'میرا دھیان کبھی کامیابیوں پر نہیں رہا...' ریکارڈ سنچری اننگز کھیلنے کے بعد کوہلی کا بڑا بیان
وراٹ کوہلی کا کہنا ہے میرا دھیان بس ٹیم کے لیے اپنا کام کرنے پر رہتا ہے، کامیابیاں اور ریکارڈز اپنے آپ ساتھ آتے ہیں۔
Published : September 28, 2026 at 12:55 PM IST
بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں 8 وکٹوں سے شاندار جیت درج کی ہے، جس میں وراٹ کوہلی کی ریکارڈ 139 رنوں کی اننگز سب سے خاص تھی۔ انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں اپنی ریکارڈ 55 ویں سنچری اسکور کی، جو ان کی مجموعی طور پر 86 ویں انٹرنیشنل سنچری ہے۔
کوہلی نے میچ میں انتہائی تیز رفتاری سے رن بنائے۔ انہوں نے محض 40 گیندوں پر اپنی نصف سنچری (50) مکمل کی اور 74 ویں گیند پر سنچری جڑ دی، جو ان کے ون ڈے کیریئر کی تیسری سب سے تیز ترین سنچری ہے۔ وراٹ کوہلی نے 88 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 139 رنوں کی اس طوفانی اننگز میں 9 چھکے اور 10 چوکے لگائے۔
کوہلی نے اس اننگز کے دوران جیسے ہی 59 رن مکمل کیے، انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں اپنے 15,000 رن بھی پورے کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرکٹ کی تاریخ اور بھارت کی طرف سے یہ کارنامہ انجام دینے والے محض دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ وہ ون ڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے والے دنیا کے بلے بازوں کی فہرست میں عظیم سچن تیندولکر (18,426 رن) کے بعد دوسرے نمبر پر برقرار ہیں۔
میرا دھیان کبھی کامیابیوں پر نہیں رہا
وراٹ کوہلی نے اس میچ میں کئی بڑے ریکارڈز اپنے نام کیے اور سچن تیندولکر کے خاص کلب میں شامل ہو گئے۔ لیکن اس اسٹار بلے باز کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی انفرادی ریکارڈز کے لیے کرکٹ نہیں کھیلی، بلکہ وہ ٹیم کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ جھونکنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میچ کے بعد کوہلی نے کہا، ''میرا دھیان کبھی ان کامیابیوں یا ریکارڈز پر نہیں رہا۔ میرا دھیان بس میدان کی صورتحال کو سمجھنے اور ٹیم کے لیے اپنا مروجہ کردار ادا کرنے پر رہتا ہے۔ کامیابیاں تو اپنے آپ ساتھ چلی آتی ہیں۔''
'میں خود کو بہت خوش قسمت مانتا ہوں'
کوہلی نے مزید کہا، 'اتنے طویل عرصے تک کھیلنے اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں خود کو بہت خوش قسمت اور خدا کا شکر گزار مانتا ہوں۔ بس سر جھکا کر محنت کرتے رہنا اور زندگی میں ملنے والی ہر چیز اور مواقع کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا۔ ہم ایک بہت ہی خوش نصیب زندگی اور سفر جی رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ موقع ملا۔ اس لیے ہمیں سر جھکا کر زندگی کے ہر دن سخت محنت کرنی چاہیے۔'
وراٹ کوہلی کا ون ڈے کیریئر
ون ڈے کرکٹ میں وراٹ کوہلی کا ریکارڈ شاندار ہے۔ وہ اب تک 315 میچوں کی 303 اننگز میں 59 کی اوسط سے 15,080 رن بنا چکے ہیں، جس میں وہ 48 بار ناٹ آؤٹ رہے۔ اس فارمیٹ میں وراٹ کوہلی نے 55 سنچریاں اور 79 نصف سنچریاں بھی بنائی ہیں، جن میں سے 30 سنچریاں ہدف کا پیچھا (Run Chase) کرتے ہوئے آئی ہیں۔ ون ڈے میں وراٹ کوہلی کا سب سے بڑا انفرادی اسکور 183 رن ہے۔
بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرایا
تھیرو اننت پورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 295 رنوں پر روک دیا۔ اس کے بعد 'مین ان بلیو' (بھارتی ٹیم) نے اس ہدف کو 42 ویں اوور میں محض 2 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔ وراٹ کوہلی نے ناٹ آؤٹ 139 رن اور کپتان شبھمن گل نے 110 رنوں کی شاندار سنچری اننگز کھیلی۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے بھی جسٹن گریوز (101 رن) نے سنچری اسکور کی تھی۔
بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کیا اور 40 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں، جس کی بدولت انہیں 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس شاندار جیت کے ساتھ ہی بھارت نے تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ 30 ستمبر کو گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔