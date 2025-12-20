ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کہا، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے شکست

ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کہا، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے شکست
ہندوستانی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو الوداع کیا، جنوبی افریقہ کو 30رنز سے شکست دے کر ایک اور ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت لی۔
Published : December 20, 2025 at 6:59 AM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا نے 2025 کے اپنے آخری میچ میں شاندار فتح کے ساتھ سال کا اختتام ایک مثبت نوٹ پر کیا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 30 رنز سے شکست دے کر سیریز 3-1 سے جیت لی۔
بھارت کے 231 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پورے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 201 رنز ہی بنا سکی۔ ایک موقع پر مہمان ٹیم کا سکور 1 وکٹ پر 120 تھا، لیکن پھر 6 وکٹوں پر 154 تک گر گیا، ایسی صورتحال جہاں سے وہ میچ سے دور ہونا شروع ہو گئے۔
Another series sealed ✅— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
A convincing win by 3⃣0⃣ runs in Ahmedabad 👏
With that, #TeamIndia clinch the T20I series by 3⃣-1⃣ 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/PqcC83lgnP
جنوبی افریقہ کی جانب سے کوئنٹن ڈی کاک نے 35 گیندوں پر 65 اور بریوس نے 17 گیندوں پر 31 رنز بنائے۔ کوئی اور افریقی بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہ ٹھہر سکا جس کی وجہ سے ان کی شکست ہوئی۔
بھارت کی جانب سے ورون چکرورتی سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 53 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ بمراہ نے 2 جب کہ ہاردک اور ارشدیپ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
Rising to the occasion again! 🫡— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
Hardik Pandya is the Player of the Match for his scintillating performance in Ahmedabad 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qZh0SUZePz
اس سے قبل جنوبی افریقہ کا ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دینے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ بھارتی ٹیم نے 20 اوورز میں 231 رنز بنائے۔ اس میں سیمسن کے 37 رنز، ابھیشیک کے 34، تلک کے 73، اور آخر میں ہاردک کے 63 رنز شامل تھے۔
ہاردک پانڈیا کو پلیئر آف دی میچ اور ورون چکرورتی کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ ہندوستانی ٹیم کا اگلا مقابلہ 2026 میں نیوزی لینڈ سے ہوگا، جس کا آغاز 11 جنوری سے ہوگا۔
ہاردک نے تاریخ رقم کی
ہندوستانی آل راؤنڈر نے 16 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی، وہ T20I ففٹی بنانے والے دوسرے تیز ترین ہندوستانی بلے باز بن گئے۔ انہیں صرف یوراج سنگھ نے پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 12 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ تیسرے نمبر پر ابھیشیک شرما ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے 17 گیندوں کا سامنا کیا۔
دونوں ٹیموں کے لیے 11 کھیل رہے ہیں
بھارت: ابھیشیک شرما، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، جیتیش شرما، واشنگٹن سندر، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ
جنوبی افریقہ: کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریزا ہینڈرکس، ایڈن مارکرم (کپتان)، ڈیولڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ڈونووین فریرا، جارج لنڈے، مارکو جانسن، کوربن بوش، لونگی اینگیڈی، اوٹنیل بارٹمین