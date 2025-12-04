آخری اوور کا سسپنس: جنوبی افریقہ جیت گیا، لیکن بھارتی شائقین کا جوش برقرار!
بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان رائے پور میں کھیلا جانے والا میچ شاندار اتار چڑھاؤ سے بھرپور تھا۔
Published : December 4, 2025 at 9:59 AM IST
رائے پور: رائے پور میں کھیلے گئے بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچ نے تماشائیوں کی سانسیں روک دیں۔ میچ آخری اوور تک سسپنس کا شکار رہا تاہم آخر میں جنوبی افریقہ نے فتح حاصل کی۔ وہیں شکست کے باوجود بھارتی شائقین کا جوش و خروش برقرار رہا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں تماشائیوں نے میچ کو دلچسپ قرار دیا اور اگلے میچ میں بھارت کی جیت کے تئیں اعتماد کا اظہار کیا۔ تین میچوں کی سیریز اب 1-1 سے برابر ہے اور فیصلہ کن میچ کے لیے جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔
میچ کا سسپنس
رائے پور میں کھیلے گئے اس میچ کا سسپنس آخری اوور تک برقرار رہا۔بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا گیا یہ میچ زبردست اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا۔ آخری اوور تک جیت غیر یقینی کیفیت کا عالم تھا۔ بالآخر میں جنوبی افریقہ نے میچ جیت کر سب کو حیران کر دیا۔
بھارتی بیٹنگ مضبوط، گیند باز کمزور پڑ گئے
تماشائیوں کا کہنا تھا کہ بھارت نے عمدہ بلے بازی سے اچھا سکور بنایا۔ ٹیم انڈیا نے یقینی طور پر جنوبی افریقہ کے لیے ایک چیلنجنگ ہدف رکھا، لیکن بھارت کی گیند بازی کمزور پڑ گئی، جس کے نتیجے میں میچ ہاتھ سے نکل گیا۔
شکست کے باوجود شائقین کا جوش برقرار رہا
اسٹیڈیم سے باہر نکلتے ہوئے شائقین یقیناً مایوس تھے، تاہم ٹیم انڈیا کے لیے ان کا جوش و خروش کم نہیں ہوا۔ بہت سے شائقین نے کہا کہ "جیت اور ہار کھیل کا حصہ ہے، بھارت نے اچھا کھیلا اور اگلا میچ ضرور جیتے گا۔"
چھوٹے بچوں نے جوش میں اضافہ کیا
میچ دیکھنے آئے بچے بھی بہت پرجوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خاص طور پر روہت شرما سے ملنے آئے تھے۔ بچوں نے کہا کہ اگرچہ ہم میچ ہار گئے لیکن کھیل بہت اچھا تھا۔
نظریں فیصلہ کن میچ پر مرکوز
تین میچوں کی سیریز میں بھارت اور جنوبی افریقہ دونوں نے ایک ایک میچ جیتا ہے۔ سیریز کا اگلا میچ فائنل اور فیصلہ کن ہوگا جس میں جیتنے والی ٹیم ٹرافی اپنے نام کرے گی۔ اس کی وجہ سے اگلے میچ کے لیے جوش اب اور بھی بڑھ گیا ہے۔
