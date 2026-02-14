ETV Bharat / sports

بھارت بمقابلہ پاکستان: بھارتی ٹیم کولمبو پہنچی، شاندار استقبال سے متاثر ارشدیپ سنگھ ناچنے لگے، ویڈیو وائرل

ٹیم انڈیا پاکستان کے خلاف اہم میچ کھیلنے کے لیے سری لنکا پہنچی جہاں کولمبو ایئرپورٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔

team india
بھارتی ٹیم (Photo: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 14, 2026 at 11:14 AM IST

انڈین کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج 15 فروری کو شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کے خلاف گروپ اے کے اپنے اہم میچ کے لیے جمعہ کی رات دیر گئے سری لنکا پہنچی۔ کولمبو ہوائی اڈے پر بھارتی ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا، روایتی موسیقی اور رقص نے شہر میں شاندار انٹری کے لیے ماحول تیار کیا۔

ارشدیپ سنگھ کا دلچسپ ڈانس

اس دوران ارشدیپ سنگھ کافی جوش میں نظر آئے۔ انہوں نے اپنے اندر کے اکشے کھنہ کو باہر نکالا۔ انہوں نے فلم دھورندھر کے مشہور گانے میں اکشے کھنہ کے کردار کی طرح ڈانس کیا، جس دیکھ کر پاس کھڑے اکشر پٹیل اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔ واضح رہے کہ بھارتی ٹیم جمعرات کو دہلی میں نمیبیا سے کھیلنے کے بعد جمعہ کی شام اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کولمبو کے لیے روانہ ہوئی۔

بھارت پاکستان ٹورنامنٹ کی کارکردگی

بھارت اور پاکستان دونوں نے اپنے پہلے دو میچ جیتے ہیں اور گروپ اے سے سپر آٹھ کے لیے دو کوالیفائنگ اسپاٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ جیتنے والی ٹیم ممکنہ طور پر گروپ میں سرفہرست رہے گی اور اگلے مرحلے میں اس رفتار کو بنائے رکھے گی۔

بھارت اور پاکستان دونوں نے سات فروری کو اپنی مہم کا آغاز کیا، پاکستانی ٹیم نے نیدرلینڈز کو تین وکٹوں سے شکست دی، جب کہ بھارت نے امریکہ کے خلاف مشکل حالات میں واپسی کی جن ان کا اسکور 77/6 ہو گیا تھا۔ لیکن کپتان سوریہ کمار یادو (84 ناٹ آؤٹ) اور تیز گیند باز محمد سراج (3-29) کی بدولت انہوں نے واپسی کرتے ہوئے میچ 29 رنز سے جیت لیا۔

نئی دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں نمیبیا کے خلاف اپنے دوسرے میچ میں 93 رنز سے جیت کر بھارت اپنی کارکردگی کے بارے میں زیادہ پر اعتماد تھا۔ دوسری جانب کولمبو میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رنز سے شکست دی۔

ایڈیٹر کی پسند

