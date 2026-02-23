ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ: ہندوستان کی سپر ایٹ ہار کے بعد بی سی سی آئی نے بڑا بیان جاری کیا
ٹیم انڈیا کی شکست پر بی سی سی آئی سکریٹری نے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان کی کراری شکست پر اہم بیان دیا۔
Published : February 23, 2026 at 2:22 PM IST
حیدرآباد: احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹی 20 ورلڈ کپ کے سپر 8 میچ میں ہندوستانی ٹیم کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو 76 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں بھارت کو پہلی شکست کھانے پر مجبور کیا۔ مزید برآں، اس شکست نے ورلڈ کپ میں ہندوستان کی 12 میچوں کی جیت کا سلسلہ بھی توڑ دیا۔
اس عبرتناک شکست کے بعد بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) نے ایک بڑا بیان جاری کیا۔ بورڈ کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے میچ کے بعد ٹیم انڈیا پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی چمپئن اس دھچکے سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سائکیا نے سوشل میڈیا پر لکھا، "کل شام بھارت-جنوبی افریقہ میچ... ہار گئے، لیکن ہم واپسی کریں گے۔"
سیمی فائنل کا راستہ مشکل ہو گیا ہے
یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان کی شکست نے ان کا خالص رن ریٹ گھٹ کر منفی 3.8 کر دیا ہے۔ اس سے بھارت کا سیمی فائنل تک کا راستہ مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اب، بھارت کو ٹاپ فور کی دوڑ میں رہنے کے لیے اپنے بقیہ دونوں میچ جیتنا ہوں گے۔ ہندوستان کا اگلا سپر 8 میچ 26 فروری کو زمبابوے کے خلاف اور دوسرا ویسٹ انڈیز کے خلاف یکم مارچ کو ہے۔
Last evening in India - South Africa match...lost but will bounce back. pic.twitter.com/EzFej3DT2L— Devajit LON Saikia (@lonsaikia) February 23, 2026
IND بمقابلہ SA سپر 8 میچ کی جھلکیاں
جنوبی افریقہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پہلے سپر 8 میچ میں بھارت کو شکست دی۔ ابتدائی 20 رنز پر تین وکٹیں کھونے کے باوجود، پروٹیز ڈیوڈ ملر (35 گیندوں پر 63) اور ڈیولڈ بریوس (45) کے درمیان 97 رنز کی شراکت کی بدولت ہم پیچھے رہ گئے۔ آخر میں، اسٹبز کی طاقتور 44 رنز کی اننگز نے ٹیم کا اسکور 187/7 تک پہنچا دیا۔
ملر کو دباؤ میں شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ
188 کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم کبھی بھی اپنی تال تلاش نہیں کر پائی اور پہلے ہی اوور سے ہی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں۔ ٹیم 18.5 اوورز میں 111 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 42 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے مارکو جانسن نے چار اوورز میں 22 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ ملر کو دباؤ میں شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔