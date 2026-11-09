ارجن کی سنچری پر حمزہ کی سنچری بھاری، پاکستان نے بھارت کو تین وکٹوں سے دی مات
پاکستان نے 209 رنز کا ہدف 48.1 اوورز میں 7 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔
Published : November 9, 2026 at 1:38 PM IST
مسقط، عمان: پاکستان نے اتوار کے روز انڈر-19 ون ڈے ایشیا کپ کے گروپ-اے کے مقابلے میں بھارت کو تین وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 208 رنز بنائے تھے۔ جواب میں پاکستان نے اپنی پانچ وکٹیں محض 61 رنز پر گنوا دی تھیں، لیکن حمزہ ظہور نے حسنین ڈار (38) کے ساتھ مل کر چھٹی وکٹ کے لیے 107 رنز کی اہم شراکت داری (پارٹنرشپ) قائم کر کے ٹیم کو جیت دلا دی۔ اس طرح ارجن راجپوت کی شاندار سنچری (85 گیندوں میں 107 رنز) پر حمزہ ظہور کے ناٹ آؤٹ 100 رنز بھاری پڑ گئے۔
حمزہ نے 108 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی اور ٹیم کو 11 گیندیں باقی رہتے ہدف تک پہنچا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان دو میچوں میں چار پوائنٹس لے کر گروپ-اے کے پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست (ٹاپ پر) پہنچ گیا ہے، جب کہ بھارت دو پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے اسپنر منال چوہان نے 13ویں اور 15ویں اوور میں مسلسل جھٹکے دے کر پاکستان کو 61 رنز پر 5 وکٹوں کے اسکور کے ساتھ مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر حمزہ نے اننگز کو سنبھالا اور اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ بھارت کی طرف سے منال چوہان سب سے کامیاب بولر رہے، جنہوں نے 10 اوورز میں 32 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔
Hamza Zahoor's magical knock helps Pakistan get another 𝐖 over India in the continental championship 🇵🇰 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/L91nbhBox6— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 8, 2026
پاکستان کے سامنے بھارت کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا
اس سے پہلے، بھارتی ٹیم نے پاکستان کے سامنے 209 رنز کا ہدف رکھا تھا۔ پاکستان کی شاندار بولنگ کے سامنے بھارت کا ٹاپ آرڈر پوری طرح لڑکھڑا گیا اور 23 اوورز میں 85 کے اسکور پر اس کے 5 بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن ارجن راجپوت کی 107 رنز کی باری کی بدولت بھارت 208 رنز کے اسکور تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔
WHAT A WAY TO ANNOUNCE YOURSELF! 🫡 Arjun Rajput has taken on the challenge, owned the occasion and conquered the big stage! 💯 A magnificent maiden hundred for India U19! 😍 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 8, 2026
ارجن راجپوت کی شاندار سنچری
بھارت کی طرف سے ارجن راجپوت واحد ایسے بلے باز رہے جنہوں نے پاکستانی بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے 85 گیندوں میں 11 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے شاندار 107 رنز کی اننگز کھیلی، جس کی وجہ سے بھارت پاکستان کے سامنے ایک چیلنجنگ اسکور رکھنے میں کامیاب رہا۔ ان کے علاوہ آریہ ویر سہواگ نے 40 گیندوں میں 22 اور کاویہ پٹیل نے آخر میں 45 گیندوں پر 23 رنز کا تعاون دیا۔
TIME TO REWRITE THE SCRIPT ON THE BIG STAGE! 💥 Carrying a strong 9-3 head-to-head lead, India enters tomorrow’s clash determined to turn the tables after last year’s defeat! 🔥 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup TOMORROW, 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
بھارت کا ٹاپ آرڈر فلاپ
گروپ اے کا یہ میچ عمان کے الامرات کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ جہاں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستانی گیند بازوں کی نپی تلی بولنگ کی وجہ سے بھارتی بلے بازوں کو رنز بنانے میں کافی مشکل پیش آئی۔ نتیجتاً بھارت کا ٹاپ آرڈر بری طرح فلاپ ہو گیا۔ کپتان لکشیا راجیش اپنا کھاتا بھی نہ کھول سکے، جب کہ آریہ ویر سہواگ 22، وی کے ونیت 9، یشودھن چوہان 1 اور انوئے دراوڑ 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے علی رضا، نقاب شفیق اور رضوان اللہ کامیاب بولر رہے، جنہوں نے تین تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ محمد صیام کو ایک وکٹ ملی۔
The Boys in Blue are ready for a SUPER SUNDAY SHOWDOWN! 💙 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/YfTrHinFkk— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 8, 2026
دونوں ٹیموں کا پچھلا میچ
بھارتی انڈر-19 ٹیم نے ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے میچ میں نیپال کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا، جب کہ پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں یو اے ای (UAE) کو شکست دی تھی۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
اگر ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کل 30 میچ کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے بھارت نے 17 اور پاکستان نے 12 میچ جیتے ہیں، جب کہ ایک میچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ وہیں ایشیا کپ میں دونوں ٹیمیں اب تک 13 بار ایک دوسرے کے سامنے آئی ہیں، جس میں بھارت نے 9 بار جیت درج کی ہے جب کہ پاکستان کو 3 بار جیت ملی اور ایک میچ ٹائی رہا۔
دونوں ٹیموں کی پلینگ-11
پاکستان انڈر-19 ٹیم: عثمان خان، جہانگیر بلال، عبدالقادر، احمد حسین، علی رضا، حمزہ ظہور (وکٹ کیپر)، حسنین عباس ڈار، محمد صیام، فرحان یوسف (کپتان)، نقاب شفیق، رضوان اللہ۔
بھارت انڈر-19 ٹیم: لکشیا راجیش رائے چندانی (کپتان)، آریہ ویر سہواگ، انوئے دراوڑ (وکٹ کیپر)، ارجن راجپوت، ایشان سود، کاویہ پٹیل، منال چوہان، موہت الوا، یش ویر گوڑ، وی کے ونیت، یشودھن چوہان۔
نیپال کے خلاف بھارت کی کارکردگی
بھارتی ٹیم نے ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے میچ میں نیپال کو 10 وکٹوں سے مات دی تھی۔ ایشان سود اور ارجن راجپوت نے پہلے بولنگ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 3-3 وکٹیں حاصل کی تھیں، جس سے حریف ٹیم 42.3 اوورز میں 128 رنز پر سمٹ گئی تھی۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے 19.1 اوورز میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے ہدف حاصل کر لیا تھا۔ بھارت کے سابق اسٹار بلے باز وریندر سہواگ کے بیٹے آریہ ویر سہواگ نے ناٹ آؤٹ 70 رنز کی اننگز کھیلی تھی، جب کہ ٹیم کے کپتان لکشیا رائے چندانی نے 53 رنز بنائے تھے۔