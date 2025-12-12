شرمناک! ارشدیپ سنگھ نے ایک ناپسندیدہ ریکارڈ جوڑ دیا، یہ کارنامہ انجام دینے والے نمبر ون بولر بنے

ETV Bharat / sports

ارشدیپ سنگھ نے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20I میں ایک ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔ آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔

ارشدیپ سنگھ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 12, 2025 at 12:19 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: ٹیم انڈیا کے اسٹار فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے انٹرنیشنل T20I کرکٹ میں ایک ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ ہندوستانی تیز گیند باز نے ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان مولان پور کرکٹ اسٹیڈیم (چندی گڑھ) میں دوسرے T20I میں ایک ناپسندیدہ ریکارڈ حاصل کیا۔

ارشدیپ سنگھ کا ناپسندیدہ ریکارڈ

اس میچ میں ارشدیپ سنگھ کافی مہنگے ثابت ہوئے۔ انہوں نے 13.50 کی اکانومی پر 4 اوورز میں کل 54 رنز دیے۔ انہوں نے میچ میں کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ اس دوران انہوں نے 9 وہائٹ گیندیں کیں جن میں ایک اوور میں 7 وہائٹ گیندیں شامل تھیں۔ جب وہ میچ کا 11واں اوور پھینکنے آئے تو انہوں نے ایک ناپسندیدہ ریکارڈ حاصل کیا۔

ارشدیپ سنگھ T20 انٹرنیشنل میں ایک اوور میں سب سے زیادہ گیندیں کرنے والے مشترکہ نمبر 1 بولر بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک اوور میں سب سے زیادہ گیندیں کروانے کا ریکارڈ افغانستان کے تیز گیند باز نوین الحق کے ساتھ شیئر کیا۔

ارشدیپ نوین الحق کے برابر ہیں

درحقیقت ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا دوسرا میچ 11 دسمبر کو کھیلا گیا تھا۔مولان پور میں کھیلے گئے اس میچ میں ارشدیپ سنگھ نے 11ویں اوور میں کل 13 گیندیں کیں جس میں 7 وہائٹ گیندیں اور 6 قانونی گیندیں شامل تھیں۔ اس سے قبل افغانستان کے فاسٹ بولر نوین الحق نے 2024 میں زمبابوے کے خلاف ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں 13 گیندیں کی تھیں۔

اس کے ساتھ ہی ارشدیپ سنگھ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اوور میں سب سے زیادہ وہائٹ گیندیں کرنے والے پہلے گیند باز بن گئے ہیں، یعنی 7 وہائٹ گیندیں۔ ارشدیپ نے 7 وہائٹ گیندیں پھینکیں جب کہ نوین الحق نے ایک اوور میں سب سے زیادہ چھ (6) وہائٹ گیندیں کیں۔ ارشدیپ نے اس معاملے میں انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

T20 انٹرنیشنل میں ایک اوور میں سب سے زیادہ گیندیں کرنے والے کھلاڑی

گیندیں کھلاڑی کا نام بمقابلہ کہاں سال
13 ارشدیپ سنگھجنوبی افریقہملان پور2025
13 نوین الحقزمبابوےہرارے2024
12 سسنڈا مگالا پاکستانجوہانسبرگ2021

بھارت-جنوبی افریقہ میچ کا حال

اس میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنائے۔ 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم 19.1 اوورز میں 162 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی اور اس طرح میچ 51 رنز سے ہار گئی۔ بھارت کی جانب سے تلک ورما نے 62 اور جنوبی افریقہ کی جانب سے کوئنٹن ڈی کاک نے 90 رنز بنائے۔ افریقہ کی جانب سے اوتھنیل بارٹمین نے 4 اوورز میں 26 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔

