بھارت نے سری لنکا کو پہلے ٹیسٹ میں ایک سو پینسٹھ رنز سے دی شکست، مانو سوتھار نے حاصل کیے چھ وکٹس
بھارت نے سری لنکا کو پہلے ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن 206 رنز پر آل آؤٹ کر کے میچ جیت لیا۔
Published : August 19, 2026 at 2:11 PM IST
حیدرآباد: بھارت نے گال میں کھیلے گئے دو میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رنز سے شکست دے دی ہے۔ مانو سوتھار نے 6 وکٹیں لے کر میزبان ٹیم کی دوسری اننگز کو محض 206 رنز پر ہی سمیٹ دیا۔
372 رنز کے مشکل ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے میزبان ٹیم کی جانب سے دوسری اننگز میں بھی سونل دنوشا سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز رہے۔ انہوں نے 128 گیندوں پر 84 رنز بنائے، جس میں 8 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انہوں نے پہلی اننگز میں سنچری اسکور کی تھی۔ ان کے علاوہ کپتان دھننجیا ڈی سلوا نے 59 رنز بنائے۔ ان دو بلے بازوں کو چھوڑ کر کوئی بھی بھارتی گیند بازوں، بالخصوص اسپنر مانو سوتھار کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
سوتھار نے چٹکائے 10 وکٹ
پہلی اننگز میں 4 وکٹیں لینے والے مانو سوتھار نے دوسری اننگز میں بھی شاندار گیند بازی کی اور 23.4 اوورز میں 55 رن دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں، جس میں کلدیپ یادو اور جڈیجہ جیسے تجربہ کار اسپنرز بھی کھیل رہے تھے، کل 10 وکٹیں لے کر اپنے سلیکشن کو درست ثابت کر دیا۔ سوتھار کے علاوہ پرسدھ کرشنا کو دو وکٹیں ملیں جب کہ جڈیجہ اور سراج ایک ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے۔
For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
دو میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری
بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 462 رن بنا کر سری لنکا کو 284 رن پر آؤٹ کر دیا تھا۔ اس طرح اسے 178 رن کی مضبوط برتری حاصل ہوئی تھی۔ بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں 193 رن بنائے تھے، جس سے سری لنکا کو 372 رن کا ہدف ملا تھا۔ اس شاندار جیت کے ساتھ بھارت نے دو میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ 23 اگست سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔