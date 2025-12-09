بھارت اور جنوبی افریقہ پہلا ٹی ٹوئنٹی آج، پچ رپورٹس کے ساتھ کٹک میں کیسا رہے گا موسم؟ لائیو اسٹریمنگ مفت میں کہاں دیکھیں؟
IND vs SA 1st T20I: بھارت اور جنوبی افریقہ سیریز کے پہلے T20 میں آج رات آمنے سامنے ہوں گے۔
Published : December 9, 2025 at 12:11 PM IST
حیدرآباد: جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز کے بعد، ہندوستانی ٹیم اب پانچ میچوں کی T20 سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ پہلا میچ اوڈیشہ کٹک کے بارابتی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسے اسٹار اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا اور JioHostar پر لائیو اسٹریمنگ کی جائے گی۔
ٹیسٹ سیریز 0-2 سے ہارنے اور ون ڈے سیریز 1-2 سے جیتنے کے بعد ہندوستانی ٹیم ٹی 20 سیریز بھی جیتنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سیریز اگلے سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری بھی ہے۔
7️⃣th consecutive series victory on the line! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) December 9, 2025
After clinching the ODI series, #TeamIndia are all set to continue the SKYBALL domination in the T20s. 💪#INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/a9gOd881Z0
اس فارمیٹ میں ہندوستانی ٹیم کو ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ ہندوستان نے گمبھیر کی قیادت میں 90.90 کی جیت کے فیصد کے ساتھ 22 میں سے 20 ٹی ٹوئنٹی جیتے ہیں، اور سری لنکا، بنگلہ دیش، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2024 جیتنے کے بعد سے، ہندوستان صرف چار میچ ہارا ہے، لیکن ایک بھی سیریز نہیں ہاری ہے۔
گل اور ہاردک پانڈیا کی واپسی
شبمن گل اور ہاردک پانڈیا کی انجری کے بعد ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور ان کے پلیئنگ الیون میں شامل ہونے کی تصدیق ہوگئی ہے۔ گل ٹی 20 کے نائب کپتان ہیں اور پانڈیا بلے اور گیند دونوں کے ساتھ میچ جیتنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔
𝙄𝙩'𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙁𝙤𝙧 𝙎𝙥𝙚𝙚𝙙! ⚡— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Let the T20I series begin in Cuttack! 👊#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/EMnxtwuF6x
سیمسن یا جیتیش؟
یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ ہندوستانی ٹیم میں کون شامل ہوگا: سیمسن یا جیتیش، کیونکہ دونوں کھلاڑیوں کو وکٹ کیپنگ اور فنشنگ رولز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
IND بمقابلہ SA 1st T20: کٹک کی پچ کیسی ہوگی؟
بارابتی اسٹیڈیم میں پہلی بار سرخ مٹی کی پچ پر میچ کھیلا جائے گا۔ پچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ گھاس اور اچھال ہے اور تیز گیند بلے پر آتی ہے، جو میچ کو زیادہ اسکور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہندوستان اس میدان پر جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے پچھلے دونوں T20I ہار چکا ہے اور وہ اس ریکارڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلی اننگز کا اسکور 160 سے 180 کے درمیان متوقع ہے۔
🗣️We started preparing for T20 World Cup 2026 right after the 2024 edition.— BCCI (@BCCI) December 8, 2025
Ahead of the start of the #INDvSA T20I series, Captain @surya_14kumar sheds light on #TeamIndia's preparation for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 🙌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N0Wnb8xmUd
IND بمقابلہ SA 1st T20: کٹک میں موسم کیسا رہے گا؟
گوگل ویدر کے مطابق کٹک سرد رہے گا، درجۂ حرارت 12 سے 15 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، موسم صاف رہنے کی توقع ہے، 48 فیصد نمی اور تقریباً 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ دوسرے ہاف میں اوس پڑنے کا امکان ہے، اس لیے ٹاس جیتنے والا کپتان پہلے بولنگ کا انتخاب کر سکتا ہے۔
IND بمقابلہ SA T20 آمنے سامنے
بھارت اور جنوبی افریقہ T20I میں 31 بار آمنے سامنے ہو چکے ہیں، جس میں بھارت نے 18 اور جنوبی افریقہ نے 12 جیتے ہیں۔ ایک میچ بے نتیجہ ختم ہوا۔ ہندوستانی سرزمین پر، مقابلہ کافی سخت رہا ہے، جس میں جنوبی افریقہ نے 12 میں سے چھ میں کامیابی حاصل کی ہے، جب کہ ہندوستان نے صرف پانچ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دونوں ٹیمیں کٹک میں دو بار کھیل چکی ہیں اور مہمانوں نے دونوں میچ جیتے ہیں۔
IND بمقابلہ SA ممکنہ کھیل 11
بھارت کی ٹیم: ابھیشیک شرما، شوبمن گل، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، تلک ورما، شیوم دوبے، ہاردک پانڈیا، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، اکسر پٹیل، ہرشیت رانا، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ۔
جنوبی افریقہ کی ٹیم: ایڈن مارکرم (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریزا ہینڈرکس، ڈیولڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ڈونووین فریرا، مارکو جانسن، کوربن بوش، کیشو مہاراج، اینریچ نورٹجے، لونگی اینگیڈی۔