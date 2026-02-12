بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کی وجہ سے ایئر لائنز کی ٹکٹ کی قیمتوں میں سات ہزار سے پچیس ہزار تک کا اضافہ
IND بمقابلہ PAK T20 میچ: بھارت اور پاکستان 15 فروری کو کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔
Published : February 12, 2026 at 1:59 PM IST
چنئی: جیسے جیسے بھارت اور پاکستان کے درمیان 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے میچ کی تاریخ قریب آرہی ہے، بھارت سے کولمبو کے لیے پرواز کے کرایوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ مہاکاوی میچ 15 فروری بروز اتوار کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی شائقین میچ دیکھنے کے لیے ملک بھر سے کولمبو پہنچ رہے ہیں جس کے نتیجے میں دہلی سے کولمبو اور ممبئی سے کولمبو کی پروازوں کے کرایوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔
پروازوں کے کرایوں میں اضافہ
چنئی سے سری لنکا، صرف ڈیڑھ گھنٹے کی دوری پر پرواز کے کرایوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ غور طلب ہے کہ چنئی اور کولمبو کے درمیان روزانہ کل 16 پروازیں چلتی ہیں۔ کرائے عام طور پر کم ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کنیکٹنگ فلائٹس ہیں۔ تاہم، T20 ورلڈ کپ جاری ہے، ان پروازوں میں پہلے سے ہی معمول سے زیادہ ہجوم ہے۔ اور اب، بہت سے شائقین کی 15 تاریخ کو بھارت-پاکستان میچ کے لیے کولمبو پہنچنے کی توقع کے ساتھ، چنئی-کولمبو پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے رش ہے، جس کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
جمعہ، 13 فروری کے لیے، چنئی سے IndiGo کے باقاعدہ اقتصادی کرایے 7,127 سے بڑھ کر 22,073-25,207 ہو گئے ہیں، جبکہ سری لنکن ایئر لائنز کے لیے، وہ 42,231 ہیں۔ 14 فروری کے لیے IndiGo کا کرایہ 20,708 سے بڑھ کر 25,207 ہو گیا ہے، اور سری لنکن ایئر لائنز کا کرایہ بڑھ کر 35,217 ہو گیا ہے۔
15 فروری کو، میچ کے دن، IndiGo پر ٹکٹوں کی قیمتیں 18,283 سے 19,464 تک دکھائی دے رہی ہیں، جب کہ سری لنکا میں یہ 28,660 سے 42,231 تک ہیں۔ کئی دیگر ہندوستانی شہروں سے کولمبو کے آسمانی کرایوں کی بھی اطلاعات ہیں۔
ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ٹکٹ بک کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، باقاعدہ سیٹیں دستیاب نہیں ہوں گی۔ لوگ بزنس کلاس بک کرنے کے لیے پہلے ہی زیادہ فیس ادا کر رہے ہیں، ڈائنامک پرائسنگ سسٹم کے تحت کرایوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان 15 فروری کو ہونے والا میچ بہت خاص ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے ابتدا میں اس میچ میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں اپنے فیصلے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے اس میچ کے ارد گرد اور بھی زیادہ تشہیر پیدا کر دی ہے۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک آٹھ میچ کھیلے جا چکے ہیں جن میں سات بار بھارت اور صرف ایک بار پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہندوستان اس ریکارڈ کو 15 فروری کو 8-1 سے بنانے کی کوشش کرے گا۔