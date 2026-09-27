وراٹ کوہلی توڑیں گے عظیم سچن تیندولکر کا یہ بڑا ریکارڈ؟
ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں وراٹ کوہلی کئی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔
Published : September 27, 2026 at 1:11 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین میچوں کی ون ڈے سیریز آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سیریز میں بھارت کے دو عظیم کھلاڑی وراٹ کوہلی اور روہت شرما اپنا دم خم دکھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دونوں ہی عظیم کھلاڑی اپنے آخری ورلڈ کپ کے لیے کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ سیریز کا پہلا میچ کیرالہ (تھرواننت پورم) میں کھیلا جائے گا، جو دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔
اس میچ میں ٹیم انڈیا کے اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی کئی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ کوہلی ون ڈے کرکٹ میں 15,000 رن پورے کرنے والے دوسرے کھلاڑی بننے سے محض 59 رن دور ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھارتی سرزمین پر سب سے زیادہ ون ڈے رن بنانے کا سچن تیندولکر کا ریکارڈ توڑنے سے صرف 110 رن دور ہیں۔
سب سے تیز 15,000 ون ڈے رن
وراٹ کوہلی اس میچ میں 314 ون ڈے میچوں کی 302 اننگز میں 14,941 رنوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اگر وہ اس میچ میں 59 رن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ دنیا میں سب سے تیز رفتاری سے 15,000 ون ڈے رن بنانے والے بلے باز بننے کے ساتھ ساتھ اس سنگِ میل کو چھونے والے دوسرے کرکٹر بھی بن جائیں گے۔
مردوں کے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں اب تک صرف سچن تیندولکر ہی اس جادوئی ہندسے تک پہنچ پائے ہیں۔ انہوں نے 1989 سے 2012 کے درمیان بھارت کے لیے 463 میچوں میں 18,426 رن بنا کر اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا اختتام کیا تھا۔
کیا ٹوٹے گا سچن کا ریکارڈ؟
اس میچ میں وراٹ کوہلی کے پاس ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کرنے کا موقع ہوگا۔ وہ گھریلو ون ڈے کرکٹ (ہندوستان میں کھیلے گئے میچوں) میں سب سے زیادہ رن بنانے کے سچن کے ریکارڈ کو توڑنے سے محض 110 رن دور ہیں۔ کوہلی نے اب تک بھارت میں کھیلے گئے 130 ون ڈے میچوں میں 6,867 رن بنائے ہیں۔ فی الحال یہ ریکارڈ سچن تیندولکر کے نام درج ہے، جنہوں نے بھارت میں 164 ون ڈے میچ کھیل کر 6,976 رن بنائے تھے۔ مزید برآں، اگر کوہلی اس میچ میں 133 رن بنانے میں کامیاب رہے، تو وہ گھریلو میدانوں پر 7,000 ون ڈے رن مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن جائیں گے۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف سب سے زیادہ میچ
اگر کوہلی کو آج کے میچ میں پلینگر الیون (Playing-11) میں شامل کیا جاتا ہے، تو وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے ہندوستانی کھلاڑی بن جائیں گے۔ فی الحال وراٹ کوہلی، محمد اظہر الدین کے برابر کھڑے ہیں، جنہوں نے دو بار کی ورلڈ کپ فائز ٹیم (ویسٹ انڈیز) کے خلاف 43 ون ڈے میچ کھیلے تھے۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف سب سے زیادہ رن
وراٹ کوہلی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقابلِ یقین حد تک بہت زیادہ رن بنائے ہیں۔ اگر وہ آج کے میچ میں 150 رن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف تمام فارمیٹس کو ملا کر 4,000 انٹرنیشنل رن پورے کرنے والے دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن جائیں گے۔ کیریبیائی ٹیم کے خلاف اب تک صرف ساؤتھ افریقہ کے جیک کیلس ہی 4,000 سے زیادہ رن بنا سکے ہیں۔
ون ڈے ہسٹری میں کسی بلے باز کی طرف سے بنائے گئے زیادہ رن
کوہلی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اب تک 43 ون ڈے میچوں میں 2,261 رن بنائے ہیں، جو ون ڈے ہسٹری میں کسی بھی بلے باز کی طرف سے ان کے خلاف بنائے گئے سب سے زیادہ رن ہیں۔ وہیں تمام فارمیٹس (ٹیسٹ، ون ڈے، ٹی20) کی بات کریں تو کوہلی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 73 انٹرنیشنل میچوں کی 75 اننگز میں مجموعی طور پر 3,850 رن بنائے ہیں۔