جائے تو ویسٹ انڈیز کا یہ رن چیز مجموعی طور پر ساتواں (7th) سب سے بڑا رن تعاقب ہے۔ اس سے پہلے کرکٹ کی تاریخ میں 6 مرتبہ 250 سے زیادہ کا اسکور کامیابی سے تعاقب ہو چکا ہے۔ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب رن تعاقب 267 رنز کا ہے، جسے سال 2026 میں واشنگٹن فریڈم نے ایم آئی نیویارک کے خلاف حاصل کیا تھا۔
مجموعی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 250 یا اس سے زیادہ رنز کا کامیاب تعاقب:
رنز فاتح ٹیم بنام حریف ٹیم مقام / لیگ سال
267 واشنگٹن فریڈم بنام ایم آئی نیویارک اوکلینڈ 2026
265 پنجاب کنگز بنام دہلی کیپیٹلز دہلی 2026
262 پنجاب کنگز بنام کولکتہ نائٹ رائیڈرز کولکتہ 2024
259 جنوبی افریقہ بنام ویسٹ انڈیز سنچورین 2023
258 برسبین ہیٹ بنام پرتھ اسکارچرز برسبین 2025
253 مڈل سیکس بنام سرے دی اوول 2023
250 ویسٹ انڈیز بنام بھارت رانچی 2026
ایک ٹی20 انٹرنیشنل میچ میں سب سے زیادہ رنز (میچ ایگریگیٹ)
بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا یہ میچ ٹی20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں ایک میچ کے دوران مجموعی طور پر سب سے زیادہ رنز بننے کا ریکارڈ تو نہیں توڑ سکا، لیکن اس نے اس فہرست میں دوسرا نمبر ضرور حاصل کر لیا ہے۔ رانچی میں کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیموں کی طرف سے کل 501 رنز بنے۔
ٹی 20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مجموعی رنز (میچ ایگریگیٹ)
مجموعی رنز ٹیمیں اور میچ کا احوال مقام سال
517 جنوبی افریقہ بنام ویسٹ انڈیز سنچورین 2009
501 بھارت بنام ویسٹ انڈیز رانچی 2026
499 بھارت بنام انگلینڈ (T20 WC سیمی فائنل) ممبئی 2026
496 بھارت بنام نیوزی لینڈ تھرواننت پورم 2026
489 ویسٹ انڈیز بنام بھارت لاڈر ہل 2016
شائی ہوپ نے تاریخ رقم کر دی
اس یادگار میچ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ نے انتہائی شاندار سنچری اننگز کھیلی۔ انہوں نے محض 45 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی، جس کی بدولت وہ ویسٹ انڈیز کے لیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے تیز ترین سنچری بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر جانسن چارلس ہیں، جنہوں نے 2023 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 39 گیندوں پر سنچری جڑی تھی۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے سب سے تیز ترین سنچریاں
گیندیں بلے باز کا نام حریف ٹیم مقام سال
39 جانسن چارلس جنوبی افریقہ سنچورین 2023
45 شائی ہوپ بھارت رانچی 2026
47 کرس گیل انگلینڈ ممبئی 2016
48 ایون لوئس بھارت لاڈر ہل 2016
50 کرس گیل جنوبی افریقہ جوہانسبرگ 2007