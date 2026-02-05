ETV Bharat / sports

پاکستان نے بھارت کا میچ بائیکاٹ کرنے کی وجہ بتا دی

پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف ٹی 20 ورلڈ کپ میچ کے بائیکاٹ کے اپنے فیصلے کا اعادہ کیا ہے۔

بھارت اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں
بھارت اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں (PHOTO: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 12:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہونا تھا۔ تاہم پاکستانی حکومت نے اتوار کو ایکس پر پوسٹ کر کے بھارت کے خلاف گروپ میچ کھیلنے سے منع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ تاہم اس وقت پاکستان کی جانب سے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔

پاکستانی حکومت کے فیصلے کے فوراً بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ چنندہ شرکت کھیلوں کے عالمی ایونٹ کے بنیادی اصولوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور اسے امید ہے کہ پی سی بی ایک قابل قبول حل تلاش کرے گا جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرے۔

پاکستان کے بائیکاٹ کی وجہ

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا تاہم اس بار انہوں نے اپنے فیصلے کی وجہ بھی بتا دی۔ اسلام آباد میں کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ 'ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔' اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ایک منصفانہ فیصلہ ہے۔

پی سی بی نے آئی سی سی کو آگاہ نہیں کیا

تاہم، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ابھی تک سرکاری طور پر آئی سی سی کو اپنی حکومت کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان بھارت میچ کے حوالے سے ابہام کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی سی بی نے اس فیصلے کو باضابطہ طور پر آئی سی سی کو بھیجنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر پی سی بی ایسا نہیں کرتا تو بھارتی ٹیم 15 فروری کو کولمبو جائے گی۔

سوریہ کمار یادو کی ٹیم بھی میچ سے پہلے گراؤنڈ پہنچے گی۔ اگر پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا ٹاس پر نہیں پہنچے تو میچ ریفری بھارت کو واک اوور دے گا اور بھارت کو دو پوائنٹس دے گا۔ اگر بھارتی ٹیم کولمبو کا سفر نہیں کرتی اور پاکستانی ٹیم بھی میدان میں نہیں اترتی تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا۔

گروپ اے میں بھارت اور پاکستان

بھارت اور پاکستان کو گروپ اے میں نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکہ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بھارت اپنی ٹورنامنٹ مہم کا آغاز سات فروری کو امریکہ کے خلاف میچ سے کرے گا جب کہ پاکستان اپنا پہلا میچ سات فروری کو سری لنکا میں ہالینڈ کے خلاف کھیلے گا۔

ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا اسکواڈ

سوریہ کمار یادو (کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، سنجو سیمسن، شیوم دوبے، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ہرشیت رانا، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو، اکسر پٹیل، واشنگٹن سندر، رنکو سنگھ۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا اسکواڈ

سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاہین شاہ، عمران خان، عدنان شاہ، عثمان خان اور محمد نواز طارق۔

مزید پڑھیں:

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا بائیکاٹ کا اعلان: آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بڑا بیان جاری کر دیا
پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار

"یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے منہ پر سب سے بڑا طمانچہ..." پاکستان کے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کے فیصلے پر پریانکا کا بڑا بیان

انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فائنل: فیصل اور عزیر اللہ کی سنچریاں، افغانستان نے بھارت کو جیت کے لیے 311 رنز کا ہدف دیا

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

TAGGED:

IND VS PAK MATCH
IND VS PAK T20 WC MATCH
PAKISTAN BOYCOTT INDIA MATCH
انڈیا بمقابلہ پاکستان
IND VS PAK T20 MATCH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.