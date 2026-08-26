سری لنکا کو اننگز کی شکست کا خطرہ، بھارت نے فالو آن کے لیے کیا مجبور
بھارت کے 503 رنز کے جواب میں سری لنکا اپنی پہلی اننگز میں 290 رنز تک محدود ہو گئی۔
Published : August 26, 2026 at 3:08 PM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں ڈرائیونگ سیٹ پر (مضبوط پوزیشن میں) ہے۔ میچ کے چوتھے دن میزبان ٹیم فالو آن کا شکار ہوئی اور اپنی دوسری اننگز میں لنچ تک 83 رن پر دو وکٹیں گنوا چکی ہے۔ لاہیرو اودارا (3) اور کامل مسارا (32) رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔
خبر لکھے جانے تک چائے کے وقفے تک سری لنکا ابھی بھی بھارت سے 14 رن پیچھے ہے۔ چائے کے وقفے کے وقت پاسندو سوریا بندارا 90 اور دھننجے ڈے سلوا 14 رن پر کھیل رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے محمد سراج، کرشنا اور رویندر جڈیجہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
It's Lunch on Day 4 of the second #SLvIND Test!— BCCI (@BCCI) August 26, 2026
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj & Ravindra Jadeja as Sri Lanka trail by 130 runs!
We will be back for the Second Session 🔜
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia pic.twitter.com/iFjclDTefn
سری لنکا کی پہلی اننگز 290 رنوں پر سمٹ گئی
اس سے قبل آج میچ کے چوتھے دن سری لنکا کی پہلی اننگز 290 رنوں پر سمٹ گئی۔ جس میں سونل دنوشا کے شاندار 103 رن شامل ہیں۔ یہ اس سیریز میں ان کی لگاتار دوسری سنچری ہے۔
پرسدھ کرشنا اور مانو ستھار کو تین تین وکٹیں
سری لنکا نے چوتھے دن صبح اپنی پہلی اننگز آٹھ وکٹ پر 265 رن سے آگے بڑھائی۔ بھارت کی طرف سے دونوں وکٹیں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے سارانش جین نے حاصل کیں۔ اس کے علاوہ پرسدھ کرشنا اور مانو ستھار نے تیسرے دن تین تین وکٹیں حاصل کی تھیں، جب کہ سراج اور جڈیجہ کو ایک ایک وکٹ ملی۔
سری لنکا کو فالو آن دینے کا فیصلہ
بھارت نے اپنی پہلی اننگز 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر ڈکلیئر (ختم کرنے کا اعلان) کی تھی۔ اس طرح اسے پہلی اننگز کی بنیاد پر 213 رن کی برتری حاصل ہوئی۔ بھارت نے اپنی دوسری اننگز شروع کرنے کے بجائے سری لنکا کو فالو آن دینے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 165 رن سے جیت حاصل کر کے دو میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر رکھی ہے۔