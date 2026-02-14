بھارت بمقابلہ پاکستان: بھارتی ٹیم کولمبو پہنچی، شاندار استقبال سے متاثر ارشدیپ سنگھ ناچنے لگے، ویڈیو وائرل
ٹیم انڈیا پاکستان کے خلاف اہم میچ کھیلنے کے لیے سری لنکا پہنچی جہاں کولمبو ایئرپورٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔
Published : February 14, 2026 at 11:14 AM IST
انڈین کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج 15 فروری کو شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کے خلاف گروپ اے کے اپنے اہم میچ کے لیے جمعہ کی رات دیر گئے سری لنکا پہنچی۔ کولمبو ہوائی اڈے پر بھارتی ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا، روایتی موسیقی اور رقص نے شہر میں شاندار انٹری کے لیے ماحول تیار کیا۔
ارشدیپ سنگھ کا دلچسپ ڈانس
اس دوران ارشدیپ سنگھ کافی جوش میں نظر آئے۔ انہوں نے اپنے اندر کے اکشے کھنہ کو باہر نکالا۔ انہوں نے فلم دھورندھر کے مشہور گانے میں اکشے کھنہ کے کردار کی طرح ڈانس کیا، جس دیکھ کر پاس کھڑے اکشر پٹیل اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔ واضح رہے کہ بھارتی ٹیم جمعرات کو دہلی میں نمیبیا سے کھیلنے کے بعد جمعہ کی شام اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کولمبو کے لیے روانہ ہوئی۔
VIDEO | Sri Lanka: Pacer Arshdeep Singh joins Sri Lankan dancers stationed to welcome the team in a traditional fashion. Team India arrived in Colombo ahead of the India–Pakistan T20 World Cup clash. Head coach Gautam Gambhir led the contingent out of the airport, while batter… pic.twitter.com/w8HxsReuF2— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
بھارت پاکستان ٹورنامنٹ کی کارکردگی
بھارت اور پاکستان دونوں نے اپنے پہلے دو میچ جیتے ہیں اور گروپ اے سے سپر آٹھ کے لیے دو کوالیفائنگ اسپاٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ جیتنے والی ٹیم ممکنہ طور پر گروپ میں سرفہرست رہے گی اور اگلے مرحلے میں اس رفتار کو بنائے رکھے گی۔
بھارت اور پاکستان دونوں نے سات فروری کو اپنی مہم کا آغاز کیا، پاکستانی ٹیم نے نیدرلینڈز کو تین وکٹوں سے شکست دی، جب کہ بھارت نے امریکہ کے خلاف مشکل حالات میں واپسی کی جن ان کا اسکور 77/6 ہو گیا تھا۔ لیکن کپتان سوریہ کمار یادو (84 ناٹ آؤٹ) اور تیز گیند باز محمد سراج (3-29) کی بدولت انہوں نے واپسی کرتے ہوئے میچ 29 رنز سے جیت لیا۔
Touchdown Colombo 🛬— Star Sports (@StarSportsIndia) February 13, 2026
Suryakumar Yadav & Co arrive in Colombo ahead of their clash against the greatest rivals! 💪
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/GYaRQYbzwm
نئی دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں نمیبیا کے خلاف اپنے دوسرے میچ میں 93 رنز سے جیت کر بھارت اپنی کارکردگی کے بارے میں زیادہ پر اعتماد تھا۔ دوسری جانب کولمبو میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رنز سے شکست دی۔
