ETV Bharat / sports

ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ: ہندوستان کی سپر ایٹ ہار کے بعد بی سی سی آئی نے بڑا بیان جاری کیا

ٹیم انڈیا کی شکست پر بی سی سی آئی سکریٹری نے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان کی کراری شکست پر اہم بیان دیا۔

ind vs sa t20 world cup 2026 bcci secretary devajit saikia tweets after india super 8 loss to south africa Urdu News
ہندوستان کی سپر 8 میں ہار کے بعد بی سی سی آئی نے بڑا بیان جاری کیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 23, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹی 20 ورلڈ کپ کے سپر 8 میچ میں ہندوستانی ٹیم کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو 76 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں بھارت کو پہلی شکست کھانے پر مجبور کیا۔ مزید برآں، اس شکست نے ورلڈ کپ میں ہندوستان کی 12 میچوں کی جیت کا سلسلہ بھی توڑ دیا۔

اس عبرتناک شکست کے بعد بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) نے ایک بڑا بیان جاری کیا۔ بورڈ کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے میچ کے بعد ٹیم انڈیا پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی چمپئن اس دھچکے سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سائکیا نے سوشل میڈیا پر لکھا، "کل شام بھارت-جنوبی افریقہ میچ... ہار گئے، لیکن ہم واپسی کریں گے۔"

سیمی فائنل کا راستہ مشکل ہو گیا ہے

یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان کی شکست نے ان کا خالص رن ریٹ گھٹ کر منفی 3.8 کر دیا ہے۔ اس سے بھارت کا سیمی فائنل تک کا راستہ مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اب، بھارت کو ٹاپ فور کی دوڑ میں رہنے کے لیے اپنے بقیہ دونوں میچ جیتنا ہوں گے۔ ہندوستان کا اگلا سپر 8 میچ 26 فروری کو زمبابوے کے خلاف اور دوسرا ویسٹ انڈیز کے خلاف یکم مارچ کو ہے۔

IND بمقابلہ SA سپر 8 میچ کی جھلکیاں

جنوبی افریقہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پہلے سپر 8 میچ میں بھارت کو شکست دی۔ ابتدائی 20 رنز پر تین وکٹیں کھونے کے باوجود، پروٹیز ڈیوڈ ملر (35 گیندوں پر 63) اور ڈیولڈ بریوس (45) کے درمیان 97 رنز کی شراکت کی بدولت ہم پیچھے رہ گئے۔ آخر میں، اسٹبز کی طاقتور 44 رنز کی اننگز نے ٹیم کا اسکور 187/7 تک پہنچا دیا۔

ملر کو دباؤ میں شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ

188 کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم کبھی بھی اپنی تال تلاش نہیں کر پائی اور پہلے ہی اوور سے ہی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں۔ ٹیم 18.5 اوورز میں 111 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 42 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے مارکو جانسن نے چار اوورز میں 22 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ ملر کو دباؤ میں شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

سیمی فائنل میں پہنچنا ذرا مشکل، جنوبی افریقہ نے بھارت کی جیت کا سلسلہ روک دیا، احمد آباد میں بھارت کو چھیاتر رنز سے شکست

سوپر ایٹ میں پہنچنے کا فائدہ: پاکستان، بھارت اور زمبابوے سمیت آٹھ ٹیموں کو 2028 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ کنفرم

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا بائیکاٹ کا اعلان آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بڑا بیان جاری کر دیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار

بی سی سی آئی نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر خاموشی توڑی، پندرہ فروری والے میچ پر دیا بڑا بیان

پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

TAGGED:

SAIKIA TWEETS ON TEAM INDIA LOOSING
BCCI ON TEAM INDIA LOOSING
IND VS SA SUPER 8 MATCH
IND VS SA MATCH RESULT
INDIA LOSE IN SUPER 8

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.