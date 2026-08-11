سرفراز خان کو ملا موقع، دھرو جریل ڈراپ! محمد کیف نے ٹیم انڈیا کی بہترین پلیئنگ الیون کا کیا انتخاب
بھارت اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 15 اگست سے گال میں شروع ہوگا۔
Published : August 11, 2026 at 12:43 PM IST
ممبئی: دو سال سے ٹیم انڈیا کے ٹیسٹ سیٹ اپ سے باہر چل رہے سرفراز خان کو بالآخر اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کو یہ موقع سائی سدرشن کے باہر ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن کیا سرفراز کو پلینگ-11 میں جگہ ملے گی یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ سدرشن کی جگہ نمبر تین پر دیودت پڈیکل مضبوط دعویدار مانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پریکٹس میچ میں سنچری بنا کر نمبر تین پر اپنی دعویداری کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔
حالانکہ بھارت کے سابق کھلاڑی محمد کیف نے سرفراز خان کو پلینگ-11 میں چننے کی حمایت کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دھرو جریل کی جگہ سرفراز خان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے۔ کیونکہ سرفراز اسپن کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں اور گال (Galle) کی پچ کے لیے وہ بہتر متبادل ہیں۔
سرفراز کا نام میری بیسٹ-11 میں آتا ہے
اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے کیف نے کہا، 'اگر وہ ان کھلاڑیوں کی حمایت کرنے کا رجحان اپناتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں، 'جریل پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے لگاتار رن نہیں بنائے ہیں، لیکن ہم ان کی حمایت کریں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔' اگر ایسا نظریہ اپنایا جاتا ہے، تو سرفراز کو انتظار کرنا ہوگا۔'
اسپن کے خلاف ان کا ریکارڈ بہت اچھا: کیف
بھارت کے سابق کپتان محمد کیف نے کہا کہ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اچھی پلینگ-11 کیا ہے، تو سرفراز کا نام میری بیسٹ-11 میں آتا ہے کیونکہ نمبر 5 یا نمبر 6 پر اسپن کھیلنے کی ان کی قابلیت شاندار ہے۔ اسپن کے خلاف ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔'
سرفراز کی کارکردگی
سرفراز خان نے اب تک صرف 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جس میں انہوں نے 37.10 کی اوسط سے 371 رن بنائے ہیں۔ جس میں ایک سنچری اور تین نصف سنچریاں شامل ہیں۔
دھرو جریل
جریل کی فارم تشویش کا باعث
اس کے علاوہ کیف نے سرفراز کو چننے کی وجہ بتاتے ہوئے جریل کی حالیہ فارم کا بھی ذکر کیا۔ وارم اپ میچ میں انہوں نے دو اننگز میں صرف 18 رن بنائے۔ وہیں جریل نے اب تک کل 10 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جس میں 34.14 کی اوسط سے 478 رن بنائے ہیں، جس میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل ہے۔
کیف کی بیسٹ پلینگ-11
کے ایل راہل، یشسوی جیسوال، دیودت پڈیکل، شبھمن گل، رشبھ پنت، سرفراز خان، رویندر جڈیجہ، مانو سوتھار/سارانش جین، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسدھ کرشنا۔
سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ
شبھمن گل (کپتان)، کے ایل راہل (نائب کپتان)، یشسوی جیسوال، رشبھ پنت (وکٹ کیپر)، دھرو جریل (وکٹ کیپر)، رویندر جڈیجہ، کلدیپ یادو، مانو سوتھار، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، گرنور برار، دیودت پڈیکل، سارانش جین، عاقب نبی، سرفراز خان۔