پاکستان نے بھارت کا میچ بائیکاٹ کرنے کی وجہ بتا دی
پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف ٹی 20 ورلڈ کپ میچ کے بائیکاٹ کے اپنے فیصلے کا اعادہ کیا ہے۔
Published : February 5, 2026 at 12:42 PM IST
ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہونا تھا۔ تاہم پاکستانی حکومت نے اتوار کو ایکس پر پوسٹ کر کے بھارت کے خلاف گروپ میچ کھیلنے سے منع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ تاہم اس وقت پاکستان کی جانب سے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔
پاکستانی حکومت کے فیصلے کے فوراً بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ چنندہ شرکت کھیلوں کے عالمی ایونٹ کے بنیادی اصولوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور اسے امید ہے کہ پی سی بی ایک قابل قبول حل تلاش کرے گا جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرے۔
پاکستان کے بائیکاٹ کی وجہ
🚨 Pakistani PM Shehbaz Sharif said -— Tejash (@Tejashyyyyy) February 4, 2026
We will not play with India in the T20 World Cup. We stand with the Bangladesh.
It will be more fun if they boycott.
- Broadcasters will throw them in court
- ICC will pause the revenue
- No foreign players in PSLpic.twitter.com/whUj2dJmAR
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا تاہم اس بار انہوں نے اپنے فیصلے کی وجہ بھی بتا دی۔ اسلام آباد میں کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ 'ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔' اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ایک منصفانہ فیصلہ ہے۔
پی سی بی نے آئی سی سی کو آگاہ نہیں کیا
تاہم، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ابھی تک سرکاری طور پر آئی سی سی کو اپنی حکومت کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان بھارت میچ کے حوالے سے ابہام کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی سی بی نے اس فیصلے کو باضابطہ طور پر آئی سی سی کو بھیجنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر پی سی بی ایسا نہیں کرتا تو بھارتی ٹیم 15 فروری کو کولمبو جائے گی۔
سوریہ کمار یادو کی ٹیم بھی میچ سے پہلے گراؤنڈ پہنچے گی۔ اگر پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا ٹاس پر نہیں پہنچے تو میچ ریفری بھارت کو واک اوور دے گا اور بھارت کو دو پوائنٹس دے گا۔ اگر بھارتی ٹیم کولمبو کا سفر نہیں کرتی اور پاکستانی ٹیم بھی میدان میں نہیں اترتی تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا۔
گروپ اے میں بھارت اور پاکستان
بھارت اور پاکستان کو گروپ اے میں نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکہ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بھارت اپنی ٹورنامنٹ مہم کا آغاز سات فروری کو امریکہ کے خلاف میچ سے کرے گا جب کہ پاکستان اپنا پہلا میچ سات فروری کو سری لنکا میں ہالینڈ کے خلاف کھیلے گا۔
ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا اسکواڈ
سوریہ کمار یادو (کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، سنجو سیمسن، شیوم دوبے، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ہرشیت رانا، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو، اکسر پٹیل، واشنگٹن سندر، رنکو سنگھ۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا اسکواڈ
سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاہین شاہ، عمران خان، عدنان شاہ، عثمان خان اور محمد نواز طارق۔
