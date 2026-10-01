شبھمن گل کی سب سے تیز ترین ڈبل سنچری، بھارت نے406 رنز کا حدف پار کرکے رقم کر دی تاریخ
بھارت نے 406 رنوں کے ہدف کو محض 43.3 اوورز میں دو وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔
Published : October 1, 2026 at 12:12 PM IST
گوہاٹی، آسام: بھارت نے بدھ کے روز دوسرے ون ڈے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے عبرت ناک شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی ناقابلِ شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے شاید یہ امید کی ہوگی کہ 406 رن کا ہدف ہندوستانی بلے بازوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔
بھارت نے 406 رنوں کے اس بڑے ہدف کو صرف 43.3 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا، جو ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا کامیاب رن چیس ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے 2006 میں جوہانسبرگ کے میدان پر آسٹریلیا کے خلاف 435 رنوں کے ہدف کا تعاقب کر کے تاریخ رقم کی تھی۔
Simply 2️⃣ G0️⃣0️⃣D 🤌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Captain @ShubmanGill was at his absolute best tonight in Guwahati 💙💯💯
Relive his knock ▶️ https://t.co/erDe5T7xvQ#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/EXpqaKuuCt
133 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 223 رنوں کی طوفانی اننگز
بھارت کی طرف سے شبھمن گل نے ون ڈے کرکٹ میں سب سے تیز ترین ڈبل (دوہری) سنچری جڑ دی۔ انہوں نے 133 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 223 رنوں کی طوفانی اننگز کھیلی، جس میں 26 چوکے اور 8 چھکے شامل تھے۔ ان کے علاوہ روہت شرما نے 75 گیندوں پر 101 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 10 چوکے اور 6 چھکے لگائے۔ یہ سابق کپتان روہت شرما کی ون ڈے میں 35ویں سنچری تھی۔ ان دونوں بلے بازوں نے پہلے وکٹ کے لیے 255 رنوں کی اہم اور میچ جتاؤ شراکت داری (پارٹنرشپ) بھی قائم کی۔
ویسٹ انڈیز کی طرف سے تین سنچریاں
اس سے قبل، ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے جان کیمبل (101)، شائی ہوپ (104) اور عامر جانگو (114) کی سنچریوں کی بدولت 405 رنوں کا وشال (وشال) اسکور کھڑا کیا تھا۔ بارساپارا اسٹیڈیم کی پچ بیٹنگ کے لیے انتہائی سازگار رہی جس پر مجموعی طور پر 811 رن بنے، جو ایک ون ڈے میچ میں سب سے زیادہ مجموعی رنوں کا نیا ریکارڈ ہے۔
ون ڈے میں سب سے تیز ترین ڈبل سنچری
شبھمن گل نے اپنی ہی ٹیم کے ساتھی ایشان کشن کے 126 گیندوں پر ڈبل سنچری کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے محض 117 گیندوں میں 200 رن پورے کیے اور ون ڈے تاریخ کی سب سے تیز ترین ڈبل سنچری جڑ دی۔ اس سے قبل گل نے صرف 62 گیندوں میں اپنی 11ویں ون ڈے سنچری مکمل کی تھی، جو اس فارمیٹ میں ان کی اب تک کی سب سے تیز ترین سنچری بھی ہے۔
روہت شرما کے 12 ہزار ون ڈے رن
اس میچ کے دوران روہت شرما نے ون ڈے کرکٹ میں اپنے 12,000 رن بھی مکمل کر لیے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے صرف ساتویں کرکٹر، جب کہ سچن تیندولکر اور وراٹ کوہلی کے بعد تیسرے ہندوستانی بلے باز بن گئے ہیں۔