بھارت اور پاکستان آج فائنل میں ہوں گے آمنے سامنے، جانیں مفت میں کب اور کہاں دیکھ سکیں گے میچ؟
بھارتی فٹ بال ٹیم کی نظر ریکارڈ 10ویں بار سیف (SAFF) چیمپئن شپ ٹائٹل جیتنے پر ہوگی۔
Published : November 17, 2026 at 3:30 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں ایک بار پھر فائنل مقابلے میں آمنے سامنے ہونے والی ہیں۔ تاہم، یہ مقابلہ کرکٹ کے میدان پر نہیں بلکہ فٹ بال کے میدان پر کھیلا جائے گا۔ دراصل آج، 17 نومبر کو سیف چیمپئن شپ 2026 کا فائنل میچ کھیلا جانا ہے، جس میں بھارت اپنے روایتی حریف پاکستان سے ٹکرائے گا۔ یہ بڑا مقابلہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔
دفاعی چیمپئن بھارت کا ہدف ریکارڈ 10واں سیف چیمپئن شپ ٹائٹل اور مسلسل تیسری بار یہ اعزاز اپنے نام کرنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پہلی بار سیف چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہا ہے۔ اس سے قبل دونوں ٹیمیں گروپ مرحلے میں آمنے سامنے آئی تھیں، جہاں بھارت نے 3-2 سے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ بھارت کی جانب سے سہیل احمد بٹ نے دو گول اور منگلینتھانگ کپگن نے ایک گول اسکور کیا تھا۔
The crown is on the line. 🏆 The #BlueTigers face Pakistan in the #SAFFChampionship2026 final tomorrow. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #IndianFootball https://t.co/rxM7DjN0Sh— Indian Football (@IndianFootball) November 16, 2026
بھارت اب تک ناقابلِ شکست رہا
اس چیمپئن شپ میں بھارت اب تک ناقابلِ شکست رہا ہے اور اپنے گروپ بی میں سرفہرست رہا۔ بھارتی ٹیم نے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا، جب کہ پاکستان بھی اسی گروپ میں دوسرے نمبر پر رہا کیونکہ اسے بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں میزبان بنگلہ دیش کو 1-0 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کی۔
بھارت-پاکستان ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
بھارتی فٹ بال ٹیم کا پاکستان کے خلاف باہمی مقابلوں (ہیڈ ٹو ہیڈ) میں پلڑا بھاری رہا ہے۔ 1952 میں اپنے پہلے مقابلے کے بعد سے دونوں ممالک اب تک بین الاقوامی مقابلوں میں 30 بار ایک دوسرے کا سامنا کر چکے ہیں، جن میں سے بھارت نے 17 میچ جیتے ہیں، جب کہ پاکستان کو صرف 4 میچوں میں کامیابی ملی اور 9 میچ ڈرا رہے۔ سیف چیمپئن شپ کی بات کریں تو بھارت اور پاکستان 10 بار آمنے سامنے آئے ہیں، جن میں سے بھارت نے 8 میچ جیتے ہیں، جس میں مسلسل 6 میچوں کی فتح کا سلسلہ بھی شامل ہے۔
سیف چیمپئن شپ فائنل کہاں دیکھیں؟
بھارت اور پاکستان کے درمیان سیف چیمپئن شپ 2026 کا فائنل میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت میں اس میچ کی مفت لائیو اسٹریمنگ ویٹو (VETO OTT) پلیٹ فارم پر دستیاب ہوگی، جب کہ اس میچ کو کسی بھی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کیا جائے گا۔