بھارت نے جنوبی افریقہ کو 101 رنز سے دی شکست، سوریا اور پانڈیا نے دیا اہم بیان
بھارت نے پہلا T20 جنوبی افریقہ کو 175 رنز بنانے کے بعد 74 رنز پر آؤٹ کر کے جیت لیا۔
Published : December 10, 2025 at 1:08 PM IST
کٹک، اوڈیشہ: ہاردک پانڈیا (Hardik Pandya) کی آل راؤنڈ کارکردگی اور گیند بازوں کی مشترکہ کوشش نے بھارت کو جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا T20 باراباتی اسٹیڈیم میں 101 رنز سے جیتنے میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی میزبان ٹیم نے پانچ میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔
176 رنز کا دفاع کرتے ہوئے، ہندوستان نے شاندار آغاز کیا جب ارشدیپ سنگھ نے اننگز کی دوسری گیند پر کوئنٹن ڈی کاک کو صفر پر آؤٹ کیا۔ اس کے بعد سے، ہندوستانی تیز گیند بازوں نے اپنی شاندار گیند بازی کا سلسلہ جاری رکھا، وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کیں، جس کی وجہ سے جنوبی افریقی بیٹنگ یونٹ تاش کے پتوں کی طرح منہدم ہوگیا اور پوری ٹیم کو صرف 74 رنز پر ڈھیر کردیا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈیولڈ بریوس نے سب سے زیادہ 22 رنز بنائے جب کہ تمام چھ بھارتی گیند بازوں نے وکٹیں حاصل کیں۔
An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mw3oxC5AHw
نگیڈی نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں
اس سے قبل، ٹاس ہارنے کے بعد، بھارت نے پہلے بیٹنگ کی اور ہاردک پانڈیا کی شاندار اننگز کی بدولت 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 175 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ ہاردک کے 59 رنز 28 گیندوں میں آئے، جس میں چھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے نگیڈی نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں۔
اب جب کہ ہندوستان سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر چکا ہے، دونوں ٹیمیں جمعرات، 11 دسمبر کو مہاراجہ یادوندرا سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم نیو چنڈی گڑھ میں دوسرے T20I میں آمنے سامنے ہوں گی۔
کیپٹن سوریا نے کیا کہا؟
میچ کے بعد کی پریزنٹیشن تقریب میں کپتان سوریہ کمار نے کہا، "3 وکٹ پر 48 کا ہونا اور پھر وہاں سے 175 تک پہنچنا شاندار تھا۔ ہاردک نے جس طرح سے بلے بازی کی، اکشر نے بلے بازی کی، تلک نے بلے بازی کی اور آخر میں جیتیش نے آکر اپنا کردار ادا کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ شروع میں ہم نے سوچا کہ ہم 160 تک پہنچ جائیں گے، لیکن پھر 175 کا اسکور کرنا ناقابل یقین تھا۔
5⃣9⃣* with the bat 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣/1⃣6⃣ with the ball 🙌
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
ایسا نہیں سوچ سکتے کہ 7-8 بلے بازوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ایسے دن بھی آئیں گے جب 3-2 بلے بازوں کا دن اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر دوسرے 4 بلے باز اس کا احاطہ کریں گے اور انہوں نے آج ایسا کیا۔ ہوسکتا ہے کہ شاید اگلے گیم میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور اس کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ایسی ہی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ایسا کھیلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بے خوف ہو اور اپنی بلے بازی سے لطف اندوز ہو۔ بھارت بہت اچھا کھیل رہا ہے۔
ہاردک کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا
آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا اس جیت کے اسٹار تھے۔ انہوں نے پہلے بلے سے 59 رنز بنائے اور پھر گیند سے دو وکٹیں حاصل کیں، جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ میچ کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری محنت رنگ لائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے ملک کو پہلے رکھا اور یہی میری سب سے بڑی یو ایس پی ہے۔
دونوں ٹیموں کے لیے پلیئنگ الیون
بھارت: ابھیشیک شرما، شبمن گل، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، اکشر پٹیل، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ۔
جنوبی افریقہ: کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ایڈن مارکرم (کپتان)، ٹرسٹن اسٹبس، ڈیولڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ڈونووین فریرا، مارکو جانسن، کیشو مہاراج، لوتھو سیپاملا، لونگی نگیڈی، اینریچ نورٹجے۔