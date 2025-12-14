انڈیا بمقابلہ جنوبی افریقہ: بھارت کا ٹاس جیت کر باؤلنگ کرنے کا فیصلہ، جسپریت بمراہ اور اکسر پٹیل پلیئنگ الیون سے باہر
بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ ہماچل پردیش کے دھرم شالہ میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں بھارت نے ٹاس جیت لیا۔
Published : December 14, 2025 at 7:04 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ دھرم شالہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت کے کپتان سوریہ کمار یادو اور جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈم مارکرم نے ٹاس کے لیے فیلڈنگ کی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور مارکرم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔
بھارتی ٹیم میں دو تبدیلیاں
بھارتی ٹیم نے اس میچ کے لیے دو بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ جسپریت بمراہ اور اکسر پٹیل کو پلیئنگ الیون سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ ہرشیت رانا اور کلدیپ یادو کو شامل کیا گیا ہے۔ وہیں مارکرم نے اپنی ٹیم میں تین تبدیلیاں بھی کی ہیں، ملر، لنڈے اور سیپاملا کو ڈراپ کر کے بوش، نارتجے اور اسٹبس کو ٹیم میں جگہ دی ہے۔
ٹاس پر دونوں کپتانوں نے کیا کہا؟
بھارت اور جنوبی افریقہ کے ممکنہ پلیئنگ الیون
بھارت - ابھیشیک شرما، شوبمن گل، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، ہرشیت رانا، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادیو، ورون چکرورتی۔
جنوبی افریقہ - ریزا ہینڈرکس، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ایڈن مارکرم (کپتان)، ڈیولڈ بریوس، ٹرسٹن اسٹبس، ڈونووین فریرا، مارکو جانسن، کوربن بوش، اینریچ نارتجے، لونگی اینگیڈی، اور اوٹنیل بارٹمین۔
