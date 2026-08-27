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پانچویں دن لنچ کے بعد بھارت کو ملی پہلی وکٹ، سوتھار نے سونل-کیشرا کی توڑی ایک سو بارہ رنوں کی شراکت داری

سری لنکا کے سونل دنوشا نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں تاریخی کارنامہ انجام دیا۔

ind vs sl 2nd test sonal dinusha creates record against india after 67 years, Urdu News
بھارت بمقابلہ سری لنکا، دوسرے ٹیسٹ کا پانچواں دن (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2026 at 1:51 PM IST

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سنہالیز اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ، کولمبو، سری لنکا: بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ آج میچ کے پانچویں روز سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز کی بیٹنگ جاری رکھی اور 104 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 329 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 116 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ فی الحال، سونل دنوشا (55*) اور کیشرا نوانتھا (46*) کریز پر ہیں۔ اس دوران سونل دنشا نے اس میچ میں ایک بار پھر نصف سنچری بنا کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔

فالو آن کھیلتے ہوئے چوتھے دن کھیل کے اختتام تک انہوں نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا کر 16 رن کی برتری حاصل کی تھی۔ میزبان ٹیم کی پہلی اننگز 290 رن پر سمٹ گئی تھی، جب کہ بھارت نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر ڈکلیئر (اعلانیہ ختم) کی تھی۔ میچ سے جڑی پل پل کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے لائیو پیج سے جڑے رہیں۔

سونل نے 67 سال بعد ریکارڈ بنایا

دریں اثنا، بھارت کے خلاف یہ سیریز سری لنکا کی بلے باز آل راؤنڈر سونل کے لیے بھی یادگار ہے۔ اس نے سیریز میں اب تک 4 اننگز میں 50+ رنز بنائے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ 67 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے خلاف لگاتار چار اننگز میں 50 سے زیادہ رنز بنانے والے پہلے کرکٹر بن گئے۔

ind vs sl 2nd test sonal dinusha creates record against india after 67 years, Urdu News
سونل دنوشا (IANS)

اس سے قبل انگلینڈ کے ڈگلس جارڈائن نے 1932-34 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کے بعد ایورٹن ویکس اور ویسٹ انڈیز کے کلائیڈ والکاٹ نے یہ ریکارڈ 1948 میں اپنے نام کیا تھا۔انگلینڈ کے کین بیرنگٹن نے آخری بار یہ کارنامہ 1959 میں بھارت کے خلاف انجام دیا تھا، اب سونل دنوشا اس فہرست میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی کا اعزاز بھی دینوشا کو حاصل ہے۔ انہوں نے دو سنچریاں اور دو نصف سنچریاں بنائی ہیں۔ یہ اس سیریز میں دیودت پڈیکل کے 328 رنز کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔

بھارت کی نظر کلین سویپ پر
کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ کے آخری دن کا کھیل صبح 9:45 بجے شروع ہوگا، کیونکہ چوتھے دن بارش کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی کھیل روک دیا گیا تھا۔ اوورز کی تلافی کے لیے آج کھیل 15 منٹ پہلے شروع کرنا پڑا۔ آج کا دن دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ سری لنکا کو ابھی صرف 16 رنوں کی برتری حاصل ہے اور اس کے پاس صرف چار وکٹیں ہی باقی ہیں۔ وہیں بھارت چاہے گا کہ جلد سے جلد چار وکٹیں لے کر اپنے بلے بازوں کو چھوٹا ہدف دیا جائے، تاکہ ان کو ہدف کا تعاقب (چیس) کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا کا اسکور 229/6 تھا اور وہ بھارت سے ابھی صرف 16 رن آگے ہیں۔ شبمن گل اور ان کی ٹیم بچی ہوئی وکٹیں لے کر، گل-گمبھیر دور میں اپنی پہلی غیر ملکی ٹیسٹ سیریز جیتنے کی کوشش کرے گی۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رنوں سے جیتا تھا۔

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