بھارت نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میں سات وکٹوں سے شکست دے دی، ٹیم انڈیا کو 2-1 کی برتری
ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کو ہماچل پردیش کے دھرم شالہ میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں سات وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : December 14, 2025 at 10:47 PM IST
حیدرآباد: بھارت نے ہماچل پردیش کے دھرم شالہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقہ کو سات وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ سوریہ کمار یادیو نے ٹاس جیت کر ایڈن مارکرم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 10 وکٹوں پر 117 رنز بنائے۔ بھارت نے یہ ہدف 15.5 اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر 120 رنز بنا کر حاصل کر لیا۔
ابھیشیک اور تلک نے شاندار اننگز کھیلی
بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما اور شبمن گل اننگز کا آغاز کرنے آئے۔ دونوں نے پہلی وکٹ کے لیے 5.2 اوورز میں 60 رنز بنائے۔ بھارت کو پہلا جھٹکا ابھیشیک کی شکل میں لگا۔ وہ 18 گیندوں پر 3 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 35 رنز کی طوفانی اننگز کھیلنے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد شبمن گل 28 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 28 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ کپتان سوریا نے ٹیم کے لیے 12 رنز کا حصہ ڈالا۔ تلک ورما (26) اور شیوم دوبے (10) نے بھارت کو فتح دلائی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کوربن بوش، مارکو جانسن اور لونگی اینگیڈی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
افریقہ کو ابتدائی دھچکا
جنوبی افریقہ کی جانب سے کوئنٹن ڈی کاک اور ریزا ہینڈرکس اننگز کا آغاز کرنے آئے۔ ٹیم انڈیا کو پہلی کامیابی پہلے ہی اوور میں ملی جب ارشدیپ سنگھ نے ہینڈرکس کو صفر کے سکور پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارشدیپ سنگھ ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں پاور پلے میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بھارتی بولر بن گئے۔ وہ پاور پلے میں اب تک 48 وکٹیں لے چکے ہیں۔ انہوں نے بھونیشور کمار کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے بھارت کے لیے پاور پلے میں 47 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
India bowlers help the hosts register a clinical win in Dharamsala to take the lead in the five-match T20I series 👌#INDvSA 📝: https://t.co/BBsDtNxokm pic.twitter.com/odZ6WQxpQx— ICC (@ICC) December 14, 2025
اگلے ہی اوور میں ہرشیت رانا نے ڈی کاک کو ایک رن پر آؤٹ کر دیا۔ جنوبی افریقہ نے اپنا تیسرا وکٹ 7 رنز پر ڈیوالڈ بریوس (2) کی صورت میں گنوایا جو ہرشیت رانا نے دوسری وکٹ لی۔ اس دوران کپتان ایڈم مارکرم نے ایک اینڈ تھام لیا۔
ہاردک پانڈیا نے تاریخ رقم کی
ہاردک پانڈیا نے اس کے بعد ٹرسٹن اسٹبس (9) کو جیتیش شرما کے ہاتھوں کیچ کرایا۔ اس وکٹ کے ساتھ ہی ہاردک نے بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی 100 وکٹیں مکمل کیں۔ وہ ارشدیپ سنگھ اور جسپریت بمراہ کے بعد بھارت کے لیے 100 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل وکٹیں لینے والے تیسرے بولر بن گئے۔
ایڈن مارکرم نے نصف سنچری اسکور کی
اس کے بعد کوربن بوش 4، ڈونووین فریرا 20 اور مارکو جانسن 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس دوران ٹیم کی جانب سے کپتان ایڈن مارکرم نے سب سے زیادہ اسکور کیا۔ اس نے ایک سرے کو تھامے رکھا اور 41 گیندوں پر چھ چوکے اور ایک چھکا لگا کر 50 رنز تک پہنچ گئے۔ انہوں نے 64 گیندوں پر 61 رنز بنائے۔
اس اننگز نے جنوبی افریقہ کو 117 رنز بنانے میں مدد دی۔ بھارت کی جانب سے ورون چکرورتی، ہرشیت رانا، ارشدیپ سنگھ اور کلدیپ یادیو نے دو دو جبکہ ہاردک پانڈیا اور شیوم دوبے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
