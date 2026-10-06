ون ڈے کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی میں آمنے سامنے ہوں گے بھارت اور ویسٹ انڈیز، دیکھیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں کس کا پلڑا بھاری؟

ون ڈے کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی میں آمنے سامنے ہوں گے بھارت اور ویسٹ انڈیز، دیکھیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں کس کا پلڑا بھاری؟
پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی لائیو اسٹریمنگ، موسم کا حال اور پچ رپورٹ کی مکمل معلومات یہاں پڑھیں...
Published : October 6, 2026 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: ون ڈے سیریز کے بعد اب بھارت اور ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ پانچ میچوں پر مشتمل اس ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ آج (6 اکتوبر) لکھنؤ میں کھیلا جائے گا، جو شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔ میزبان بھارتی ٹیم اپنی جیت کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہے گی، کیونکہ حال ہی میں ٹیم انڈیا نے ایشین گیمز کے فائنل میں پاکستان کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا ہے۔ دوسری طرف، مہمان کیربین ٹیم ون ڈے سیریز میں ملنے والی 2-1 سے شکست کا بدلہ لینے کے ارادے سے میدان میں اترے گی۔
اس ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھارت کا اسکواڈ ون ڈے کے اسکواڈ سے کافی مختلف نظر آئے گا، کیونکہ ون ڈے سیریز میں شبھمن گل کپتان تھے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں شریس ائیر ٹیم کی قیادت (لیڈ) کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما بھی اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ دونوں اس فارمیٹ کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ تجربہ کار تیز گیند باز جسپریت بمراہ بھی اس سیریز کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف بھارت کی آئندہ ہوم سیریز کے پیشِ نظر آرام دیا گیا ہے۔
آخری بار بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سال 2023 میں کیربین جزائر (ویسٹ انڈیز) میں ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی گئی تھی، جسے میزبان ویسٹ انڈیز نے 3-2 سے جیتا تھا۔ اب بھارتی ٹیم شریس ائیر کی کپتانی اور تلک ورما کی نائب کپتانی (وائس کیپٹن) میں اس فارمیٹ میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔
بھارت بنام ویسٹ انڈیز: ٹی ٹوئنٹی ہیڈ ٹو ہیڈ (Head to Head)
ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بھارت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے 31 میچوں میں سے بھارت نے 20 میچ جیتے ہیں جب کہ ویسٹ انڈیز نے 10 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ایک میچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔
اپنے ہوم گراؤنڈ (گھریلو میدان) پر بھارت کا ریکارڈ اور بھی زیادہ شاندار ہے، کیونکہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گئے 11 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں سے 9 میچ اپنے نام کیے ہیں۔ سال 2018 سے لے کر اب تک، بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف مجموعی طور پر کھیلے گئے 23 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں سے 18 میں فتح حاصل کی ہے۔
بھارت بنام ویسٹ انڈیز: لکھنؤ میچ کے لیے موسم کا حال
لکھنؤ میں کھیلے جانے والے اس میچ میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ میچ کے دوران بارش کی پیش گوئی محض 1 سے 4 فیصد کے درمیان ہے۔ اس طرح، ایکو ویدر (AccuWeather) کی رپورٹ کے مطابق، شائقینِ کرکٹ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں پورے 40 اوورز کے سنسنی خیز مقابلے کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم، میچ کی دوسری اننگز میں شبنم (Dew Factor) ایک بڑا اور اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ اس دوران ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 80 فیصد تک رہنے کی امید ہے۔
لکھنؤ اکانا اسٹیڈیم: پچ رپورٹ
لکھنؤ کے بھارت رتن اٹل بہاری باجپائی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں یہ ہائی وولٹیج مقابلہ پچ نمبر 5 پر کھیلا جائے گا، جسے سرخ اور کالی مٹی کے آمیزے (مرکب) سے تیار کیا گیا ہے۔ اکانا اسٹیڈیم کی پچ عام طور پر بلے بازوں کے لیے سازگار مانی جاتی ہے اور یہاں رنز بنانا آسان ہوتا ہے۔ تاہم، جیسے جیسے کھیل آگے بڑھے گا اور گیند پرانی ہوگی، اسپنرز کو پچ سے مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ جو ٹیمیں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کریں گی اور اپنے گیند بازوں کی رفتار میں درست وقت پر تبدیلیاں لائیں گی، انہیں یہاں اضافی فائدہ ملنے کا امکان ہے۔
میچ کی لائیو اسٹریمنگ اور ٹیلی کاسٹ
بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اس سیریز کا پہلا میچ ٹی وی پر اسٹار اسپورٹس نیٹ ورک (Star Sports Network) اور ڈی ڈی اسپورٹس (DD Sports) پر براہِ راست نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، ڈیجیٹل صارفین کے لیے میچ کی لائیو اسٹریمنگ جیو ہاٹ اسٹار (JioHotstar) ایپ اور ان کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔
دونوں ٹیموں کے آفیشل اسکواڈز (Squads)
ویسٹ انڈیز (West Indies):شائی ہوپ (کپتان)، روسٹن چیز، میتھیو فورڈ، شمرون ہیٹمائر، اکیل ہوسین، امیر جانگو، شمر جوزف، گڈاکیش موتی، کیمو پال، کامل پورن، روومین پاول، شرفین ردرفورڈ، کوئنٹن سیمپسن، رومیریو شیفرڈ، شمر اسپرنگر، عامر جنگو۔
بھارت (India):شریس ائیر (کپتان)، ابھشیک شرما، ویبھو سوریاونشی، ایشان کشن، سنجو سیمسن، تلک ورما، شیوم دوبے، کلدیپ یادو، اشر پٹیل، روی بشنوئی، نتیش کمار ریڈی، ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو، مینک یادو، نمن دھیر۔