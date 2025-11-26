بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیسٹ شکست، جنوبی افریقہ نے چار سو آٹھ رنز سے جیت کر رقم کی تاریخ

بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیسٹ شکست، جنوبی افریقہ نے چار سو آٹھ رنز سے جیت کر رقم کی تاریخ
جنوبی افریقہ نے گوہاٹی ٹیسٹ 408 رنز سے جیت کر بھارت کے خلاف سیریز 0-2 سے جیت لی۔
Published : November 26, 2025 at 1:26 PM IST
حیدرآباد: گوہاٹی کے برسپارا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو جنوبی افریقہ نے 408 رنز سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں رنز کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ چوتھی اننگز میں جنوبی افریقہ کی جانب سے 549 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم 63.5 اوورز میں 140 رنز پر ڈھیر ہوگئی اور یہ میچ بڑے مارجن سے ہار گئی۔
جنوبی افریقہ نے رقم کی تاریخ
اس میچ میں بھارت کو پانچویں دن جیت کے لیے 522 رنز بنانے تھے اور اس کی کل 8 وکٹیں باقی تھیں۔ ایسے میں ٹیم انڈیا نے پانچویں دن کے دوسرے سیشن میں تمام آٹھ وکٹ گنوا دیے اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ نے 25 سال بعد بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتی۔ اس سے پہلے، انہوں نے 2000 میں ٹیسٹ سیریز 0-2 سے جیتی تھی، اب، 2025 میں، انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو 0-2 سے شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ ٹیسٹ تاریخ کی پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے بھارت کو دو بار بھارت میں وائٹ واش کیا ہے۔
بھارت کی سب سے بڑی ٹیسٹ شکست (رنز کے اعتبار سے)
|408 رنز بمقابلہ جنوبی افریقہ، گوہاٹی، 2025
|342 رنز بمقابلہ آسٹریلیا، ناگپور، 2004
|341 رنز بمقابلہ پاکستان، کراچی، 2006
|337 رنز بمقابلہ آسٹریلیا، میلبورن، 2007
|333 رنز بمقابلہ آسٹریلیا، پونے، 2017
|329 رنز بمقابلہ جنوبی افریقہ، کولکتہ، 1996
دن 5: دوسرا سیشن
ہندوستانی ٹیم نے تیسرا سیشن 90/5 پر شروع کیا لیکن زیادہ دیر تک شکست کو نہیں روک سکی۔ سائی سدرشن (14) 95 پر پویلین لوٹ گئے۔ واشنگٹن سندر (16)، نتیش کمار ریڈی (0)، رویندر جڈیجہ (54) اور محمد سراج (0) بعد میں ایک کے بعد دیگرے آؤٹ ہوئے۔ اس طرح ٹیم 140 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ جسپریت بمراہ 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ جڈیجہ نے 87 گیندوں پر 54 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہارمر نے چھ اور کیشو مہاراج نے دو وکٹیں حاصل کیں۔
دن 5: پہلا سیشن
بھارت کو جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے 549 رنز کا ہدف دیا گیا تھا۔ ہندوستان نے پانچویں دن کا آغاز 16 اوور کے بعد 27/2 پر کیا، چوتھے دن سے اپنے پچھلے دن کے اسکور سے پیچھے تھا۔ اس کے بعد ہندوستان نے پہلے سیشن میں تین وکٹیں گنوا دیں، کلدیپ یادو، دھرو جوریل اور رشبھ پنت کے ہاتھوں صرف 33 رن سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے چوتھے دن کے 27 رنز میں صرف 33 رنز کا اضافہ کیا اور ٹیم کو 90/5 کے اسکور پر چھوڑا۔ پہلے سیشن کے اختتام پر سائی سدرشن 14 اور رویندر جڈیجہ 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
اب تک میچ کیسا رہا؟ مین آف سی میچ مارکو جانسن
جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 151.1 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 489 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز میں سینوران متھوسامی نے 109 رنز کی سنچری اسکور کی۔ انہوں نے 206 گیندوں میں 10 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 109 رنز بنائے جب کہ مارکو جانسن سنچری بنانے سے محروم رہے۔ انہوں نے 91 گیندوں میں 6 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 93 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے سب سے زیادہ 4 وکٹیں حاصل کیں۔
مارکو جانسن نے 6 وکٹیں حاصل کیں
جواب میں بھارت تیسرے دن 83.5 اوورز میں 201 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے پہلی اننگز میں یشسوی جیسوال سب سے زیادہ اسکورر رہے۔ انہوں نے 97 گیندوں میں 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 58 رنز بنائے۔ واشنگٹن سندر نے بھی 92 گیندوں میں 2 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 48 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے مارکو جانسن نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔
رویندرا جڈیجہ نے 4 وکٹیں حاصل کیں
جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز 78.3 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 260 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ تیسرے سیشن میں ٹرسٹن اسٹبس نے 180 گیندوں پر 9 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 94 رنز بنائے۔ ویان مولڈر نے 5 چوکوں کی مدد سے 35 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے رویندرا جڈیجہ نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔
ہندوستان کو جنوبی افریقہ کے سامنے 549 کا ہدف دیا گیا تھا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے چوتھے دن یشسوی جیسوال (13) اور کے ایل راہل 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ چوتھے دن کے اختتام پر بھارت کی جانب سے سائی سدرشن (2) اور کلدیپ یادیو (4) 2 رنز پر ناقابل شکست تھے۔ ہندوستان نے 16 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 27 رنز بنائے۔