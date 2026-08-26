بھارت بمقابلہ سری لنکا کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں تیسرے کھلاڑی کو سزا
آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر پربھات جیا سوریا کو سرزنش کے ساتھ ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا گیا ہے۔
Published : August 26, 2026 at 9:05 AM IST
آئی سی سی نے سری لنکا کے اسپنر پربھات جیا سوریا کی منگل کے روز باضابطہ طور پر سرزنش کی اور انہیں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا۔ یہ کارروائی بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران آؤٹ ہونے کے بعد امپائر پر غصہ دکھانے کی پاداش میں کی گئی۔
آئی سی سی نے بتایا کہ جیا سوریا کو کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف کے لیے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ہے، جو بین الاقوامی میچ کے دوران کرکٹ کے سامان یا ڈریس کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہے۔
آئی سی سی کے مطابق، گذشتہ 24 مہینوں میں اس کھلاڑی کی یہ پہلی غلطی تھی۔ دوسرے دن کے کھیل کی آخری گیند پر بھارتی اسپنر مانو ستھار کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہونے کے بعد، جیا سوریا نے پویلین لوٹتے وقت باؤنڈری لائن پر اپنا بلا پٹخ دیا تھا۔
A third player has been sanctioned by the ICC for an incident during the second #WTC27 contest between Sri Lanka and India in Colombo.https://t.co/WzZVABH8uT— ICC (@ICC) August 25, 2026
خاص بات یہ ہے کہ کھلاڑی نے اپنی غلطی مان لی اور میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی طرف سے تجویز کردہ سزا کو قبول کر لیا، اس لیے کسی باضابطہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان پر یہ الزام آن فیلڈ امپائرز احسن رضا اور شرف الدولہ ابنِ شاہد، تھرڈ امپائر راڈ ٹکر اور فورتھ امپائر پرگیتھ رامبوکویلا نے لگایا تھا۔
مزید پڑھیں: کرکٹر چھتیس سال بعد گرفتار، امپائر پر بلے سے حملہ کرنے کا ہے الزام
اس سے قبل، کولمبو ٹیسٹ کے پہلے دن میدان پر ہونے والی جھڑپ کے باعث بھارتی اوپنر یشسوی جیسوال اور سری لنکا کے تیز گیند باز اسیتھا فرنینڈو پر میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور ان کے کھاتے میں ایک ایک ڈی میرٹ پوائنٹ کا اضافہ بھی کیا گیا تھا۔
اگر میچ کی بات کریں تو سری لنکا نے بھارت کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 265 رنز بنا لیے ہیں۔ بارش کی وجہ سے دن کا کھیل وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا۔ سری لنکا، بھارت کی پہلی اننگز کے 9 وکٹوں پر 503 رنز (اننگز ڈکلیئر) سے اب بھی 238 رنز پیچھے ہے۔ سونل دینوشا 85 اور لہیرو کمارا 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔
دینوشا کے علاوہ پاسندو سوریا بندارا نے بھی سری لنکا کی جانب سے 80 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ دوسری طرف، بھارت کی جانب سے پرسیڈھ کرشنا اور مانو ستھار نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں جب کہ جڈیجہ اور سراج کو ایک ایک وکٹ ملی۔
یہ بھی پڑھیں:
'اپنے اس دوست کا ساتھ دینا چاہتا ہوں...'، کپل دیو نے عمران خان کی حمایت میں دیا بڑا بیان
ہندوستان نے اپنی پہلی اننگز 503 پر ڈکلیئر کردی، جورل اور پیڈیکل نے شاندار سنچریاں اسکور کیں
پیڈیکل کی شاندار سنچری، ہندوستان نے پہلے دن پانچ وکٹ پر 300 رن بنائے