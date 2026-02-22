ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں دو بھائی آمنے سامنے! بڑے بھائی نے کہا: ماں ہو گی مجھ سے زیادہ پریشان
ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سپر 8 میچ نے ایک ماں کی پریشانی بڑھا دی ہے۔
February 22, 2026
احمدآباد، گجرات: بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان سپر 8 میچ آج احمد آباد میں شروع ہو گا۔ دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ اس لیے آج کا دن ایک ٹیم کی جیت کا سلسلہ ختم کر دے گا۔ ہندوستان نے اب تک ورلڈ کپ کے مسلسل 12 میچ جیتے ہیں، جو پچھلے ورلڈ کپ سے پہلے کے تھے۔ ادھر جنوبی افریقہ نے لگاتار چار میچ جیتے ہیں۔
جب اتوار کو شام 7 بجے دونوں ٹیمیں احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی، تو یہ 2024 کے تاریخی T20 ورلڈ کپ فائنل کے دوبارہ میچ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس بار دو بھائی میدان میں آمنے سامنے ہوں گے جس سے میچ کے جوش و خروش میں اضافہ ہوگا۔
ایک بھائی ہندوستانی کیمپ میں دوسرا جنوبی افریقہ کے کیمپ میں
یہ میچ دو جنوبی افریقی بھائیوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ٹیموں کے لیے۔ اس میچ کے دوران ایک بھائی ہندوستانی کیمپ میں اور دوسرا جنوبی افریقہ کے کیمپ میں ہوگا۔ یہ مورکل بھائیوں ایلبی اور مورنے کی کہانی ہے۔
ایلبی مورکل بمقابلہ مورنی مورکل
ایلبی مورکل، بڑے بھائی، جنوبی افریقی ٹیم کے کنسلٹنٹ کوچ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے لیے ایک ٹیسٹ، 58 ون ڈے اور 50 ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی مورنے مورکل ہندوستان کے باؤلنگ کوچ ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے لیے 86 ٹیسٹ، 117 ون ڈے اور 44 ٹی 20 کھیلے ہیں۔
اس ہائی پروفائل میچ سے پہلے، دونوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد اپنی اپنی ٹیموں کو جیتنے میں مدد کرنا ہے۔ اتوار کو بی سی سی آئی کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، ایلبی نے جنوبی افریقہ کے سیٹ اپ کے اندر اپنی ذمہ داریوں کی وضاحت کی اور باؤلنگ کوچ کے طور پر مورنے کے عروج کا سہرا لیا۔
ایلبی "اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ"
"اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ،" ایلبی نے کہا، "یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے۔ دوسرے لفظوں میں، میرا کام ٹیم انڈیا کو ہرانے کے طریقے تلاش کرنا ہے۔ ہم نے کچھ کرکٹ ایک ساتھ کھیلی ہے اور اب ہم دونوں کوچنگ کے کردار میں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ کوچنگ کی تھی اور یہیں سے میں نے اسے ایک بہت اچھا باؤلنگ کوچ بنایا۔ میں نے اسے دکھایا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔"
دریں اثنا، مورنے نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ باؤلنگ کوچ کے طور پر، آپ جانتے ہیں، آپ پر ہمیشہ بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے۔ لیکن ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے گروپ میں بہت سے تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ذہنی بوجھ کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔"
ایلبی نے اعتراف کیا کہ جب بھائی مختلف طرف ہوتے ہیں تو خاندان کے اندر کچھ جھڑپ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس نے زور دیا کہ پیشہ ورانہ مہارت سب سے پہلے آتی ہے۔
ہم دونوں کا ایک ہی مقصد اپنی ٹیم کو جتانا
انہوں نے کہا، "وہ (مورنے) ہندوستان کے لیے کام کرتا ہے، میں جنوبی افریقہ کے لیے کام کرتا ہوں اور ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کھیل جیتیں اور خاندان مذاق کرے گا۔ ہم بہت پرسکون اور پیشہ ور ہیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کھیل کے دنوں میں، ہم نے شاذ و نادر ہی کھیلوں یا لمحات کے بارے میں بات کی، چاہے وہ میدان میں ہوں یا باہر۔"
تاہم، مورنے نے کہا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف کبھی خاص طور پر مسابقتی سلسلہ نہیں دکھایا۔ "میں ایلبی سے تین سال چھوٹا ہوں اور میں خاندان میں سب سے چھوٹا تھا۔ لہٰذا، باؤلنگ اور کرنے کے معاملے میں جو مجھے بتایا گیا تھا، ہم نے اسی طرح کام کیا۔ اس لیے میری طرف سے کوئی مسابقتی برتری نہیں تھی۔"
ماں کی ٹینشن بڑھ گئی
ایک ماں اس میچ کے بارے میں سب سے زیادہ تناؤ کا شکار ہو گی اور وہ ہے ماریانا مورکل، مورکل بھائیوں کی ماں۔ پریٹوریا میں گھر پر، وہ اس بارے میں الجھن میں ہوں گی کہ آیا جنوبی افریقہ کو سپورٹ کرنا ہے، جس کی کوچنگ اس کے بڑے بیٹے نے کی ہے، یا ہندوستان کی، جس کی کوچنگ اس کے چھوٹے بیٹے مورنے مورکل نے کی ہے۔
دونوں بھائی زیادہ پریشان نہیں
ایلبی نے گروپ مرحلے کے میچ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ "ہم دونوں بھائی زیادہ پریشان نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری والدہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، انڈیا یا جنوبی افریقہ،" ایلبی نے گروپ مرحلے کے میچ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا۔