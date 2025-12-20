ETV Bharat / sports

ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کہا، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے شکست

ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کیا، جنوبی افریقہ کو 30رنز سے شکست دے کر ایک اور ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت لی۔

ind vs sa 5th t20 match result india beat south africa by 30 runs sealed the series by 3 1 Urdu News
IND بمقابلہ SA: ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کہہ دیا (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 6:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ٹیم انڈیا نے 2025 کے اپنے آخری میچ میں شاندار فتح کے ساتھ سال کا اختتام ایک مثبت نوٹ پر کیا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 30 رنز سے شکست دے کر سیریز 3-1 سے جیت لی۔

بھارت کے 231 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پورے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 201 رنز ہی بنا سکی۔ ایک موقع پر مہمان ٹیم کا سکور 1 وکٹ پر 120 تھا، لیکن پھر 6 وکٹوں پر 154 تک گر گیا، ایسی صورتحال جہاں سے وہ میچ سے دور ہونا شروع ہو گئے۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے کوئنٹن ڈی کاک نے 35 گیندوں پر 65 اور بریوس نے 17 گیندوں پر 31 رنز بنائے۔ کوئی اور افریقی بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہ ٹھہر سکا جس کی وجہ سے ان کی شکست ہوئی۔

بھارت کی جانب سے ورون چکرورتی سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 53 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ بمراہ نے 2 جب کہ ہاردک اور ارشدیپ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل جنوبی افریقہ کا ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دینے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ بھارتی ٹیم نے 20 اوورز میں 231 رنز بنائے۔ اس میں سیمسن کے 37 رنز، ابھیشیک کے 34، تلک کے 73، اور آخر میں ہاردک کے 63 رنز شامل تھے۔

ہاردک پانڈیا کو پلیئر آف دی میچ اور ورون چکرورتی کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ ہندوستانی ٹیم کا اگلا مقابلہ 2026 میں نیوزی لینڈ سے ہوگا، جس کا آغاز 11 جنوری سے ہوگا۔

ہاردک نے تاریخ رقم کی

ہندوستانی آل راؤنڈر نے 16 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی، وہ T20I ففٹی بنانے والے دوسرے تیز ترین ہندوستانی بلے باز بن گئے۔ انہیں صرف یوراج سنگھ نے پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 12 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ تیسرے نمبر پر ابھیشیک شرما ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے 17 گیندوں کا سامنا کیا۔

دونوں ٹیموں کے لیے 11 کھیل رہے ہیں

بھارت: ابھیشیک شرما، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، جیتیش شرما، واشنگٹن سندر، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ

جنوبی افریقہ: کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریزا ہینڈرکس، ایڈن مارکرم (کپتان)، ڈیولڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ڈونووین فریرا، جارج لنڈے، مارکو جانسن، کوربن بوش، لونگی اینگیڈی، اوٹنیل بارٹمین

TAGGED:

FASTEST T20 FIFTY BY INDIAN
IND VS SA T20 SERIES 2025
HARDIK PANDYA T20 FIFTY
INDIA BEAT SOUTH AFRICA IN T20
IND VS SA 5TH T20 MATCH RESULT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.