ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کا بڑا مقابلہ، بنگلہ دیش سمیت پانچ بڑے کرکٹ بورڈز میچ دیکھنے کیلئے مدعو
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج بھارت بمقابلہ پاکستان کے علاوہ نیپال بمقابلہ ویسٹ انڈیز اور نمیبیا بمقابلہ امریکہ کے میچز بھی کھیلے جائیں گے۔
Published : February 15, 2026 at 2:26 PM IST
دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کرکٹ میچ بھارت بمقابلہ پاکستان آج 15 فروری کو ہونے والا ہے۔ یہ میچ نہ تو بھارت میں کھیلا جا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان میں بلکہ اس کی میزبانی سری لنکا کا دارالحکومت کولمبو کر رہا ہے جہاں اس وقت دنیا بھر سے کرکٹ شائقین میچ دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔
اس میچ کا جنون اتنا زیادہ ہے کہ کولمبو میں شائقین کو ٹھہرانے کے لیے ہوٹل کم پڑ گئے ہیں اور جو مل رہے ہیں، ان کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ایک دن کا کرایہ 50 ہزار روپے بتایا جا رہا ہے جب کہ میچ دیکھنے کے ٹکٹ بھی دستیاب نہیں ہیں۔ ایک ایک ٹکٹ ایک ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی قیمت میں فروخت ہوئے ہیں۔
آئی سی سی نے پانچ بڑے کرکٹ بورڈز کو مدعو کیا
بھارت پاکستان میچ کو دیکھنے کے لیے جہاں شائقین کی بھیڑ پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے، وہیں اس میچ کے لیے کئی اہم لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ سٹیڈیم کے پرزیڈنٹ باکس میں آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ اور آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا موجود ہوں گے۔ مزید برآں، آئی سی سی نے پانچ بڑے ایشیائی کرکٹ بورڈز: بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کے سربراہان کو بھی مدعو کیا ہے۔
They said rivalry. We said consistency 😎💙— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Will Team India move one step closer to repeat & defeat history and make it 8-1 vs Pak? 🇮🇳💪🏻
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Ee8EzTcDgD
بی سی سی آئی سے متھن منہاس، پی سی بی کی جانب سے محسن نقوی، بی سی بی سے محمد امین الاسلام، سری لنکا کرکٹ سے شمی سلوا اور افغانستان کرکٹ بورڈ سے میر واعظ اشرف کو دعوت نامے موصول ہوئے ہیں۔
بھارت بمقابلہ پاکستان میچ میں بالی ووڈ کا تڑکا
مزید برآں، بالی ووڈ کے بغیر بھارت اور پاکستان کا میچ ہونا ناممکن ہے۔ سنیل شیٹی پہلے ہی اپنی موجودگی کا اعلان کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے داماد کے ایل راہل ٹیم میں نہیں ہیں۔ ہاردک پانڈیا کی پارٹنر اداکارہ ماہیکا شرما 13 فروری کو پہنچی اور میچ سے قبل کولمبو ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ دیکھی گئیں۔
جسپریت بمراہ کا خاندان عام طور پر ان کے ساتھ سفر کرتا ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ سنجنا گنیسن سرکاری نشریاتی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ان کا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ اسے گھر میں چھوڑ نہیں جا سکتا۔
Guess who's back... back again! 💪😈#TeamIndia's Mr.Maximum, #AbhishekSharma, was spotted launching sixes during the training session in Colombo!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Watch him next 👉 ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CEkut5QxpP
آج کے دن کھیلے جانے والے میچز
یہ بلاک بسٹر میچ آر پریم داسا اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل مزید دو میچ شیڈول ہیں۔ پہلا میچ نیپال اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جب کہ دوسرا میچ چنئی میں نمیبیا اور امریکا کے بیچ ہوگا۔
بھارت بمقابلہ پاکستان ہیڈ ٹو ہیڈ
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان اب تک آٹھ بار آمنے سامنے ہو چکے ہیں، جس میں سات بار بھارت اور پاکستان نے صرف ایک بار (2021 میں) جیتا ہے۔ اس میچ میں بابر اور رضوان نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی 152 رنز کی شراکت نے پاکستان کو دس وکٹوں سے جیتنے میں مدد دی۔
You don't want to miss these ones 😮💨— ICC (@ICC) February 15, 2026
Don't miss any of the action. Broadcast details here 📺 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/3ONzRm9TCw
کولمبو میں بھارت اور پاکستان کی کارکردگی
کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں بھارتی ٹیم نے اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سال 2009 کے بعد سے ٹیم انڈیا نے یہاں 15 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں، جن میں 11 جیتے ہیں اور صرف چار ہارے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میزبان سری لنکا کے علاوہ صرف آسٹریلیا نے ہی بھارت کو پریم داسا اسٹیڈیم میں شکست سکا ہے۔
وہیں پاکستان نے اس گراؤنڈ پر کل سات میچ کھیلے ہیں جن میں سے چار جیتے اور دو میں شکست کھائی۔ بھارت اور پاکستان اس گراؤنڈ پر صرف ایک بار آمنے سامنے ہوئے ہیں جس میں بھارت نے جیت درج کی تھی۔
Nobody strikes better than India! 🔥💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Indian batters maintain absolute dominance when it comes to power-hitting! 👀
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CrvBDMkiYt
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
بھارت: ایشان کشن (وکٹ کیپر)، سنجو سیمسن، تلک ورما، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، اکسر پٹیل، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ابھیشیک شرما، کلدیپ یادیو، محمد سراج، واشنگٹن سندر
پاکستان: صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، سلمان آغا (کپتان)، بابر اعظم، محمد نواز، شاداب خان، فہیم اشرف، عثمان خان (وکٹ کیپر)، شاہین آفریدی، ابرار احمد، عثمان طارق، فخر زمان، نسیم شاہ، سلمان مرزا، خواجہ نافع۔
